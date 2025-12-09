Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.

Protesty se konají v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě či Olomouci, podle mluvčí pořádající iniciativy Michala Mieslera by mělo jít o asi čtyřicet měst. Studenti demonstrovali také v Praze, kde protest skončil před 15. hodinou.

Nejvíce lidí se do protestu zapojilo Praze a Brně, v ostatních městech jich bylo řádově méně. Demonstranti se sešli také v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně, Ústí nad Labem či Liberci.

Policie uvedla, že nezaznamenala žádné narušení veřejného pořádku. Pražská akce nicméně narušila provoz tramvají na Malé Straně. Dopravní podnik některé odklonil a všechny spoje v oblasti nabraly zpoždění kolem 15 minut, uvedl na webu.

„Motoristé patří do garáže“

V Praze lidé nejprve zaplnili náměstí Jana Palacha, odkud se poté přesunuli na Hradčanské náměstí, kde zaplnili prostor v okolí Masarykovy sochy, aby si vyslechli proslovy zástupců různých spolků. Protestující měli transparenty s nápisy například „DAMU proti Motoristům na MŽP“ nebo „Zařaďte zpátečku“, v davu se objevily také karikaturní masky a české vlajky. Akci pořádala iniciativa Univerzity za klima.

Cestou na Hradčanské náměstí přes Mánesův most a Letenskou ulicí účastníci začali tleskat do rytmu a skandovat například „A, anti, antimotorista“ nebo „Motoristů máme dost, jde o naši budoucnost“.

Také v Brně demonstranti skandovali hesla jako „Motoristů máme dost, chceme lepší budoucnost“ nebo „Motoristé sotva vědí, co je péče o prostředí“. Na transparentech měli třeba nápisy „Motoristé patří do garáže“, „Věříme ve vědu“ nebo „Turek je moc silné kafe“.

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Obavy, že Motoristé půjdou proti zájmu ministerstva

„Přírodě a krajině rozumí jako koza petrželi,“ řekla na adresu Motoristů jedna z řečnic v Brně. Motoristé podle demonstrantů ignorují vědecká fakta o změně klimatu. „Chceme kandidáta, který chrání klima,“ zaznělo na brněnské demonstraci.

„Nesouhlasíme, aby ministr životního prostředí byl člověk, který zpochybňuje vliv člověka na klimatickou změnu, chce zrušit bezzásahovost chránící národní parky před kácením nebo popírá negativní dopady uhelných elektráren a chce se navracet k uhlí,“ řekla zástupkyně spolku zlínské Univerzity Tomáše Bati za klima Anna Zimmermannová.

V Městských sadech v Ústí and Labem v proslovu zaznělo, že protestující respektují výsledky demokratických voleb. Nicméně mají také za to, že by se postu ministra životního prostředí měl ujmout někdo, kdo nebude jednat proti zájmu ministerstva. Studenti mají obavu, že by kdokoli z Motoristů mohl jednat v zájmu uhlobarona Pavla Tykače. Jak uvedli ekologové, na Tykače má vazby předseda strany Petr Macinka.

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají
Otázky Václava Moravce

Podle poslance Motoristů Matěje Gregora jde o akci organizovanou neziskovými organizacemi. „Mrzí mě, že si část mých vrstevníků myslí, že stávkou ve škole a zvedáním transparentu na pokyn neziskových organizací mohou významně ovlivnit politické dění v Česku. Naopak doufám, že se co nejvíce z nich zapojí do opravdových studentských spolků, politických stran a své názory budou šířit diskusí, kreativitou a nebo třeba publikační aktivitou,“ uvedl třiadvacetiletý Gregor .

Ministrem má být Turek, dočasně Macinka

Předseda ANO Andrej Babiš po svém jmenování premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka. Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí.

Turek podle Babiše není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.

Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovali lidé už v říjnu na Hradčanském náměstí v Praze. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací. Ekologové varují, že pokud by ministerstvo vedl někdo z Motoristů, znamenalo by to hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody.

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry
Filip Turek

Výběr redakce

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

Slovenský žalobce, jenž poukázal na zasahování do práce, přišel o řídící funkci

před 2 mminutami
Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

před 28 mminutami
Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

09:54Aktualizovánopřed 53 mminutami
Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

před 1 hhodinou
Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

Slovenský parlament schválil zrušení úřadu pro whistleblowery a vznik nového

před 1 hhodinou
Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

Trump označil Evropu za skupinu národů v rozkladu se slabými lídry

12:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.
před 28 mminutami

Fiala slíbil hladké předání vlády. Evropští politici Babišovi gratulují

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu mu nabídl Hrzánský palác. Designovaný premiér plánuje ale úřadovat ve sněmovně, případně na pražském Chodově, kde sídlí ANO. Končící kabinet podle Fialy zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice nebo zahraniční státníci.
09:54Aktualizovánopřed 53 mminutami

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.
před 1 hhodinou

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, Pavel jmenuje v pondělí 15. prosince.
06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Předseda ANO Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi jméno poslance Motoristů Filipa Turka. Dočasné pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat lídr Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Ten následně řekl, že Turek není na seznamu pouze kvůli zdravotní indispozici a v pondělí jej čeká zákrok v nemocnici. Motoristé podle něj náhradu za Turka na post ministra nehledají.
10:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud v Brně uložil dalším dvěma obžalovaným v kauze Stoka peněžité tresty

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun, jeho firmě UNO trest dvě stě tisíc korun. Soud schválil jejich dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Tresty jsou mírnější, než které jim soud uložil v roce 2022. Jde o devátou a desátou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Rozhodnutí jsou pravomocná. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. Soud schválit dohody může, ale nemusí.
před 5 hhodinami

Reportéři ČT zmapovali majetky „pokladníka Hamásu“ v Česku

Už rok vědí české úřady o tom, že v tuzemsku má dům a firmu osoba zapojená do financování teroristické organizace Hamás. Americké ministerstvo financí na Hamída al Ahmara i na jeho firmy uvalilo sankce loni v říjnu. Úřady mají za prokázané, že hraje významnou roli ve struktuře, která zajišťuje předákům Hamásu luxusní život v zahraničí. Po stopách jemenského podnikatele pátrali Reportéři ČT v Teplicích a okolí, kde má vilu a kde také žije početná arabská komunita. Natáčel Jan Moláček.
před 5 hhodinami

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí, které jsou majetkem Ruska. Zápis na sankční seznam vedl k zablokování účtů a zmrazení desítek nemovitostí, které například nelze prodat.
před 5 hhodinami
Načítání...