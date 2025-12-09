Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.
Protesty se konají v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě či Olomouci, podle mluvčí pořádající iniciativy Michala Mieslera by mělo jít o asi čtyřicet měst. Studenti demonstrovali také v Praze, kde protest skončil před 15. hodinou.
Nejvíce lidí se do protestu zapojilo Praze a Brně, v ostatních městech jich bylo řádově méně. Demonstranti se sešli také v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně, Ústí nad Labem či Liberci.
Policie uvedla, že nezaznamenala žádné narušení veřejného pořádku. Pražská akce nicméně narušila provoz tramvají na Malé Straně. Dopravní podnik některé odklonil a všechny spoje v oblasti nabraly zpoždění kolem 15 minut, uvedl na webu.
„Motoristé patří do garáže“
V Praze lidé nejprve zaplnili náměstí Jana Palacha, odkud se poté přesunuli na Hradčanské náměstí, kde zaplnili prostor v okolí Masarykovy sochy, aby si vyslechli proslovy zástupců různých spolků. Protestující měli transparenty s nápisy například „DAMU proti Motoristům na MŽP“ nebo „Zařaďte zpátečku“, v davu se objevily také karikaturní masky a české vlajky. Akci pořádala iniciativa Univerzity za klima.
Cestou na Hradčanské náměstí přes Mánesův most a Letenskou ulicí účastníci začali tleskat do rytmu a skandovat například „A, anti, antimotorista“ nebo „Motoristů máme dost, jde o naši budoucnost“.
Také v Brně demonstranti skandovali hesla jako „Motoristů máme dost, chceme lepší budoucnost“ nebo „Motoristé sotva vědí, co je péče o prostředí“. Na transparentech měli třeba nápisy „Motoristé patří do garáže“, „Věříme ve vědu“ nebo „Turek je moc silné kafe“.
Obavy, že Motoristé půjdou proti zájmu ministerstva
„Přírodě a krajině rozumí jako koza petrželi,“ řekla na adresu Motoristů jedna z řečnic v Brně. Motoristé podle demonstrantů ignorují vědecká fakta o změně klimatu. „Chceme kandidáta, který chrání klima,“ zaznělo na brněnské demonstraci.
„Nesouhlasíme, aby ministr životního prostředí byl člověk, který zpochybňuje vliv člověka na klimatickou změnu, chce zrušit bezzásahovost chránící národní parky před kácením nebo popírá negativní dopady uhelných elektráren a chce se navracet k uhlí,“ řekla zástupkyně spolku zlínské Univerzity Tomáše Bati za klima Anna Zimmermannová.
V Městských sadech v Ústí and Labem v proslovu zaznělo, že protestující respektují výsledky demokratických voleb. Nicméně mají také za to, že by se postu ministra životního prostředí měl ujmout někdo, kdo nebude jednat proti zájmu ministerstva. Studenti mají obavu, že by kdokoli z Motoristů mohl jednat v zájmu uhlobarona Pavla Tykače. Jak uvedli ekologové, na Tykače má vazby předseda strany Petr Macinka.
Podle poslance Motoristů Matěje Gregora jde o akci organizovanou neziskovými organizacemi. „Mrzí mě, že si část mých vrstevníků myslí, že stávkou ve škole a zvedáním transparentu na pokyn neziskových organizací mohou významně ovlivnit politické dění v Česku. Naopak doufám, že se co nejvíce z nich zapojí do opravdových studentských spolků, politických stran a své názory budou šířit diskusí, kreativitou a nebo třeba publikační aktivitou,“ uvedl třiadvacetiletý Gregor .
Ministrem má být Turek, dočasně Macinka
Předseda ANO Andrej Babiš po svém jmenování premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka. Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí.
Turek podle Babiše není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.
Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovali lidé už v říjnu na Hradčanském náměstí v Praze. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací. Ekologové varují, že pokud by ministerstvo vedl někdo z Motoristů, znamenalo by to hazard se zdravím lidí a demontáž ochrany přírody.