Jihočeský kraj nepovolil výstavbu dalších rekreačních apartmánů u vodní nádrže Lipno. Plánovaných nebo už postavených projektů tohoto typu je tam podle úředníků příliš a utrpět by tím mohla zdejší příroda. „Záměr by zásadně proměnil krajinu, zabral by půdu nejvyšší ochrany, odstranil by vegetaci a narušil by místa, kde žijí chráněné druhy. Zhoršil by i kvalitu vody,“ argumentoval mluvčí kraje David Hocke. Investor s rozhodnutím nesouhlasí a upozorňuje na jeho procesní a právní nedostatky. Dle zjištění ČT bude žádat o přezkum rozhodnutí.
Kraj brání stavbě dalších apartmánů na Lipně
