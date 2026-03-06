Protivínské listy musí zveřejnit upravený text kritika radnice, rozhodl soud

Okresní soud v Písku sice zamítl žalobu opozičního zastupitele Milana Mráze (nez.) kvůli údajné cenzuře v Protivínských listech, zároveň ale rozhodl, že městem vydávaný zpravodaj musí otisknout upravenou verzi kritického článku o protivínských radních, který původně odmítl vydat.
Kritický text opozičního zastupitele Protivína Mráze se měl loni v červnu objevit v místním tisku, nakonec ale nevyšel. Město i vydavatel jeho publikování odmítli.
„Ta ironizující až sarkastická forma ve své podstatě nepřispívá k tomu, že by pak čtenář hodnotil věcně,“ vysvětlil důvod, proč text nevyšel, právní zástupce města a vydavatele Jan Procházka.
Spor o veřejnou zakázku
Článek se týkal veřejné zakázky na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně. „Bylo mi podezřelé, že vyhrál opět dodavatel, který je dodavatelem číslo jedna města Protivín,“ uvedl Mráz.
„Město nemá žádnou informaci o tom, kdo se přihlásil, a jediným kritériem byla výsledná cena,“ reagoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč (za ODS).
Mráz poukazoval na to, že měsíčník má povinnost jeho názor zveřejnit, i když kritizuje radní. S původním zněním článku ale soud nesouhlasil. „Pro nás je velmi důležité, že zamítl první žalobu, protože k tomu se vyjadřovala redakční rada. Článek jsme odmítli otisknout právě proto, že nebyl pravdivý,“ poznamenal Hlaváč.
Mráz: „Věřím, že si starosta uvědomí, že to nejsou jeho noviny“
Upravenou verzi textu bez konkrétních jmen však musí podle soudu Protivínské listy zveřejnit. „Věřím, že starosta Hlaváč si uvědomí, že to nejsou jeho noviny, jeho město a nejsou to jeho občané,“ řekl Mráz.
Protivín je malé město a lidé jsou podle oslovených obyvatel v podobných sporech spíše opatrní. Ke kauze se vyjadřovat nechtěli. Podle starosty vedení města ještě zváží, zda se proti rozhodnutí soudu odvolá.
Dlouhodobé spory
Spory opozičního zastupitele Mráze s vedením Protivína, především se starostou Hlaváčem, trvají několik let. Většinou se týkají údajného ovlivňování veřejných zakázek.
Firma, která získala zakázku na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně, rekonstruovala také dvoupodlažní budovu bývalé základní školy v městské části Myšenec.
Antimonopolní úřad město v roce 2023 pokutoval za to, že zakázku rozdělilo na dvě různé zakázky malého rozsahu bez zadávacího řízení, přestože šlo podle úřadu o jeden celek. Pokutu 120 tisíc korun v polovině letošního února definitivně potvrdil Nejvyšší správní soud. Jeho rozhodnutí je dostupné na elektronické úřední desce soudu.