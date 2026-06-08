Psi uhynuli po procházce u vody. Vědci mají podezření na toxické sinice

Podezřelé úhyny psů po procházkách u přírodních koupališť řeší na Olomoucku i v jižních Čechách. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pohybu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh sinic, který by mohl být pro zvířata toxický.
Zchlazení v Lipně využívají v horkých dnech lidé i zvířata. Žena venčila dva psy nedaleko Lipna nad Vltavou i na konci května. Krátce po procházce oba uhynuli. „K úhynu mohlo dojít z více důvodů, proto jsme se obrátili i na Státní veterinární ústav,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Ústav má příčinu úmrtí objasnit pomocí pitvy a toxikologických rozborů.
„Lidé nám volají a píší, jestli mají vůbec přijet. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou k dispozici žádné výsledky, nemáme co říct,“ uvedl starosta Lipna nad Vltavou Zdeněk Zídek (LIPNO).
Voda je podle hygieniků bezpečná
Policie potvrdila, že koupání je bezpečné. Podle pravidelných kontrol hygieniků je navíc voda v současnosti mimořádně čistá. „Je výborná. Když se teď podíváme na hladinu, není tam vidět nic závadného. Koupou se tam lidé i psi,“ řekla referentka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Zuzana Šalandová.
Vědci však na břehu Lipna našli jiné druhy sinic. Nyní zjišťují, zda mohou být toxické a případně v jaké míře. K potvrzení výsledků potřebují ještě několik dní laboratorních analýz. „Zjišťujeme, jestli ty sinice mají gen zodpovědný za produkci toxinu, a zároveň chceme určit, o jaký druh se jedná,“ vysvětlil vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody Biologického centra AV ČR Petr Znachor.
Podezření na sinice také na Olomoucku
Podobný případ řeší také na Olomoucku. O víkendu tam po procházce u biocentra ve Vrbátkách uhynul labrador. I v tomto případě panuje podezření, že za úhynem mohou stát sinice.
Obec ještě tentýž den preventivně osadila lokalitu výstražnými cedulemi. Hygienici mají ve středu odebrat vzorky vody.