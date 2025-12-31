Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.

„Tři z nich záchranáři transportovali do českobudějovické nemocnice, kde dva předali do péče oddělení úrazové chirurgie, třetího na ORL. Zbývající dva zraněné převezli na chirurgické oddělení Nemocnice Český Krumlov,“ uvedla mluvčí.

Hasiči dostali v úterý krátce před 20:45 oznámení o kouři vycházejícím ze sklepa domu v Horní Plané. Šlo o požár sauny v domě s apartmány. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují. Výše škod zatím není známa. V době požáru v domě a sauně nikdo nebyl.

Hasiči měli o Vánocích přes tisíc zásahů. V meziročním srovnání jde o nadprůměr
Požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku

Výběr redakce

Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají

Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají

před 1 hhodinou
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 2 hhodinami
Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

před 2 hhodinami
Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

před 2 hhodinami
Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

Malajsie přitvrdila, v detenci zemřely stovky migrantů

před 3 hhodinami
USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

03:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Prezidentské volby v Guineji vyhrál podle zveřejněných výsledků vůdce puče

Prezidentské volby v Guineji vyhrál podle zveřejněných výsledků vůdce puče

před 7 hhodinami
Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

Na žádost o sociální dávky zbývá poslední den

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
před 20 mminutami

Oprava českobudějovické Slavie se prodraží. Město viní projektanty a zvažuje žalobu

Po víc než dvou letech se v centru Českých Budějovic znovu otevřel veřejnosti kulturní dům Slavie. Nově má pět pater – kromě společenského sálu a restaurace tam vznikl i divadelní sál. Rekonstrukce vyjde nejméně na 900 milionů korun, což je oproti původním odhadům zhruba o 200 milionů více. Podle vedení města za zdražení mohou chyby v projektu a radnice zvažuje soudní spor s projektanty.
29. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025

Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

Lipenské jezero postupně zamrzá. Místy má sice led tloušťku kolem čtyř až pěti centimetrů, zatím ale netvoří dostatečně souvislou plochu. Přesto na něj už někteří nedočkavci navzdory nebezpečí vstupují. Možnosti bruslení závisí na intenzitě mrazů. Ke zprovoznění bruslařské magistrály propojující Frymburk, Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou musí mrznout deset až patnáct dnů.
26. 12. 2025

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo dvanáct lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přes třicet milionů korun, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
25. 12. 2025Aktualizováno25. 12. 2025

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
23. 12. 2025

Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud znovu zrušil osvobození pětice obžalovaných z podvodu při stavbě fotovoltaické elektrárny Ševětín. Prvoinstanční soud je přitom letos v únoru obžaloby už podruhé zprostil, protože podle něj nešlo o trestný čin. Proti tomu se ale odvolala žalobkyně, která s osvobozením nesouhlasila, sdělila ČT mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková. Státní zástupkyně obžalované viní z toho, že uměle zvýšili cenu výstavby elektrárny a způsobili tím škodu 96 milionů korun.
19. 12. 2025

U nelegálních výpustí do Lipna se objevuje odpad a zápach

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
16. 12. 2025Aktualizováno17. 12. 2025

PŘEHLEDNĚ: Změny v regionální dopravě s novými jízdními řády

S novými jízdními řády čeká cestující od neděle 14. prosince v krajích řada novinek. Dopravci zpravidla přidávají spoje, upravují návaznost spojení či nasazují modernější vozidla. Některé regiony zdražují či zavádějí nové typy jízdného.
13. 12. 2025
Načítání...