Česko a Slovensko chystají investice do dodávek ropy


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká republika je připravena zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou o ropovodu Družba. Řešili i zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko, který bude nyní řešit skupina expertů firem Transpetrol a MERO, uvedla Saková.

Saková zmínila, že v krátké době může být kapacita dodávek z Česka na Slovensko jeden milion tun ropy ročně. Po investicích, za dva tři roky, pak dva až tři miliony tun ročně.

Jednání se zúčastnili i zástupci slovenského přepravce ropy Transpetrol a bratislavské rafinérie Slovnaft. Havlíček v pondělí uvedl, že Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, který bude schopen stav ropovodu Družba posoudit.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci. Maďarsko nyní blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), která je určena na roky 2026 a 2027.

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu
Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Rusko deportuje ukrajinské děti systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Rusko deportuje ukrajinské děti systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než sto eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci start-upy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
Česko a Slovensko chystají investice do dodávek ropy

Česká republika je připravena zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou o ropovodu Družba. Řešili i zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko, který bude nyní řešit skupina expertů firem Transpetrol a MERO, uvedla Saková.
Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
Příští rok na ISS poletí nanoroboti z ostravské univerzity. Jsou velcí jako virus

Experimentální modul, který umožní sledovat fungování nanorobotů ve stavu beztíže, připravují pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) společně vědci a inženýři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a brněnské společnosti TRL Space. Experiment CONREX, který má letět příští rok s českým astronautem Alešem Svobodou na ISS, zástupci vysoké školy i firmy představili na veletrhu Amper v Brně.
Právo rodiče na pobyt s dítětem v nemocnici není absolutní, potvrdil ÚS

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost matky, která nesměla přenocovat u syna na jednotce intenzivní péče a následně žádala omluvu a odškodné. Potvrdil tak verdikt, podle kterého právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní. Je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o pacienty. Stížnost matky, podanou i jménem chlapce, považoval ÚS za neopodstatněnou, vyplývá z usnesení v databázi soudu.
VideoŠkrtly se peníze armádě, kritizuje Bartoš. Soustřeďme se na nábor, říká Koten

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh rozpočtu pro ministerstvo obrany. „Rozpočet na obranu se navýšil o 20 miliard oproti roku 2025. (...) Ministerstvo obrany v rámci finančního výhledu soustředí finance například do sekce náborů vojáků, protože stroje samotné nám obranyschopnost nezajistí,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle člena sněmovního výboru pro obranu Ivana Bartoše (Piráti) se výrazně škrtly peníze pro armádu. „Minulé projekty sice běží dál, ale nové nevznikají. Například peníze chybí na protidronovou obranu, kterou měla vláda v programovém prohlášení,“ podotkl. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
VideoNeodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Specializovaní lékaři varují před neodborně provedenými estetickými zákroky, které podle nich dělají některá kosmetická nebo nehtová studia. Nejčastěji jde o výplně rtů nebo vyhlazení pleti pomocí injekcí botolutoxinu či kyseliny hyaluronové. Procedury prováděné nelékaři mohou podle České komory estetické medicíny (ČKEM) vést k vážným zdravotním komplikacím, které si mohou vyžádat lékařský zákrok nebo hospitalizaci. „Pokud mají například aplikovanou kyselinu hyalorunovou ve rtech, tak ji můžeme rozpustit enzymem, ale pokud ten materiál je odněkud z internetu, tak tam mohou být přísady, které prostě rozpustit nejdou,“ přiblížila zubní lékařka a předsedkyně ČKEM Kamila Zvolánková.
