Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Interview ČT24: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé)
Zdroj: ČT24

Dlouho se volalo po tom, aby tady byl někdo, kdo se věnuje sportu ve vládě, řekl Boris Šťastný (Motoristé), který obsadil nově vzniklý post ministra pro sport, prevenci a zdraví. „Ministři bez portfeje tady vždycky byli, jsou, budou. Ať veřejnost a média ocení, nebo neocení mou práci za těch pár let, jestli to byla, nebo nebyla trafika,“ vyjádřil se v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem k tomu, že někteří členové současné vlády v minulosti ministry bez portfeje kritizovali.

„Diskutovali jsme o tom, jakou reakci tato věc vyvolá. Věděli jsme, že se ruší tři ministři bez portfeje. Jedna z variant byla připojit ten sport k nějaké jiné entitě, třeba byla diskuze o kultuře,“ popsal Šťastný, co předcházelo rozhodnutí o vytvoření nového postu ministra bez portfeje. Poptávku po takovém kroku vláda podle něj zaregistrovala ze strany odborné i laické veřejnosti, ale i některých zástupců dnešní opozice.

Šťastný míní, že funkce ministra pro sport, prevenci a zdraví má smysl. „Sport potřebuje nějakého garanta. Nyní je rozstrkaný, (…) před pár lety ho oddělili do Národní sportovní agentury, a z té se stal rozdělovač dotací. A pak zůstal kousek sportu na školství, kousek je někde na obraně, kousek je na vnitru, kousíček je někde ve zdravotní prevenci,“ sdělil ministr s tím, že se chce zaměřit na propojení zdravého životního stylu, primární prevence a snahy, aby se lidé, zejména děti, hýbali.

„Já si pořád myslím, že dokážeme zachovat takovou tu grantovou agenturu, to znamená agenturu, která bude ty peníze férově rozdělovat, transparentně, podle nějakých pravidel a efektivně. A pak že budeme mít pozici ministra pro sport, zdraví a prevenci, protože to jsou tři věci, které spolu úzce souvisí,“ vysvětlil Šťastný plán rozdělení kompetencí.

Šťastného úřad by měl mít dle jeho vyjádření jen „pár jednotlivců“ a žádné náměstky. Ministr zároveň plánuje zrušení „zbytečných pozic“ v Národní sportovní agentuře. „Bude to někde mezi pěti a deseti procenty v počtu lidí, kteří budou někam převedeni,“ uvedl. V plánu je také ušetřit deset procent z provozních nákladů.

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády
Andrej Babiš (ANO) hovoří po prvním zasedání vlády

Šebkovy cesty do exotických krajin nebyly efektivní, míní Šťastný

Právě dle Šťastného neefektivní využívání financí mimo jiné stálo za úterním odvoláním předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka (ODS). Ministr zkritizoval některé cesty do exotických destinací, které v rámci svého působení v agentuře Šebek podnikl. „Byly tam některé cesty do různých exotických zemí. Já jako ministr bych si nedovolil se teď sebrat a jezdit do Japonska, na Bahamy,“ sdělil Šťastný a podotkl, že státní úředníci by se měli chovat střídmě a přiměřeně.

„Možnosti České republiky jsou nějaké. Kdyby šlo o vyjednávání o, dejme tomu, Tour de France v Česku nebo kdyby šlo o vyjednávání třeba olympiády nebo totálně zásadních věcí, ale v tomto případě to byly opravdu exotické krajiny a my si myslíme, že to bylo neefektivní,“ podotkl také ministr a odmítl, že by byl Šebek odvolán z politických důvodů. Šebkův konec činnost agentury podle Šťastného nenaruší. „Všechny výzvy, které byly vypsány, běží dál,“ uvedl ministr.

Šebek v týdnu odmítl, že by si ze své funkce dělal cestovní kancelář. „Já každou svoji služební cestu můžu zdůvodnit. Myslím, že měly vždy nějaký konkrétní důvod a konkrétní výsledky. Teď se tady celý národ raduje z úspěšného mistrovství světa ve florbale, za kterým třeba stojí moje cesta do Singapuru, kde se jednalo o pořadatelství této akce. Na jaře budeme hostit mistrovství světa v krasobruslení. Také jsem se účastnil jednání v Kanadě, kde se jednalo o pořadatelství,“ přiblížil Šebek.

Šťastný chce zachovat rozpočet pro Národní sportovní agenturu
Boris Šťastný

Šťastný se vyjádřil konkrétně k možnosti, že by prestižní cyklistický závod Tour de France začínal v Česku. Osobně tuhle myšlenku podporuje. Podotkl ovšem, že nejdříve bude nutné pečlivě spočítat přínosy a náklady takového projektu. „Dříve, než bych takový materiál předložil vládě, tak bych rád, abychom měli jasnou studii nezávislých odborníků, kde budeme mít přínosy pro Českou republiku a náklady – jak společenské, sportovní, tak ekonomické,“ řekl ministr.

