Babiš uvádí ministry do úřadů

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí do úřadů nově jmenované ministry. Do funkcí je v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí, poslední pozdě odpoledne.
Jako první Babiš po jedenácté hodině do funkce uvedl ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO). Po půl dvanácté premiér do funkce uvedl staronového ministra školství Roberta Plagu (za ANO).
Nový kabinet Pavel jmenoval v pondělí ráno. Zdůraznil, že sestavování a jmenování vlády z hlediska časových lhůt i procesu nijak nevybočovalo z dosavadních zvyklostí. Podotkl také, že se vláda moci ujímá v turbulentní době. Kabinet má podle něho spojovat, nikoliv rozdělovat.
Po jmenování nového kabinetu vláda poprvé zasedala. „Uděláme maximum, aby naše země prosperovala,“ prohlásil Babiš po jednání a dodal, že nepotřebuje sto dnů hájení. Samotné pondělní jednání kabinetu bylo převážně koordinační. Vláda na něm mimo jiné jmenovala vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu a tiskovou mluvčí Karlu Mráčkovou.
Mezi jmenovanými nebyl v pondělí ráno kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů zatím s hlavou státu nesešel. Pavel má vůči jeho jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane.
Pověření řídit resort místo něj dočasně dostal předseda Motoristů Petr Macinka, který se stal také šéfem diplomacie. Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá.