Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Předpověď počasí (22. 2. 2026)
Zdroj: ČT24

Meteorologové rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nárůst hladin toků může podle rozšířené výstrahy nastat na severovýchodě Jihočeského kraje, většině území Vysočiny, Kutnohorsku a Poděbradsku ve Středočeském kraji, Chrudimsku a Svitavsku v Pardubickém kraji, na jihozápadě Královéhradeckého kraje a východě Libereckého kraje.

Výstraha platí od šesti hodin večer v neděli až do odvolání. Voda se podle meteorologů nebude vylévat ze břehů, ale zrychlí se její odtok, přičemž podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů.

V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků
Ilustrační foto

„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy,“ oznámili v neděli dopoledne pracovníci ČHMÚ. „Vzestupy očekáváme od nedělního večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ doplnili.

Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělní třetí hodiny odpolední objevovat hlavně v Olomouckém kraji.

Výběr redakce

Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

Na dotace v Nové zelené úsporám půjdou dle Havlíčka čtyři miliardy, možná víc

před 15 mminutami
Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

před 47 mminutami
Další jednání s USA se chystá začátkem března, řekl íránský činitel

Další jednání s USA se chystá začátkem března, řekl íránský činitel

před 1 hhodinou
Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Lékaře na telefonu, které nabízejí pojišťovny, využívá stále více lidí

Lékaře na telefonu, které nabízejí pojišťovny, využívá stále více lidí

před 4 hhodinami
Trump vysílá ke Grónsku nemocniční loď

Trump vysílá ke Grónsku nemocniční loď

před 4 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky rozebrali vládní hospodářskou strategii

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky rozebrali vládní hospodářskou strategii

před 4 hhodinami
Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

02:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Meteorologové rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 47 mminutami

V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech, hlavně v Čechách, vzedmutí toků kvůli dešti a tání sněhu po oteplení. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včeraAktualizovánovčera v 11:43

Mráz ze Sibiře před sedmdesáti lety sevřel Evropu

Únor před sedmdesáti lety přinesl výjimečně chladné teploty. Tehdy sevřel sibiřský mráz většinu Evropy, včetně tuzemska. Chlad, který přišel z ruské části Arktidy, způsobil kontinentu spoustu problémů.
20. 2. 2026

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v tuzemsku do nadcházejícího víkendu. Na jihu Čech a části jižní Moravy může od čtvrtečního večera do pátečního rána napadnout až dvanáct centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až dvanáct stupňů Celsia. Od soboty bude zataženo, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
19. 2. 2026Aktualizováno19. 2. 2026

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, uvázlé kamiony blokovaly komunikaci v obou směrech mezi 88. a 115. kilometrem. Policie varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Kolony na dálnici se po šesté hodině začaly pomalu rozjíždět. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným sněžením platí na Vysočině do úterních 09:00.
17. 2. 2026Aktualizováno17. 2. 2026

Sníh místy komplikuje dopravu, padat má do středy

Počasí od rána komplikuje dopravu, místy na silnicích leží sníh, což způsobilo desítky nehod. Intenzivní sněžení se očekává v části Česka od pondělního odpoledne do úterního rána, meteorologové zejména pro jihovýchod země vydali výstrahu. Na většině území má sníh padat až do středy, nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách, vyplývá z předpovědi na webu ČHMÚ.
16. 2. 2026Aktualizováno16. 2. 2026

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
15. 2. 2026Aktualizováno15. 2. 2026

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
14. 2. 2026Aktualizováno14. 2. 2026
Načítání...