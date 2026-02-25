Řidiče v Českých Budějovicích čeká jaro plné objížděk a uzavírek


Od začátku dubna čeká obyvatele Českých Budějovic řada dopravních omezení. Kvůli přestavbě se uzavře most Kosmonautů, který je součástí frekventované Mánesovy třídy. Město zároveň připravuje omezení provozu v ulici F. A. Gerstnera a na Zátkově nábřeží, kde začne stavba náplavky. Kvůli opravě se uzavře i část ulice Boženy Němcové. Práce na mostu Kosmonautů navíc změní provoz v centru města.

Nejzásadnějším opatřením bude pozastavení rekonstrukce Rudolfovské třídy. Její oprava s kratšími přestávkami trvá od roku 2025 a měla pokračovat i letos. Jde o jednu z nejvytíženějších tras, kterou řidiči využívají při průjezdu městem. „Od 7. dubna se Rudolfovská vrátí do podoby, kterou jsme znali do roku 2024. Řidiči už nebudou muset používat objízdné trasy v okolních ulicích,“ řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

Práce na Rudolfovské třídě, kde město mění povrch a inženýrské sítě, budou pokračovat příští rok, kdy už bude rekonstruovaný most Kosmonautů znovu otevřen.

Odborná analýza před několika lety ukázala, že se stav mostu Kosmonautů zhoršuje. Kraj proto už dříve snížil maximální povolenou hmotnost vozidel z 35 na 23 tun. Projekt počítá s demolicí mostu a výstavbou nového. Denně přes něj projede více než deset tisíc aut. Most je navíc jedním z mála přemostění přes řeku Malši.

Výměna kanalizace a opravy vozovek

Město letos plánuje také další opravy vozovek. Omezení se dotknou i jiných částí Mánesovy třídy, kde se v úseku mezi ulicemi Lidická a Boženy Němcové bude měnit kanalizace.

„Chceme využít toho, že bude zavřený most Kosmonautů a na Mánesově třídě bude minimální provoz,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko). Maroš dodal, že kanalizace v opravovaném úseku je v kritickém stavu a odhadované náklady přesahují osmdesát milionů korun.

Další omezení provozu se chystají v ulici F. A. Gerstnera a na Zátkově nábřeží, kde začne stavba náplavky. V dubnu město kvůli opravě uzavře také část ulice Boženy Němcové.

Práce na mostu Kosmonautů ovlivní i dopravu v centru města. Ze Senovážného náměstí bude přes ulici Karla IV. na náměstí umožněn pouze vjezd, výjezd povede ulicí Kanovnická, kde budou dočasně instalovány semafory. „Ve městě máme 53 světelných křižovatek a 23 z nich poběží v jiném režimu,“ shrnul Bureš.

