České Budějovice nainstalují kvůli jízdě řidičů na červenou kamery

Frekventovanou křižovatkou u výstaviště v Českých Budějovicích projedou proti pravidlům denně stovky aut. Ačkoli na ní nedochází k tolika nehodám, následky srážek by mohly být fatální. Budějovická radnice proto chce spustit kamerový systém, který umožní řidiče za prohřešky pokutovat. Bude mít automatickou detekci průjezdu na červenou a vyjít by měl na zhruba 3,5 milionu korun. Radnice plánuje spustit kamery na této křižovatce na konci léta. Řidičům to oznámí předem. Za přestupek dostanou šest trestných bodů, ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun.