České Budějovice nainstalují kvůli jízdě řidičů na červenou kamery


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Jízda řidičů na červenou v Českých Budějovicích
Zdroj: ČT24

Frekventovanou křižovatkou u výstaviště v Českých Budějovicích projedou proti pravidlům denně stovky aut. Ačkoli na ní nedochází k tolika nehodám, následky srážek by mohly být fatální. Budějovická radnice proto chce spustit kamerový systém, který umožní řidiče za prohřešky pokutovat. Bude mít automatickou detekci průjezdu na červenou a vyjít by měl na zhruba 3,5 milionu korun. Radnice plánuje spustit kamery na této křižovatce na konci léta. Řidičům to oznámí předem. Za přestupek dostanou šest trestných bodů, ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun.

Výběr redakce

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

16:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu

Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu

před 1 hhodinou
Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

12:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

16:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

10:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami
MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

MPSV připraví důchodovou novelu se stropem věku na 65 letech, řekl Juchelka

16:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

04:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Putin jednal se Šaráem. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

Putin jednal se Šaráem. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

České Budějovice nainstalují kvůli jízdě řidičů na červenou kamery

Frekventovanou křižovatkou u výstaviště v Českých Budějovicích projedou proti pravidlům denně stovky aut. Ačkoli na ní nedochází k tolika nehodám, následky srážek by mohly být fatální. Budějovická radnice proto chce spustit kamerový systém, který umožní řidiče za prohřešky pokutovat. Bude mít automatickou detekci průjezdu na červenou a vyjít by měl na zhruba 3,5 milionu korun. Radnice plánuje spustit kamery na této křižovatce na konci léta. Řidičům to oznámí předem. Za přestupek dostanou šest trestných bodů, ve správním řízení jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
před 45 mminutami

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, nahradí ho Kočí Palkovská

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Ondřeje Baránka (pozastavené členství v ANO), který je obviněný v kauze městských bytů. Pro bylo 29 z 42 přítomných zastupitelů. Novou primátorkou se stala dosavadní radní Iveta Kočí Palkovská (ANO). Někdejší primátor a nynější moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) se stal novým radním.
16:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
12:51Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
09:50Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Virtuální tržiště propojuje školní jídelny s místními farmáři

V Královéhradeckém kraji už rok funguje virtuální tržiště, které propojuje regionální zemědělce a potravináře s místními školními jídelnami. Kraj se jeho prostřednictvím snaží dostat dětem na talíř co nejvíce regionálních a kvalitních potravin. Podle novely vyhlášky o školním stravování by měly jídelny od 1. září 2026 povinně využívat minimálně dvě procenta biopotravin a deset procent ovoce a zeleniny by mělo být sezonních.
před 9 hhodinami

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Krajský soud v Liberci uložil uprchlému jednapadesátiletému Vilému Kováčovi souhrnný trest 23 let vězení. Uznal ho vinným z šesti trestných činů, hrozilo mu 24 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou liberecké větve mezinárodního drogového gangu, přes níž směřovalo do dalších států v Evropě přes tunu kokainu a 3,5 tuny hašiše. Rozsudek není pravomocný.
před 9 hhodinami

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

Ve čtvrtek bude sněžit na většině území. Zejména v jižní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy může napadnout až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, upozornil ve výstraze s nízkým stupněm nebezpečí ve středu dopoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové zároveň varují před možnými komplikacemi v dopravě.
před 9 hhodinami

Ve Slováckém divadle se děti učí odpoutat od rodičů a rodiče od dětí

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti v české premiéře nastudovalo intimní rodinný příběh Věci, o kterých vím, že jsou pravda. Hra současného australského dramatika Andrewa Bovella sleduje dynamické proměny vztahů uvnitř jedné rodiny po dobu jednoho roku.
před 14 hhodinami
Načítání...