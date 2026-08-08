Demolici vyhořelé budovy ve Zlíně urychlilo částečné zřícení


8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Demolici vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně, která pokračovala druhým dnem, v sobotu urychlilo zřícení její části. Trosky spadly na zem ve chvíli, kdy demoliční bagr hydraulickými nůžkami svrchu odstřihával zničená patra domu. Trosky se zřítily dovnitř prostoru, nikomu se nic nestalo, uvedl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Práce speciálního stotunového bagru to zastavilo, po jejich odklizení bude na místě v neděli znovu pokračovat.

„Kolem poledne v západním křídle došlo k samozřícení. Zřítila se třetina objektu, která byla nejvíce poškozená. stalo se to ve chvíli, kdy bagr odstřihával část objektu. Trosky budovy spadly dovnitř prostoru. Demoliční práce to sice urychlilo, zastavilo to však činnost bagru. Na místo tak nastoupily menší stroje, které v jižním cípu třídily materiál,“ uvedl Schmidt. Doplnil, že speciální bagr bude na místě pracovat po odklizení trosek.

Se zřícením části budovy počítali podle něj statik i samotná demoliční firma. „Pravděpodobnost toho byla vysoká. Nyní se upraví harmonogram prací a v neděli se práce opět rozjedou,“ dodal Schmidt.

Začala demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně
Začala demolice vyhořelé budovy ve Zlíně

Demolici zčásti zřícené budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zajišťuje stavební firma Build Synergy z Třince, která se specializuje mimo jiné na komplexní demolice. Speciální bagr firma nasazuje na demolice rozsáhlých staveb v zastavěných oblastech a ve stísněných prostorech, kde je nezbytné využít precizní přístup.

„Pro tyto extrémní demolice nasazujeme náš stotunový největší demoliční stroj Caterpillar 390 F UHD, který nám umožňuje efektivně a bezpečně zvládat i ty nejnáročnější demolice,“ uvádí firma na svých stránkách. Jejím cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od chvíle, kdy objekt tento čtvrtek převzala. Schmidt cíl potvrdil a doplnil, že během příštích dnů se do prací zapojí i další stroje.

Bagr hydraulickými nůžkami postupně od shora dolů sestříhává jednotlivá zničená patra. Po dopadu trosek budovy na zem místo okamžitě zkrápí vodou přistavěná cisterna, aby omezila prašnost v okolí. Místo je oplocené, řada lidí si práce natáčejí zpoza plotu, demolice se objevuje i ve videích na sociálních sítích.

Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce
Vyhořelá budova ve Zlíně

Objekt je majitel povinen odstranit do poloviny prosince

Budova začala hořet 9. července, hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července, objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí objektu ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.

Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý obuvnická firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Vyšetřování příčin požáru, který se obešel bez zranění, bude zřejmě trvat několik měsíců. Dosud nebyla vyčíslena ani škoda. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

V budově měly sklady či zázemí kromě Vasky také výrobce sportovního oblečení Alpine Pro, skupina Packeta provozující službu Zásilkovna nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol.

Požár ve Zlíně policie prověřuje, má podezření na spáchání trestného činu
Budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu po požáru

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