Aktivisté vyvěsili transparent na budovu MŽP

Několik členů Greenpeace vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo transparent s nápisem Braňme přírodu. Protestovali tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je od pondělí pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Na místě zasahuje policie.
„To, co my chceme, je, aby ministrem životního prostředí byl někdo kompetentní a důvěryhodný. Takovým kandidátem není ani Petr Macinka, ani Filip Turek, ani nikdo z politiků za stranu Motoristé,“ prohlásil vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jaroslav Bican.
Podle organizace jsou zájmy Motoristů v rozporu s posláním úřadu, jehož úkolem je chránit přírodu, vodu, půdu, klima a zdravé prostředí pro všechny. „Chceme vyzvat veřejnost k tomu, aby bránila resort před jeho rozkladem a aby čelila tomu, že Motoristi chtějí podkopat ochranu životního prostředí v České republice,“ dodal Bican.
Na místě je policie. „Zasahujeme u budovy ministerstva životního prostředí ve Vršovicích, na kterou vylezlo několik osob za pomoci žebříků a lan. Jsme na místě a věc řešíme,“ napsala. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina řekl, že další dva lidé byli na střeše budovy. Resort podle mluvčí Veroniky Krejčí s policií spolupracuje.
Demonstranti čekají na Macinku
Bican na místě řekl, že demonstranti chtějí vyčkat do příjezdu Macinky a premiéra Babiše, který má po poledni člena Motoristů do čela resortu uvést. Jak se členové Greenpeace dostali na budovu, Bican komentovat nechtěl.
Macinka, který je od pondělí ministrem zahraničních věcí, povede resort dočasně. Kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je Filip Turek, který se ale ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem. Ten má s jeho případným působením v kabinetu problém. Už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem.
Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Proti tomu, aby ministrem životního prostředí byl zástupce Motoristů, už dříve protestovali studenti na vysokých školách. Proti jsou také další ekologické organizace.