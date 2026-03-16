Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
Debata o regulaci internetových tvůrců začala v listopadu 2024. Ministerstvo kultury, vysílací rada, zástupci influencerů i komerčních televizí tehdy řešili, koho by se případná evidence měla týkat a kde nastavit hranici mezi běžnou tvorbou a obsahem, který má dosah srovnatelný s televizním vysíláním. Na konkrétních kritériích se účastníci jednání shodli v dubnu 2025.
RRTV stanovila tři hlavní podmínky. Tvůrce musí na jedné platformě zveřejnit alespoň 52 videí ročně, vydělat minimálně 50 tisíc korun za rok a zároveň mít průměrně více než 500 tisíc zhlédnutí na video. Po téměř roce platnosti pravidel se ukázalo, že nastavené limity splňuje jen minimum tvůrců. RRTV uvedla, že jich prověřila stovky. „Ukázalo se, že prakticky žádný z poskytovatelů nedosahuje potřebných hodnot sledovanosti, a není proto možné službu považovat za konkurenční televiznímu vysílání,“ sdělila vysílací rada.
„Jedno z těch tří pravidel, které si rada stanovila, je příliš vysoké na to, aby to někdo splňoval. To je těch 500 tisíc zhlédnutí na jedno video. Pokud by se to snížilo na nějakých 100 tisíc, tak v tu chvíli by to vlastně zasáhlo ty nejúspěšnější influencery,“ řekl mediální analytik Jan Potůček ze serveru Mediář.
Na seznamu regulátora je tak zatím jediná influencerka – Denisa Kouřílková vystupující jako Sugar Denny, která se ale na výzvu RRTV zaregistrovala dobrovolně ještě před oznámením finálních pravidel. Vysílací rada má na registrované tvůrce dohlížet a řešit i stížnosti na jejich obsah. A to se stalo i v případě Kouřílkové. V lednu RRTV řešila stížnost na její video o sionismu, v březnu ji ale odložila.
„Podnět přišel od skupiny lidí, které se video dotklo, takže ho rada samozřejmě musela prověřit. (...) Pokud podle aktuálních kritérií do evidence vlastně nespadám, tak logicky nastává otázka, jaké má moje setrvání v ní smysl,“ podotkla Kouřílková.
První influencer splňující podmínky
Podle Asociace tvůrců a on-line médií by nyní měl kritéria splnit první influencer – youtuber Filip Zima, známý jako FIZI. „Bude vlastně prvním influencerem v České republice, který se bude muset registrovat. A my mu s tou registrací pomáháme,“ uvedl tajemník asociace Michal Beneš. Zima pak doplnil, že jeho tým se snaží o zodpovědnou tvorbu i bez regulace. „Náš obsah vytváříme tak, aby byl bezpečný pro mladé publikum i bez zákonů a regulací, snažíme se být zodpovědní z vlastního rozhodnutí,“ řekl.
Data agentury NMS z roku 2024 ukazují, že polovina lidí, kteří pravidelně sledují influencery na sociálních sítích, jejich recenzím na produkty a služby důvěřuje. Mediální analytik Potůček odhaduje, že v Česku a na Slovensku existuje asi 16 tisíc účtů na sociálních sítích s více než 10 tisíci sledujících, z nichž řada vydělává na reklamních spolupracích. „Vidíme v praxi, že tento marketing roste. A že ti tvůrci mají velký vliv na spotřební chování lidí,“ uvedl odborník na takzvaný influencer marketing Ivo Veselý.
Komerční televize proto volají po širší regulaci. Podle Asociace komerčních televizí bude nutné pravidla upravit tak, aby evidenci u vysílací rady podléhali všichni influenceři, jejichž obsah je srovnatelný s televizním vysíláním. Samotná RRTV připouští, že současné limity může časem změnit. „Přijaté hodnoty budou v budoucnu, po získání zkušeností ze správní praxe, podrobeny přezkumu a případné revizi,“ uvedla RRTV.
Roste ale také snaha o samoregulaci influencerů. Loni vznikly dvě asociace sdružující internetové tvůrce. Vytváří vlastní etické kodexy a pravidla, která jejich členové musí při tvorbě obsahu dodržovat. „My se v tom etickém kodexu vymezujeme například vůči on-line hazardu, propagaci pornografie nebo propagaci nedemokratických režimů a ideologií,“ upřesnil Beneš.
Regulace influencerů a internetové reklamy se teď chystá i na celoevropské úrovni. Evropská komise by měla představit akt o digitální spravedlnosti, který má začít platit od roku 2028.