Lipno odhaluje zatopené vesnice


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24
5 minut
Nízká hladina Lipna odhalila zatopené vesnice
Zdroj: ČT24

Lipno odkrylo původní historické stavby a cesty. Hladina nádrže kvůli suchu a upouštění přehrady klesla o dva metry. Na dně jezera se proto objevily nejen pařezy, ale také základy zatopených továren, domů a zbytky staré železniční tratě.

Lipno odhaluje zatopené vesnice

Lipno odkrylo původní historické stavby a cesty. Hladina nádrže kvůli suchu a upouštění přehrady klesla o dva metry. Na dně jezera se proto objevily nejen pařezy, ale také základy zatopených továren, domů a zbytky staré železniční tratě.
před 28 mminutami

Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit osmnáct tisíc mladých týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Nákaza se vyskytla i v dalším chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic. Zaměstnanci firmy Mach Drůbež a hasiči tam s likvidací začnou ve čtvrtek.
11. 11. 2025Aktualizováno11. 11. 2025

Speciální hlídka v Českých Budějovicích kontroluje čipování psů

V Českých Budějovicích zřídili speciální hlídku zaměřenou na majitele psů. Ta u nich s pomocí čtečky mikročipů kontroluje, zda mají zvířata očipovaná. Řada z nich totiž tuto povinnost, která se plní přibližně v šestém týdnu štěněte společně s prvním očkováním, nedodržuje. Ve správním řízení jim přitom hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Za minulý rok strážníci ve městě zkontrolovali téměř tři tisíce psů.
8. 11. 2025

Žalobce poslal k soudu ženu, kterou viní z poškození desítek aut

Okresní státní zástupce obžaloval ženu, která loni v Českém Krumlově měla poškodit téměř stovku aut. Viní ji z pokračujícího přečinu poškození cizí věci, zjistila ČT. Obviněná žena vozidlům ulamovala zrcátka a ryla do laku. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun. V případě odsouzení ženě hrozí až rok za mřížemi.
6. 11. 2025

Tradici veřejných gratulací k narozeninám ohrožuje ochrana soukromí

Kuriózní spor o blahopřání k narozeninám vedou v Jistebnici na Táborsku. Jeden z jubilantů, kterému radnice gratulovala v tamním zpravodaji, si stěžoval Úřadu pro ochranu osobních údajů, že zveřejnění jména ani věku nepovolil. Podle úřadu radnice smějí využít údaje obyvatel jen k blahopřání adresovanému konkrétnímu oslavenci, například formou pohlednice. Ke zveřejnění osobních údajů jubilantů bez jejich souhlasu by však nemělo dojít v místním tisku, prostřednictvím obecního rozhlasu nebo na obecních internetových stránkách. Podobné problémy řeší i další obce, a tak teď stojí před otázkou, jak zachovat tradici veřejných gratulací a zároveň ochránit soukromí svých občanů.
5. 11. 2025

Soud uložil muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmínku

Soud v pondělí uložil muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů nastříkal na jejich hnízdo speciální přípravek a použil oheň. Českokrumlovský soud uložil čtyřiapadesátiletému muži, jenž přiznal vinu, dvouletý trest s odkladem na dva roky a deset měsíců. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.
3. 11. 2025

Přibývá srážek se zvěří, která migruje za potravou

Každá devátá silniční nehoda je podle policejních statistik způsobena srážkou se zvěří. Na podzim počet kolizí narůstá, zvířata totiž migrují za potravou. Policisté proto nabádají řidiče k opatrnosti. Na rizikových úsecích umisťují správci komunikací pachové ohradníky nebo reflexní prvky, které mají zvěř od silnice odradit. V okolí dálnic budují oplocení a nad nimi takzvané ekodukty, po kterých mohou zvířata bezpečně migrovat.
31. 10. 2025

Ukradených informačních cedulí na Šumavě přibývá

Na Šumavě v poslední době mizí čím dál více informační tabule. Nejčastěji piktogramy, které zakazují vjezd cyklistům. V celém národním parku jich strážci během sezony vymění a doplní desítky. Nové ale někdy přežijí jen pár dnů. Chytit vandaly při jejich ničení je podle strážců prakticky nemožné. Nové cedule ročně vyjdou národní park na desítky tisíc korun.
31. 10. 2025
