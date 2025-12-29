Oprava českobudějovické Slavie se prodraží. Město viní projektanty a zvažuje žalobu


Rekonstrukce kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích, který byl v pondělí slavnostně otevřen, vyjde nejméně na 900 milionů korun. Oproti původním odhadům je to zhruba o 200 milionů více. Podle vedení města za zdražení mohou chyby v projektu a radnice zvažuje soudní spor s projektanty.

Podle náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše (Nezařazení) jde o zásadní zdražení v míře, která není zcela obvyklá. „Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje navýšení, ale my se tímto způsobem dostáváme k hraničním limitům toho, abychom vše poplatili a zároveň nenarušili zákonnou povinnost,“ uvedl náměstek. Dodal, že přesnou částku za rekonstrukci bude město znát až příští rok. Některé práce totiž stále nejsou hotové a radnice dosud nemá uhrazené všechny faktury.

„Ve zvýšení ceny se dostáváme k hranici dvaceti procent. Při rekonstrukci staršího objektu někdy může podobný skok nastat. V tomto případě je ale výrazně vyšší, než se čekalo, a způsobil ho fakt, že v projektu byly velikánské chyby. Průběh stavby pak nebyl vůbec jednoduchý,“ uvedl Maroš.

Dodal, že projekt připravovala trojice projektantů, z nichž dva pocházejí z Rakouska. Třetí je Čech, ale rovněž žije ve Vídni. „Poslali jsme sedm reklamačních dopisů. Projektanti nám na ně vždy nějak odpověděli, ale obávám se, že to nemůže dopadnout jinak než tak, že celá věc skončí u soudu,“ uvedl náměstek.

V Českých Budějovicích začala dlouho plánovaná rekonstrukce kulturního domu Slavie
Hrozila ztráta dotace

Rekonstrukce českobudějovické Slavie začala loni. Původně měla skončit letos na podzim, ale kvůli různým komplikacím se termín otevření posunul na 29. prosince. Město získalo na opravu Slavie dotaci 177 milionů korun z Národního plánu obnovy. Kvůli prodlužování prací však hrozilo, že o grant přijde. Nakonec ale termíny pro čerpání dotace splnilo.

Českobudějovičtí protestují proti přestavbě Slavie. Nelze ji zastavit, zní z radnice
Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích

O obnově kulturního domu Slavie se v Českých Budějovicích mluvilo několik let. Původně německý Spolkový dům byl postaven v letech 1871 až 1872. Projektován byl jako kulturní, společenské a politické centrum českobudějovických Němců. Za nacismu se stal centrem německého hitlerovského nacionalismu, později v něm sídlil krajský sekretariát KSČ. Následně byl objekt odevzdán městu, později sloužil armádě. V roce 1960 ho ministerstvo obrany předalo státu a stát jej o dva roky později vrátil městu. V posledních letech před rekonstrukcí byl kulturní dům stále v provozu, měl však už řadu technických i provozních nedostatků.

Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

Lipenské jezero postupně zamrzá. Místy má sice led tloušťku kolem čtyř až pěti centimetrů, zatím ale netvoří dostatečně souvislou plochu. Přesto na něj už někteří nedočkavci navzdory nebezpečí vstupují. Možnosti bruslení závisí na intenzitě mrazů. Ke zprovoznění bruslařské magistrály propojující Frymburk, Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou musí mrznout deset až patnáct dnů.
26. 12. 2025

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo dvanáct lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přes třicet milionů korun, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
25. 12. 2025Aktualizováno25. 12. 2025

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
23. 12. 2025

Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud znovu zrušil osvobození pětice obžalovaných z podvodu při stavbě fotovoltaické elektrárny Ševětín. Prvoinstanční soud je přitom letos v únoru obžaloby už podruhé zprostil, protože podle něj nešlo o trestný čin. Proti tomu se ale odvolala žalobkyně, která s osvobozením nesouhlasila, sdělila ČT mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková. Státní zástupkyně obžalované viní z toho, že uměle zvýšili cenu výstavby elektrárny a způsobili tím škodu 96 milionů korun.
19. 12. 2025

U nelegálních výpustí do Lipna se objevuje odpad a zápach

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
16. 12. 2025Aktualizováno17. 12. 2025

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
13. 12. 2025

Jedna z poškozených lokomotiv po nehodě na Českobudějovicku skončí nejspíš ve šrotu

Poškozené vlaky po železniční nehodě u Zlivi na Českobudějovicku z 20. listopadu jsou po komisní prohlídce. Podle prvních závěrů půjde zničená zastaralá lokomotiva rychlíku pravděpodobně do šrotu, tento typ stroje má už i tak z trati do dvou let zmizet. O opravě RegioPanteru, který byl v provozu teprve tři roky, České dráhy teprve rozhodnou. Škody se podle odhadu komisařů pohybují kolem 65 milionů korun. Vyšetřování nehody stále pokračuje. Několik zdrojů teď naznačuje, že se vyšetřovatelé zabývají verzí, podle které za nehodou nebylo jen lidské selhání.
12. 12. 2025
