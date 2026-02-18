Rozbory potvrdily, že na více místech teče do Lipna nečištěná splašková voda

Špatně, nebo vůbec nepřečištěná splašková voda odtéká na mnoha místech přímo do vodní nádrže Lipno. Potvrdily to i první rozbory Povodí Vltavy. Ze stovky prověřovaných lokalit našli vodohospodáři problém nejméně u desetiny z nich.
Zašedlá voda zapáchající chemií teče do Lipna například u přístaviště ve Frymburku. „Vidím to poprvé. Nebudu tvrdit, že to necítím. Jasně, že to cítím. Je to špatně,“ řekl starosta Frymburku Oto Řezáč (Frymburk náš domov).
Starosta odmítá, že by šlo o průsak z nedaleké čistírny odpadních vod nebo z kanalizace. „Naše kanalizace je v naprostém pořádku. Tohle je prostě svévolně špatně zapojená splašková kanalizace, pravděpodobně do dešťové,“ poznamenal.
Prezervativy a vložky u pláže
Jen kousek od pláže leží prezervativy a dámské vložky, na hladině jsou navíc bílé skvrny. „Mám jednu kolegyni, ta se chodí koupat v neoprenu. Vždycky na mě volá, že mi prohrnula cestu a že za ní je to bez sinic,“ popsala místní obyvatelka Marie.
Povodí Vltavy prověřilo sto lokalit podél celého Lipna, především u obydlených a rekreačních oblastí. Problém našlo u desetiny z nich. Zatím nejhorší výsledky z rozborů vyšly právě u Frymburka. „Byly tam vysoké koncentrace amoniakálního dusíku a rozpuštěného fosforu a také velké mikrobiální znečištění,“ popsal vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy Jan Potužák.
Podobné výsledky vyšly i v jiných lokalitách. Vodohospodáři narazili také na další odpadní roury, kterými odtékají nepřečištěné splašky přímo do Lipna.
Následovat budou další testy
Řada výpustí je sice legálních, ale už dle prvních rozborů je zřejmé, že z nich vytéká kontaminovaná voda. Jak moc znečištěná je, prověří další testy například u Lipna nad Vltavou nebo v Černé v Pošumaví. Tam se pak voda viditelně kazí hlavně po letní sezoně, kdy se splašky u břehů nashromáždí. „Tady se ta voda začne kazit začátkem září a potom zhruba do poloviny listopadu bývá zelená. Nechcete se v tom koupat,“ poznamenala obyvatelka Černé v Pošumaví Adéla Černá.
Povodí Vltavy vše předá vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí. Ta už jednomu z hotelů vyměřila pokutu – v posledních pěti letech celkem 360 tisíc korun.
Mimořádně nízký stav vody na podzim loňského roku odhalil na březích Lipna na pět desítek různých výpustí. Dvě desítky z nich stále slouží jako odpadní. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR výpustě zdokumentovali a zanesli do interaktivní mapy, která dle nich může sloužit jako podklad pro plánovaná opatření ke zlepšení kvality vody v Lipně. Svá zjištění rovněž předali příslušným orgánům a institucím.