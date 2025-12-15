Aktivisté vyvěsili transparent na budovu MŽP


15. 12. 2025Aktualizovánopřed 54 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
3 minuty
Aktivisté z organizace Greenpeace vyšplhali na budovu MŽP
Zdroj: ČT24

Několik členů Greenpeace vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo transparent s nápisem Braňme přírodu. Protestovali tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je od pondělí pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Na místě zasahuje policie.

„To, co my chceme, je, aby ministrem životního prostředí byl někdo kompetentní a důvěryhodný. Takovým kandidátem není ani Petr Macinka, ani Filip Turek, ani nikdo z politiků za stranu Motoristé,“ prohlásil vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jaroslav Bican.

Podle organizace jsou zájmy Motoristů v rozporu s posláním úřadu, jehož úkolem je chránit přírodu, vodu, půdu, klima a zdravé prostředí pro všechny. „Chceme vyzvat veřejnost k tomu, aby bránila resort před jeho rozkladem a aby čelila tomu, že Motoristi chtějí podkopat ochranu životního prostředí v České republice,“ dodal Bican.

Na místě je policie. „Zasahujeme u budovy ministerstva životního prostředí ve Vršovicích, na kterou vylezlo několik osob za pomoci žebříků a lan. Jsme na místě a věc řešíme,“ napsala. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina řekl, že další dva lidé byli na střeše budovy. Resort podle mluvčí Veroniky Krejčí s policií spolupracuje.

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše
Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu

Demonstranti čekají na Macinku

Bican na místě řekl, že demonstranti chtějí vyčkat do příjezdu Macinky a premiéra Babiše, který má po poledni člena Motoristů do čela resortu uvést. Jak se členové Greenpeace dostali na budovu, Bican komentovat nechtěl.

Macinka, který je od pondělí ministrem zahraničních věcí, povede resort dočasně. Kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je Filip Turek, který se ale ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem. Ten má s jeho případným působením v kabinetu problém. Už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem.

Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Proti tomu, aby ministrem životního prostředí byl zástupce Motoristů, už dříve protestovali studenti na vysokých školách. Proti jsou také další ekologické organizace.

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí
Pražský protest studentů proti jmenování kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí

Výběr redakce

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 9 mminutami
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

před 16 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 17 mminutami
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 18 mminutami
EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 26 mminutami
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

před 2 hhodinami
Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

06:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

V pondělí jmenovaná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii absolvovala první, převážně koordinační jednání. Kabinet na něm jmenoval vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu. Tiskovou mluvčí určil Karlu Mráčkovou. Zasedat bude vláda vždy v pondělí, oznámil Babiš.
09:36Aktualizovánopřed 9 mminutami

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvádí do úřadů nově jmenované ministry. Do funkcí je v pondělí ráno na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Dle harmonogramu by měli být všichni ministři do úřadů uvedeni již během pondělí, poslední pozdě odpoledne.
11:14Aktualizovánopřed 17 mminutami

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel v pondělí v devět hodin ráno jmenoval v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Ten předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů po svém jmenování minulý týden. Ze zdravotních důvodů mezi nimi chybělo jméno poslance za Motoristy Filipa Turka. Pověření vést ministerstvo životního prostředí místo něj dostal předseda Motoristů a nově jmenovaný šéf diplomacie Petr Macinka.
06:50Aktualizovánopřed 18 mminutami

Aktivisté vyvěsili transparent na budovu MŽP

Několik členů Greenpeace vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo transparent s nápisem Braňme přírodu. Protestovali tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je od pondělí pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Na místě zasahuje policie.
10:55Aktualizovánopřed 54 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) složené z ministrů ANO, SPD a Motoristů, a jejím pondělním jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Probrali také možnost konání voleb na Ukrajině, o které v úterý hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svůj komentář hosté přidali rovněž ke stavu levice v Česku. Debaty moderované Klárou Radilovou se zúčastnili komentátor z týdeníku Echo Daniel Kaiser, designérka Anna Marešová, herečka Barbora Štěpánová, novinář a komentátor Jindřich Šídlo a advokát Tomáš Sokol.
před 3 hhodinami

Česko bude dál svírat inverze

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
před 4 hhodinami

České restaurace získaly deset michelinských hvězd

Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.
před 5 hhodinami
Načítání...