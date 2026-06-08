Psi uhynuli po procházce u vody. Vědci mají podezření na toxické sinice


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Podezřelé úhyny psů po procházkách u přírodních koupališť řeší na Olomoucku i v jižních Čechách. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pohybu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh sinic, který by mohl být pro zvířata toxický.

Zchlazení v Lipně využívají v horkých dnech lidé i zvířata. Žena venčila dva psy nedaleko Lipna nad Vltavou i na konci května. Krátce po procházce oba uhynuli. „K úhynu mohlo dojít z více důvodů, proto jsme se obrátili i na Státní veterinární ústav,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Ústav má příčinu úmrtí objasnit pomocí pitvy a toxikologických rozborů.

„Lidé nám volají a píší, jestli mají vůbec přijet. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou k dispozici žádné výsledky, nemáme co říct,“ uvedl starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek (LIPNO).

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Zelený led na Lipně

Voda je podle hygieniků bezpečná

Policie potvrdila, že koupání je bezpečné. Podle pravidelných kontrol hygieniků je navíc voda v současnosti mimořádně čistá. „Je výborná. Když se teď podíváme na hladinu, není tam vidět nic závadného. Koupou se tam lidé i psi,“ řekla referentka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Zuzana Šalandová.

Vědci však na břehu Lipna našli jiné druhy sinic. Nyní zjišťují, zda mohou být toxické a případně v jaké míře. K potvrzení výsledků potřebují ještě několik dní laboratorních analýz. „Zjišťujeme, jestli ty sinice mají gen zodpovědný za produkci toxinu, a zároveň chceme určit, o jaký druh se jedná,“ vysvětlil vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody Biologického centra AV ČR Petr Znachor.

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Odpadní roura v břehu Lipna u čističky odpadních vod ve Frymburku

Podezření na sinice také na Olomoucku

Podobný případ řeší také na Olomoucku. O víkendu tam po procházce u biocentra ve Vrbátkách uhynul labrador. I v tomto případě panuje podezření, že za úhynem mohou stát sinice.

Obec ještě tentýž den preventivně osadila lokalitu výstražnými cedulemi. Hygienici mají ve středu odebrat vzorky vody.

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