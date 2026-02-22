Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nárůst hladin toků může podle rozšířené výstrahy nastat na severovýchodě Jihočeského kraje, většině území Vysočiny, Kutnohorsku a Poděbradsku ve Středočeském kraji, Chrudimsku a Svitavsku v Pardubickém kraji, na jihozápadě Královéhradeckého kraje a východě Libereckého kraje.
Výstraha platí od šesti hodin večer v neděli až do odvolání. Voda se podle meteorologů nebude vylévat ze břehů, ale zrychlí se její odtok, přičemž podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů.
„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy,“ oznámili v neděli dopoledne pracovníci ČHMÚ. „Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ doplnili.
Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělní třetí hodiny odpolední objevovat hlavně v Olomouckém kraji.