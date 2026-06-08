Tři roky po útoku na dětském hřišti v Annecy pobuřuje Francouze absence rozsudku

VideoTři roky po útoku na dětském hřišti v Annecy pobuřuje Francouze absence rozsudku


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Část francouzské veřejnosti pobouřil další odsun začátku soudu v ostře sledované kauze útoku na skupinu dětí. Přesně před třemi lety vtrhl syrský migrant na hřiště v Annecy, kde nožem pobodal čtyři oběti ve věku od 22 měsíců do tří let a dva starší muže. Útočníka tehdy zastavil náhodný kolemjdoucí, který použil vlastní batoh jako štít. V případu, který otřásl celou zemí, ale ani po třech letech nepadl rozsudek. Proces s pachatelem má začít teprve příští rok. Útoky migrantů ve Francii nahrávají krajní pravici, pro kterou jde o silné téma.

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