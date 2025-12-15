Poprvé zasedla Babišova vláda

V pondělí jmenovaná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) dorazila do Strakovy akademie, kde poprvé absolvuje převážně technické jednání. Na něj je vyhrazena asi hodina a kabinet na něm pravděpodobně určí agendu ministrovi bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který je ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Rozhodnout by mohl též o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí úřadu vlády.
Babiše v úřadu předsedy vlády po příjezdu krátce po 9:30 přivítal dosavadní premiér Petr Fiala (ODS). Předal mu klíč od korunovačních klenotů a téměř osmdesátistránkovou zprávu o stavu země, ve které shrnul výsledky svého vládnutí. Následně předseda hnutí ANO zamířil do sálu, kde usedl společně s dalšími členy, kteří z Pražského hradu do Strakovy akademie dorazili všichni pohromadě autobusem.
Vládu složenou z ministrů ANO, SPD a Motoristů ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Nejsilnější ANO v ní má osm křesel, SPD tři a Motoristé čtyři. V Poslanecké sněmovně se kabinet opírá o většinu 108 křesel, o důvěru chce žádat 13. ledna.
Podobně jako Fialova vláda před čtyřmi lety, ani Babišův nový kabinet nenastupuje do funkce v plném počtu. Oproti původnímu návrhu chybělo v závěrečné ministerské nominaci jméno poslance Motoristů Filipa Turka.
Motoristé ho chtějí prosadit na resort životního prostředí, ze zdravotních důvodů se však zatím nesešel s prezidentem, který má vůči jeho jmenování výhrady. Řízením byl proto zatím dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Ten se rovněž ujal ministerstva zahraničí.
Ve zbytku dne až do večera má Babiš v plánu uvádět ministry do úřadů. Jejich řádné zasedání se má konat už v úterý.
Fiala v pondělí ve videu zveřejněném na síti X poděkoval občanům za důvěru a podporu. „Bylo pro mě ctí sloužit vám a celé České republice,“ řekl.