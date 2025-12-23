Bělohradský: Čvachtáme se v digitálních mělčinách. Svoboda slova není vždy úplná


Interview ČT24: Václav Bělohradský
Filozof a sociolog Václav Bělohradský v pondělním Interview ČT24 hovořil o svobodě slova, názorové ostrakizaci a demokracii. „Svoboda slova není vždy úplná, podléhá aktuálně vládnoucímu režimu slova,“ uvedl. "V Česku neexistuje dominance slova, tedy policejní diskurz, který by někomu zakazoval o něčem mluvit, ale ostrakizace je velmi silná. (...) Vaše výroky jsou často vytlačeny na okraj sféry relevance,“ myslí si Bělohradský. V rozhovoru s moderátorem Danielem Takáčem také prohlásil, že se lidstvo čvachtá v digitálních mělčinách, kde se mezi sebou plácají různé informace a dezinformace.

„V demokracii nelze svobodu slova absolutně zajistit, protože demokracie nemá pevné břehy,“ míní rovněž Bělohradský.

