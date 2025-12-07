Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
61 minut
Otázky Václava Moravce: Hradní pevnost. Kdo bude ministr a kdo ne?
Zdroj: ČT24

„Je jasné, že polarizuje společnost,“ řekl v Otázkách Václava Moravce o nominantu na ministra životního prostředí Filipu Turkovi (za Motoristy) předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. To potvrzuje i výzkum Kantaru CZ pro Českou televizi, v němž většina respondentů uvedla, že Turek není vhodným kandidátem na ministra. Podle ministra průmyslu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) je Turek nekompetentní a do vlády nepatří. S europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) a místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem debatovali také o střetu zájmů Andreje Babiše (oba ANO).

Turek je nevhodným kandidátem na ministra pro 63 procent lidí, vyplývá z průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi.  Za velmi nevhodného na funkci ministra ho považuje 46 procent respondentů a za spíše nevhodného 17 procent. Průzkumu se se na přelomu listopadu a prosince zúčastnilo 1000 lidí.

Jako vhodného na ministerstvu vidí Turka více než třetina lidí – pro jedenáct procent oslovených je velmi vhodným kandidátem a pro 15 procent spíše vhodným. „Nadpoloviční doporučení od respondentů dostal pouze ve dvou skupinách – od voličů samotných Motoristů a také voličů SPD. Mezi voliči ANO ho považuje za vhodného kandidáta pouze 45 procent, to znamená už méně než polovina a u voličů SPOLU, Pirátů nebo Starostů jsou to v podstatě nulová čísla,“ přiblížil spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.

Věříme, že se obhájí, říká Šťastný

„Věříme, že se Filip Turek bude moci u prezidenta obhájit a představí své vize. Doufáme, že dorazí, protože na tom není vůbec zdravotně dobře, prakticky je upoután na lůžko. Ale věříme, že ho lékaři dají dohromady v souvislosti s výhřezem plotýnky, která se před několika dny akutně objevila,“ sdělil Boris Šťastný k plánované pondělní schůzce na Hradě. Věří, že Turek od prezidenta dostane šanci. „A pokud nedostane, nastane koaliční jednání mezi Motoristy a předsedou ANO Babišem,“ nastínil. Náhradu za Turka Motoristé nehledají, a to ani dočasnou, řekl na Primě šéf strany Petr Macinka.

V rozhovoru pro Novinky.cz se před pár dny kandidát na ministra školství Robert Plaga (za ANO) nechal slyšet, že Turkovo případné jmenování do nového kabinetu neschvaluje. Kontroverze kolem něj označil za příliš závažné. Jak soudržná by byla vláda, když se ještě před Turkovým jmenováním proti němu vymezil jeden z jeho potenciálních vládních kolegů?

Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná
Prezident Petr Pavel

„Já jsem o tom s budoucím ministrem Plagou hovořil, znám ho z koaličních vyjednávání, která byla vřelá, konstruktivní a naprosto přátelská. Nějakou disbalanci nevidím, nechci to z jednoho prohlášení ‚globalizovat‘,“ uvedl Šťastný.

Nacher Plagův názor na Filipa Turka nesdílí. „Nemáme důvod, abychom znevažovali nominanty Motoristů, stejně jako oni to nedělají nám. Mediální tlak, který na Turka je, je obrovský a je nesrovnatelný s někým jiným,“ míní. Moderátor upozornil, že jiné nominanty neprovází tak závažné kauzy, jako je tomu u tohoto kandidáta Motoristů.

Je nekompetentní, míní Vlček

Kontroverze před třemi lety provázely také Petra Hladíka (KDU-ČSL), který se i přes odpor tehdejšího prezidenta Miloše Zemana stal ministrem životního prostředí. Hladík figuroval v kauze přidělování městských bytů v Brně, kvůli ní policie zasahovala i v jeho kanceláři. Z ničeho jej ovšem neobvinila. 

Prezident jmenuje Babiše premiérem 9. prosince
Petr Pavel

„Tehdy jsme se proti Zemanovi ozývali. Ale v této situaci je v rámci nominací do vlády zodpovědnost na budoucím premiérovi a samozřejmě na panu prezidentovi. Teď jsme opozice, ta nadcházející vláda není naše. Kdybych měl ale kádrovat, těch ‚hříšníků‘ tam bude více,“ poznamenal Vondra. „Když byl ale ještě Filip Turek nominantem na ministra zahraničí, vyjádřil jsem se k němu. Při vší úctě k němu, na post šéfa diplomacie se nehodí. Provokatér je přesný opak toho, jaký by měl šéf diplomacie být,“ myslí si.

Podle ministra průmyslu v demisi Vlčka je Turek nekompetentní osobou, která by neměla být členem vlády. „Věřím v nějakou politickou kulturu, profesionalitu a výkon a myslím si, že za člověka primárně mluví činy. A když řekne, že něco je už deset let staré… To si pak musí člověk rozmyslet, jestli chce do takové vysoké pozice jít. Pokud je tady někdo, kdo si myslí, že je chlapácké hajlovat, tak… Moje vnímání politiky je prostě jiné,“ řekl Vlček.

35 minut
Otázky Václava Moravce 2. část
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

před 30 mminutami
Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

11:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

08:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

01:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

05:53Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

„Je jasné, že polarizuje společnost,“ řekl v Otázkách Václava Moravce o nominantu na ministra životního prostředí Filipu Turkovi (za Motoristy) předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. To potvrzuje i výzkum Kantaru CZ pro Českou televizi, v němž většina respondentů uvedla, že Turek není vhodným kandidátem na ministra. Podle ministra průmyslu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) je Turek nekompetentní a do vlády nepatří. S europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) a místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem debatovali také o střetu zájmů Andreje Babiše (oba ANO).
před 30 mminutami

Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží

V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.
před 1 hhodinou

Čeští vědci by si měli více věřit, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

České start-upy i zavedené společnosti vyvíjejí špičkové technologie, se kterými jsou úspěšné v tuzemsku i na mezinárodním poli. Stát se je snaží motivovat přímo prostřednictvím různých dotací, ale i nepřímo skrze daňové odpočty na výzkum a vývoj. Navzdory tomu se česká ekonomika v takzvaném indexu inovativnosti spíše propadá. O příčinách poklesu a možnostech zlepšení v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali výzkumnice z Technické univerzity Liberec Markéta Hujerová, výkonná ředitelka Czechitas Senta Čermáková a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Debatou provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
před 1 hhodinou

Od kufru až po rakev. Web se ztrátami a nálezy funguje deset let

Přes 180 tisíc předmětů se za deset let objevilo na webu eZtráty. Ke svým majitelům se jich vrátila zhruba polovina. Ty ostatní musí instituce tři roky uschovávat, a pokud se nikdo nepřihlásí, připadnou právě jim. V Praze část míří na charitu, některé se draží v aukcích. V hlavním městě ročně evidují až šest tisíc nálezů. Byly mezi nimi i kuriozity – umělý chrup, protéza, kánoe či rakev. Dominují však kufry, kočárky nebo přepravky na zvířata. Část věcí pochází z letiště. Hlásit se o ně mohou lidé na pracovišti v ulici Karolíny Světlé. Přes 560 institucí a firem po celém Česku je zároveň inzeruje na webu eZtráty.
před 6 hhodinami

Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

Jako první svůj krok po nástupu do funkce hodlá pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předložit návrh zákona, podle něhož se přesune osm miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) do menších pojišťoven. Dalším opatřením má být i takzvaná předsunutá platba. Tato přechodná pomoc má dle Vojtěcha odvrátit hrozící platební neschopnost některých menších zaměstnaneckých pojišťoven. Dosluhující šéf resortu se nechal slyšet, že pojišťovny rozhodně nebankrotují a zmínil „malování čertů na zeď“.
před 19 hhodinami

Babišovo oznámení o Agrofertu Bendu uklidnilo. Muselo to být těžké, míní Malá

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek večer oznámil, jak hodlá vyřešit střet zájmů – chce se doživotně vzdát holdingu Agrofert. Předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Bendu prý oznámení uklidnilo. V Událostech, komentářích sdělil, že je rád, že se věci posouvají dopředu. Bude ale dle něj záležet také na samotné realizaci plánu. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO zvolil Babiš „nadstandardní řešení“, které pro něj „muselo být velmi těžké“. „Splnil to, co voliči očekávali po volbách – že udělá všechno pro to, aby mohl být premiérem. A stálo mu zato i vzdát se firmy, kterou tak dlouho budoval,“ uvedla Malá. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
včera v 13:45

Jak si našetřit na auto. Hra ze Zlína pomůže dětem na školách

Interaktivní hru Finanční pevnost, která učí děti zacházet s penězi, si nově vyzkouší i žáci druhého stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Do škol s ní příští rok vyrazí výzkumný tým z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, potvrdila České televizi Bohumila Svitáková, pedagožka a odborná asistentka z Fakulty managementu a ekonomiky. Finanční pevnost původně vznikla pro děti z dětských domovů ve Zlínském kraji, které mají přístup k finančnímu vzdělání omezený. Ty si ji vyzkoušely v univerzitním areálu během února, března a května tohoto roku.
včera v 07:00

Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

„Evropa je znovu vnímaná jako geopolitický hráč. Poptávka po ní roste,“ prohlásil v Událostech, komentářích eurokomisař Jozef Síkela (STAN), který má v Bruselu na starost agendu mezinárodního partnerství. Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové je ve funkci už rok, při té příležitosti Síkela v rozhovoru se zpravodajem Petrem Obrovským své dosavadní působení zhodnotil. Do budoucna, i s ohledem na nástup nové vlády, význam své role vidí ve větší propagaci evropských myšlenek, sdělil.
5. 12. 2025
Načítání...