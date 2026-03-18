Česko a Slovensko chystají investice do dodávek ropy

Česká republika je připravena zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou o ropovodu Družba. Řešili i zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko, který bude nyní řešit skupina expertů firem Transpetrol a MERO, uvedla Saková.
Saková zmínila, že v krátké době může být kapacita dodávek z Česka na Slovensko jeden milion tun ropy ročně. Po investicích, za dva tři roky, pak dva až tři miliony tun ročně.
Jednání se zúčastnili i zástupci slovenského přepravce ropy Transpetrol a bratislavské rafinérie Slovnaft. Havlíček v pondělí uvedl, že Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, který bude schopen stav ropovodu Družba posoudit.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci. Maďarsko nyní blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), která je určena na roky 2026 a 2027.