Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní péče a následně žádala omluvu a odškodné. Potvrdil tak verdikt, podle kterého právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní. Je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o pacienty. Stížnost matky, podanou i jménem chlapce, považoval ÚS za neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi soudu.

Událost se odehrála v roce 2018 v nemocnici v Ústeckém kraji, kde hospitalizovali přibližně měsíčního chlapce se zápalem plic. Matka chtěla přespat buď přímo u lůžka, nebo v bezprostřední blízkosti. Zdravotníci jí umožnili u lůžka bdít, ale nikoliv spát, protože oddělení na to není vybavené a prostorově uspořádané. Na místě zasahovala i policejní hlídka, nakonec matka přespala na chodbě.

Žalobu zamítly Okresní i Krajský soud v Ústí nad Labem, poukázaly na to, že oddělení nemá prostor, kam by mohlo rodiče přes noc uložit, a práva matky tak neporušilo. Zdravotníci správně upřednostnili chod oddělení a péči o pacienty.

Rozhodnutí potvrdil Nejvyšší soud. Poukázal na znění zákona o zdravotních službách, který říká, že poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen umožnit pobyt zákonného zástupce s hospitalizovaným nezletilým pacientem, „pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních služeb“.

Přísnější režim na JIP

Také podle ústavních soudců rozsudek zohlednil všechny okolnosti a justice se snažila vyvažovat kolidující zájmy. Podstatnou okolností bylo zejména to, že jednotka intenzivní a resuscitační péče není na trvalou přítomnost rodiče uzpůsobená.

„Nezletilý byl hospitalizován ve věku pěti týdnů ve vážném zdravotním stavu, nenacházel se na běžném nemocničním pokoji, ale na jednotce intenzivní a resuscitační péče, na níž je přirozeně možné vyžadovat přísnější režim v zájmu ochrany zdraví samotných pacientů, hygienických podmínek, z důvodu přístupu personálu k přístrojovému vybavení, pohybu personálu při urgentních situacích, zejména život zachraňujících zásazích a podobně,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Michala Bartoně.

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2023 zveřejnilo metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb. Zdůrazňuje v něm, že „separace dítěte od rodičů představuje zásadní stresor“, zatímco přítomnost rodičů má pozitivní vliv. I metodika však stanovuje podmínky. Právo dítěte na přítomnost blízkého člověka se uplatní, pokud ho nevylučuje jiný právní předpis, nenarušuje poskytování zdravotních služeb dítěti nebo jiným pacientům, nezasahuje nepřiměřeně do práv jiných pacientů a pokud je v souladu s vnitřním řádem.

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Rusko ukrajinské děti deportuje systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Izrael zabil šéfa íránské bezpečnostní rady, potvrdil Teherán

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

Kakaové boby nejdou na odbyt, dopady pociťují farmáři v západní Africe

Od zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku. ČTK to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.
VideoŠkrtly se peníze armádě, kritizuje Bartoš. Soustřeďme se na nábor, říká Koten

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh rozpočtu pro ministerstvo obrany. „Rozpočet na obranu se navýšil o 20 miliard oproti roku 2025. (...) Ministerstvo obrany v rámci finančního výhledu soustředí finance například do sekce náborů vojáků, protože stroje samotné nám obranyschopnost nezajistí,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) se výrazně škrtly peníze pro armádu. „Minulé projekty sice běží dál, ale nové nevznikají. Například peníze chybí na protidronovou obranu, kterou měla vláda v programovém prohlášení,“ podotkl. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
VideoNeodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.
Reprodukční kliniky zmrazily vloni rekordní počty vajíček

České kliniky asistované reprodukce hlásí za rok 2025 rekordní nárůst zájmu o takzvaný social freezing – preventivní zmrazení vajíček. U některých center stouply počty výkonů meziročně o desítky procent, v případě Fakultní nemocnice Motol jde dokonce o pětinásobek. Hlavním motivem žen není podle lékařů kariéra, ale absence vhodného partnera v době nejvyšší plodnosti. Odborníci však varují, že úspěšnost metody zásadně klesá s rostoucím věkem.
VideoOd zatýkání po undergroundovém koncertu v Bojanovicích uplynulo 50 let

Před půl stoletím začala Státní bezpečnost zatýkat účastníky undergroundového koncertu v Bojanovicích. Ve vazbě jich skončilo dvacet dva. O tři měsíce později následoval soudní proces. Akce komunistické Státní bezpečnosti proti undergroundovému hnutí v bývalém Československu vyvrcholila odsouzením čtyř protagonistů v září 1976. Konkrétně šlo o Vratislava Brabence, Ivana M. Jirouse, Svatopluka Karáska a Pavla Zajíčka. Událost tehdy sjednotila disidenty a nepřímo vedla ke vzniku Charty 77.
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
