Protivínské listy musí zveřejnit upravený text kritika radnice, rozhodl soud


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události: Spor o cenzuru v Protivínských listech
Zdroj: ČT24

Okresní soud v Písku sice zamítl žalobu opozičního zastupitele Milana Mráze (nez.) kvůli údajné cenzuře v Protivínských listech, zároveň ale rozhodl, že městem vydávaný zpravodaj musí otisknout upravenou verzi kritického článku o protivínských radních, který původně odmítl vydat.

Kritický text opozičního zastupitele Protivína Mráze se měl loni v červnu objevit v místním tisku, nakonec ale nevyšel. Město i vydavatel jeho publikování odmítli.

„Ta ironizující až sarkastická forma ve své podstatě nepřispívá k tomu, že by pak čtenář hodnotil věcně,“ vysvětlil důvod, proč text nevyšel, právní zástupce města a vydavatele Jan Procházka.

Spor o veřejnou zakázku

Článek se týkal veřejné zakázky na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně. „Bylo mi podezřelé, že vyhrál opět dodavatel, který je dodavatelem číslo jedna města Protivín,“ uvedl Mráz.

„Město nemá žádnou informaci o tom, kdo se přihlásil, a jediným kritériem byla výsledná cena,“ reagoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč (za ODS).

Mráz poukazoval na to, že měsíčník má povinnost jeho názor zveřejnit, i když kritizuje radní. S původním zněním článku ale soud nesouhlasil. „Pro nás je velmi důležité, že zamítl první žalobu, protože k tomu se vyjadřovala redakční rada. Článek jsme odmítli otisknout právě proto, že nebyl pravdivý,“ poznamenal Hlaváč.

Bělohradský: Čvachtáme se v digitálních mělčinách. Svoboda slova není vždy úplná
Filozof a sociolog Václav Bělohradský

Mráz: „Věřím, že si starosta uvědomí, že to nejsou jeho noviny“

Upravenou verzi textu bez konkrétních jmen však musí podle soudu Protivínské listy zveřejnit. „Věřím, že starosta Hlaváč si uvědomí, že to nejsou jeho noviny, jeho město a nejsou to jeho občané,“ řekl Mráz.

Protivín je malé město a lidé jsou podle oslovených obyvatel v podobných sporech spíše opatrní. Ke kauze se vyjadřovat nechtěli. Podle starosty vedení města ještě zváží, zda se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Nahrávám video
Události v regionech: Soud ke sporu o cenzuru v Protivínských listech
Zdroj: ČT24

Dlouhodobé spory

Spory opozičního zastupitele Mráze s vedením Protivína, především se starostou Hlaváčem, trvají několik let. Většinou se týkají údajného ovlivňování veřejných zakázek.

Firma, která získala zakázku na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně, rekonstruovala také dvoupodlažní budovu bývalé základní školy v městské části Myšenec.

Antimonopolní úřad město v roce 2023 pokutoval za to, že zakázku rozdělilo na dvě různé zakázky malého rozsahu bez zadávacího řízení, přestože šlo podle úřadu o jeden celek. Pokutu 120 tisíc korun v polovině letošního února definitivně potvrdil Nejvyšší správní soud. Jeho rozhodnutí je dostupné na elektronické úřední desce soudu.

Výběr redakce

Island uspořádá referendum o obnovení jednání o vstupu do EU

Island uspořádá referendum o obnovení jednání o vstupu do EU

12:55Aktualizovánopřed 4 mminutami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

před 3 hhodinami
Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

před 3 hhodinami
Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

před 6 hhodinami
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

Protivínské listy musí zveřejnit upravený text kritika radnice, rozhodl soud

Okresní soud v Písku sice zamítl žalobu opozičního zastupitele Milana Mráze (nez.) kvůli údajné cenzuře v Protivínských listech, zároveň ale rozhodl, že městem vydávaný zpravodaj musí otisknout upravenou verzi kritického článku o protivínských radních, který původně odmítl vydat.
před 1 hhodinou

Monogamie se uchytila kvůli soupeření o dědictví, míní čeští vědci

Proč se v některých společnostech prosadilo monogamní manželství, i když většina lidských kultur historicky umožňovala polygynii, tedy vztah muže s více ženami? Nová mezinárodní studie vedená vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ukazuje, že hlavním důvodem nebyla snaha o omezení násilí nebo zvýšení společenské stability, ale soupeření o dědičný majetek – hlavně o zemědělskou půdu.
26. 2. 2026

Řidiče v Českých Budějovicích čeká jaro plné objížděk a uzavírek

Uzavírky v následujících měsících významně zkomplikují dopravu v Českých Budějovicích. Hned na dvou páteřních silničních tepnách řidiči od dubna až do listopadu neprojedou po uzavřených mostech. K nim se přidají ještě další opravy v centru města i na příjezdech do něj. Kvůli tomu radnice v řadě ulic i křižovatek změní řízení dopravy.
25. 2. 2026Aktualizováno25. 2. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

Radní Kozlová upraví rozestavěný dům, opozice stáhla návrh na odvolání

Českobudějovická radní Lucie Kozlová (Naše Česko) slíbila, že u nedokončeného rekreačního domu u rybníka Dehtář odstraní první patro, aby objekt vyhověl námitkám. Opoziční zastupitelé poté stáhli návrh na její odvolání. Stavbu prověřují stavební úřady.
23. 2. 2026

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026

Když brownfieldy ožívají. Špačkův dům na Žďársku zahrne vedle restaurace a sálu i muzeum

Obec Herálec na Žďársku dokončila rozsáhlou rekonstrukci dlouho nevyužívaného Špačkova domu. Historická budova z počátku dvacátého století se proměňuje v nové centrum společenského a kulturního dění s restaurací, muzeem a sálem. Projekt podpořila dotace z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské účely.
22. 2. 2026

V tělech volně žijících ryb se vyskytují antidepresiva, popsali jihočeští vědci

Vědci zjistili, že u jiker a následně i ryb se vyskytují psychoaktivní léky, které do vody unikají z odpadů. Na projektu mezinárodního týmu spolupracovali i zástupci Jihočeské univerzity (JU). Výzkum se konal na dvou místech na českých tocích. Psychoaktivní léky, které se používají například proti depresím, pak mohou negativně ovlivnit vývoj ryb.
19. 2. 2026
Načítání...