Nízká hladina Lipna odhalila nelegální výpustě

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.

Téměř celé Lipno je zelené, a to i nyní v zimě. V zátoce u Frymburka jsou však na hladině také bílé skvrny. Tvoří se na vodě, která vytéká pod rourou hned u břehu – není ale jasné, odkud přesně.

Podle vedoucího vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy Jana Potužáka je na místě cítit zápach a nacházejí se tam zbytky toaletních potřeb. To dle něj svědčí o tom, že se tam dostávají znečištěné komunální odpadní vody.

Na vodě, která do Lipna přitéká, je vidět pěna, a to i dále na hladině. Pravděpodobně se jedná o zbytky pracích prášků a tablet do myčky. „To může lokálně způsobovat problémy v letním období například s rozvojem řas a sinic,“ vysvětlil Potužák. Na místo se však lidé chodí i koupat.

Orlík a Lipno jsou zásadní pro zadržení vody
Ilustrační foto

Legálních výpustí je necelá polovina

Jde o jedno z míst, na které nyní poukázali vědci Biologického centra Akademie věd ČR. Díky nízké hladině Lipna mohli najít a zaevidovat do mapy většinu výpustí u obcí a rekreačních oblastí. Z padesáti nalezených je podle nich s jistotou legální necelá polovina.

„V oblasti Lojzovy Paseky nám není známá žádná dokumentace kanalizačního systému, analýzy naznačují, že je tam velký problém s individuálním nakládáním s odpadními vodami,“ informoval vedoucí oddělení mikrobiální ekologie vody Biologického centra AV Petr Znachor.

Lipno odhaluje zatopené vesnice
Nízká hladina Lipna odhalila zatopené vesnice

Podle Potužáka jílovitý sediment nenasvědčuje tomu, že by do výpusti byly aktuálně svedeny nějaké komunální odpadní vody. To se ale může změnit v sezoně. Nyní jsou blízké rekreační domy téměř prázdné. Na podobný problém poukázali vědci i na dalších místech.

Jedna z výpustí složená z několika různých trubek, spojená neobvykle montážní pěnou, vede pravděpodobně od chatové oblasti do Lipenské přehrady. Co tam teče, není ale jasné. Vše prověří Povodí Vltavy.

Kraj brání stavbě dalších apartmánů na Lipně
Lipno nad Vltavou

