V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech, hlavně v Čechách, vzedmutí toků kvůli dešti a tání sněhu po oteplení. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V noci na neděli budou ve většině Česka teploty od nuly po čtyři stupně nad nulou, ale na Moravě mohou klesnout až na minus dva stupně. V kombinaci s očekávaným deštěm se tak může tvořit ledovka. Výstraha před ní platí v neděli od šesté hodiny ranní do tří odpoledne na většině území Olomouckého kraje a také na Králicku v Pardubickém kraji a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji. Kvůli ledovce by si měli podle meteorologů dávat pozor řidiči na silnicích i chodci.
„V neděli 22. února během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ sdělili pracovníci ČHMÚ. Doplnili, že výskyt mrznoucích srážek je s menší pravděpodobností možný i jinde, například v Podkrkonoší.
Zvýšení hladiny toků
Od nedělních 18:00 varují meteorologové také před nárůstem výšky hladin toků. Výstraha platí pro východ Libereckého kraje, západ Královéhradeckého kraje, Poděbradsko ve Středočeském kraji a Táborsko a Jindřichohradecko v Jihočeském kraji.
„V důsledku vyšších teplot, dešťových srážek postupně i v horských oblastech a s tím souvisejícího tání sněhu očekáváme od nedělního večera 22. února dosažení prvního stupně povodňové aktivity (nejnižšího ze tří, pozn. red.) v povodí horní Jizery, Cidliny a také v povodí Nežárky a Lužnice,“ oznámil ČHMÚ. Vzhledem k následnému pokračování teplého a deštivého počasí se bude výstraha na povodňové jevy s vysokou pravděpodobností postupně rozšiřovat a upravovat.
V neděli mohou teploty podle předpovědi ústavu vystoupat až na jedenáct stupňů Celsia. Příští týden se pak mohou dostat nejprve až na třináct stupňů, a v závěru týdne v Čechách ojediněle až na šestnáct stupňů nad nulou.