Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, Newsroom ČT24
Newsroom ČT24: Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.

Debata o regulaci internetových tvůrců začala v listopadu 2024. Ministerstvo kultury, vysílací rada, zástupci influencerů i komerčních televizí tehdy řešili, koho by se případná evidence měla týkat a kde nastavit hranici mezi běžnou tvorbou a obsahem, který má dosah srovnatelný s televizním vysíláním. Na konkrétních kritériích se účastníci jednání shodli v dubnu 2025.

RRTV stanovila tři hlavní podmínky. Tvůrce musí na jedné platformě zveřejnit alespoň 52 videí ročně, vydělat minimálně 50 tisíc korun za rok a zároveň mít průměrně více než 500 tisíc zhlédnutí na video. Po téměř roce platnosti pravidel se ukázalo, že nastavené limity splňuje jen minimum tvůrců. RRTV uvedla, že jich prověřila stovky. „Ukázalo se, že prakticky žádný z poskytovatelů nedosahuje potřebných hodnot sledovanosti, a není proto možné službu považovat za konkurenční televiznímu vysílání,“ sdělila vysílací rada.

„Jedno z těch tří pravidel, které si rada stanovila, je příliš vysoké na to, aby to někdo splňoval. To je těch 500 tisíc zhlédnutí na jedno video. Pokud by se to snížilo na nějakých 100 tisíc, tak v tu chvíli by to vlastně zasáhlo ty nejúspěšnější influencery,“ řekl mediální analytik Jan Potůček ze serveru Mediář.

Na seznamu regulátora je tak zatím jediná influencerka – Denisa Kouřílková vystupující jako Sugar Denny, která se ale na výzvu RRTV zaregistrovala dobrovolně ještě před oznámením finálních pravidel. Vysílací rada má na registrované tvůrce dohlížet a řešit i stížnosti na jejich obsah. A to se stalo i v případě Kouřílkové. V lednu RRTV řešila stížnost na její video o sionismu, v březnu ji ale odložila.

„Podnět přišel od skupiny lidí, které se video dotklo, takže ho rada samozřejmě musela prověřit. (...) Pokud podle aktuálních kritérií do evidence vlastně nespadám, tak logicky nastává otázka, jaké má moje setrvání v ní smysl,“ podotkla Kouřílková.

První influencer splňující podmínky

Podle Asociace tvůrců a on-line médií by nyní měl kritéria splnit první influencer – youtuber Filip Zima, známý jako FIZI. „Bude vlastně prvním influencerem v České republice, který se bude muset registrovat. A my mu s tou registrací pomáháme,“ uvedl tajemník asociace Michal Beneš. Zima pak doplnil, že jeho tým se snaží o zodpovědnou tvorbu i bez regulace. „Náš obsah vytváříme tak, aby byl bezpečný pro mladé publikum i bez zákonů a regulací, snažíme se být zodpovědní z vlastního rozhodnutí,“ řekl.

Data agentury NMS z roku 2024 ukazují, že polovina lidí, kteří pravidelně sledují influencery na sociálních sítích, jejich recenzím na produkty a služby důvěřuje. Mediální analytik Potůček odhaduje, že v Česku a na Slovensku existuje asi 16 tisíc účtů na sociálních sítích s více než 10 tisíci sledujících, z nichž řada vydělává na reklamních spolupracích. „Vidíme v praxi, že tento marketing roste. A že ti tvůrci mají velký vliv na spotřební chování lidí,“ uvedl odborník na takzvaný influencer marketing Ivo Veselý.

Komerční televize proto volají po širší regulaci. Podle Asociace komerčních televizí bude nutné pravidla upravit tak, aby evidenci u vysílací rady podléhali všichni influenceři, jejichž obsah je srovnatelný s televizním vysíláním. Samotná RRTV připouští, že současné limity může časem změnit. „Přijaté hodnoty budou v budoucnu, po získání zkušeností ze správní praxe, podrobeny přezkumu a případné revizi,“ uvedla RRTV.

Roste ale také snaha o samoregulaci influencerů. Loni vznikly dvě asociace sdružující internetové tvůrce. Vytváří vlastní etické kodexy a pravidla, která jejich členové musí při tvorbě obsahu dodržovat. „My se v tom etickém kodexu vymezujeme například vůči on-line hazardu, propagaci pornografie nebo propagaci nedemokratických režimů a ideologií,“ upřesnil Beneš.

Regulace influencerů a internetové reklamy se teď chystá i na celoevropské úrovni. Evropská komise by měla představit akt o digitální spravedlnosti, který má začít platit od roku 2028.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
VideoHasiči mají nový systém dronů s kamerou, pomáhá zvládat krize na dálku

Hasičům v řízení zásahů nově pomáhá unikátní systém dronů a kamer, díky němuž v reálném čase sdílejí záběry i informace. Ty slouží veliteli opatření, na dálku osloveným expertům, krajským či ministerským krizovým štábům nebo bezpečnostní radě státu. Systém financovaný z projektů ministerstva pro místní rozvoj je v evropském měřítku unikátní.
Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.
Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

V pondělí se ve Strakově akademii poprvé setkají zástupci nové vlády s hejtmany. Hlavním tématem budou peníze pro regiony. Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který platí od roku 2005, podle hostů Duelu ČT24 – hejtmanů krajů Libereckého Martina Půty (SLK) a Zlínského Radima Holiše (ANO) – neodpovídá současnému stavu a je neudržitelný. „Pokud doneseme většinovou dohodu (hejtmanů na změně), vláda s ní bude pracovat,“ sdělil Holiš. „Já si dovedu představit i situaci, že vláda rozpočtové určení daní pro kraje změní bez dohody s kraji,“ řekl Půta. Pořad moderovala Jana Peroutková.
Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
