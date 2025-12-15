Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů


15. 12. 2025Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
SLEDUJTE: Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí nově jmenované ministry do úřadů
Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí do úřadů nově jmenované ministry. Do funkcí je v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí, poslední pozdě odpoledne.

Jako první Babiš po jedenácté hodině do funkce uvedl ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO). Po půl dvanácté premiér do funkce uvedl staronového ministra školství Roberta Plagu (za ANO).

On-line přenos

Jmenování vlády Andreje Babiše

  • 11:44

    Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) uvedl funkce nového ministra školství Roberta Plagu (za ANO). V čele resortu byl i v předchozí Babišově vládě.

  • 11:25

    Premiér Andrej Babiš uvedl ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO) do jejího úřadu. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí.

  • 11:24

    Premiéru Andreji Babišovi bude s evropskými záležitostmi pomáhat Milena Hrdinková, řekl. Za minulé Babišovy vlády byla tajemnicí pro evropské záležitosti.

Zobrazit další příspěvky

Nový kabinet Pavel jmenoval v pondělí ráno. Zdůraznil, že sestavování a jmenování vlády z hlediska časových lhůt i procesu nijak nevybočovalo z dosavadních zvyklostí. Podotkl také, že se vláda moci ujímá v turbulentní době. Kabinet má podle něho spojovat, nikoliv rozdělovat.

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše
Jmenování vlády Andreje Babiše (ANO)

Po jmenování nového kabinetu vláda poprvé zasedala. „Uděláme maximum, aby naše země prosperovala,“ prohlásil Babiš po jednání a dodal, že nepotřebuje sto dnů hájení. Samotné pondělní jednání kabinetu bylo převážně koordinační. Vláda na něm mimo jiné jmenovala vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu a tiskovou mluvčí Karlu Mráčkovou.

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády
Andrej Babiš (ANO) hovoří po prvním zasedání vlády

Mezi jmenovanými nebyl v pondělí ráno kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů zatím s hlavou státu nesešel. Pavel má vůči jeho jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane.

Pověření řídit resort místo něj dočasně dostal předseda Motoristů Petr Macinka, který se stal také šéfem diplomacie. Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá.

Výběr redakce

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 5 mminutami
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

před 11 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 13 mminutami
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 14 mminutami
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 21 mminutami
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

před 2 hhodinami
Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

06:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

V pondělí jmenovaná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii absolvovala první, převážně koordinační jednání. Kabinet na něm jmenoval vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu. Tiskovou mluvčí určil Karlu Mráčkovou. Zasedat bude vláda vždy v pondělí, oznámil Babiš.
09:36Aktualizovánopřed 5 mminutami

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí do úřadů nově jmenované ministry. Do funkcí je v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí, poslední pozdě odpoledne.
11:14Aktualizovánopřed 13 mminutami

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel v pondělí v devět hodin ráno jmenoval v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Ten předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů po svém jmenování minulý týden. Ze zdravotních důvodů mezi nimi chybělo jméno poslance za Motoristy Filipa Turka. Pověření vést ministerstvo životního prostředí místo něj dostal předseda Motoristů a nově jmenovaný šéf diplomacie Petr Macinka.
06:50Aktualizovánopřed 14 mminutami

Aktivisté vyvěsili transparent na budovu MŽP

Několik členů Greenpeace vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo transparent s nápisem Braňme přírodu. Protestovali tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je od pondělí pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Na místě zasahuje policie.
10:55Aktualizovánopřed 50 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) složené z ministrů ANO, SPD a Motoristů, a jejím pondělním jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Probrali také možnost konání voleb na Ukrajině, o které v úterý hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svůj komentář hosté přidali rovněž ke stavu levice v Česku. Debaty moderované Klárou Radilovou se zúčastnili komentátor z týdeníku Echo Daniel Kaiser, designérka Anna Marešová, herečka Barbora Štěpánová, novinář a komentátor Jindřich Šídlo a advokát Tomáš Sokol.
před 3 hhodinami

Česko bude dál svírat inverze

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
před 4 hhodinami

České restaurace získaly deset michelinských hvězd

Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.
před 5 hhodinami
Načítání...