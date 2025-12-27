Lidé po Vánocích vyrazili za sportem. Nejen na hory, ale i do měst


před 1 hhodinou
7 minut
Události: Češi po Vánocích vyrazili za sportem
Zdroj: ČT24

Mnozí lidé volné dny využívají k aktivnímu odpočinku – a to nejen na horách, ale i ve městech. Třeba v Praze zájemci už po sedmnácté využívají akci Týden sportu zdarma. Vybírat mohou ze čtyř desítek možností, mezi nimiž nechybí plavání, tenis nebo tanec. Organizátoři doporučují si místo rezervovat. V Ostravě je pak bezplatně přístupné Vánoční kluziště a v Brně mají zase k dispozici Masarykův okruh běžci i pěší.

V rámci Týdne sportu zdarma mají lidé možnost vyzkoušet i méně obvyklé aktivity. Například v pražských Bohnicích se v neděli zájemcům otevírá softballová hala. Trenéři jim na úvod vysvětlí pravidla a seznámí je se základy této hry.

„Házet s míčem, běhat po metách. Budeme tady mít i radar, takže si budou moci i vyzkoušet, jak rychle umí házet,“ přiblížil koordinátor rozhodčích SK Joudrs Praha Pavel Menšík.

Slunečné počasí v sobotu na Masarykův okruh v Brně přilákalo stovky návštěvníků. Až do 4. ledna si tam lidé mohou zdarma zasportovat, projít se nebo si trať zaběhnout.

Neobvykle plno je i mezi barevnými úchyty lezecké stěny v Ostravě. Podle Jiřího Valocha, který pracuje jako její obsluha na sportovišti Tendon Hlubina, si lezení přijdou vyzkoušet třeba i lidé, kteří přijeli do města na návštěvu za příbuznými.

Nedaleká curlingová aréna otevřela teprve v říjnu. Ani tam o víkendu neměli o zájemce nouzi. V sobotu nejvíc chodily rodiny. „Měli jsme zarezervovaný termín už od Ježíška a teď jsme se sem dostali si zatrénovat,“ přiblížila Kamila Čempel.

Lyžaři vyrazili do hor

Na tuzemských sjezdovkách jsou podmínky relativně dobré. Lyžuje se na horách i v nižších polohách – i když kvůli nedostatku přírodního sněhu často nemají všechny vleky a sjezdovky otevřeno. Navzdory tomu jsou ale hotely až do Nového roku zaplněné. Horší podmínky zato mají běžkaři.

Areál ve Vimperku na Šumavě je jeden z mála v Česku, kam lze na běžky vyrazit. „Tady totiž už od konce listopadu zasněžují čtyřmi sněžnými děly. Aktuálně je tady třicet centimetrů technického sněhu,“ přiblížila redaktorka ČT Marcela Durasová.

„Teď myslím, že to bude tak necelé dva kilometry, ale i tak je to super, protože v Česku sníh často není. Tady je většinou aspoň ten kilometr,“ sdělila návštěvnice areálu Viktorie Kahounová.

