Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

„Je jasné, že polarizuje společnost,“ řekl v Otázkách Václava Moravce o nominantu na ministra životního prostředí Filipu Turkovi (za Motoristy) předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. To potvrzuje i výzkum Kantaru CZ pro Českou televizi, v němž většina respondentů uvedla, že Turek není vhodným kandidátem na ministra. Podle ministra průmyslu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) je Turek nekompetentní a do vlády nepatří. S europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) a místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem debatovali také o střetu zájmů Andreje Babiše (oba ANO).
Turek je nevhodným kandidátem na ministra pro 63 procent lidí, vyplývá z průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi. Za velmi nevhodného na funkci ministra ho považuje 46 procent respondentů a za spíše nevhodného 17 procent. Průzkumu se se na přelomu listopadu a prosince zúčastnilo 1000 lidí.
Jako vhodného na ministerstvu vidí Turka více než třetina lidí – pro jedenáct procent oslovených je velmi vhodným kandidátem a pro 15 procent spíše vhodným. „Nadpoloviční doporučení od respondentů dostal pouze ve dvou skupinách – od voličů samotných Motoristů a také voličů SPD. Mezi voliči ANO ho považuje za vhodného kandidáta pouze 45 procent, to znamená už méně než polovina a u voličů SPOLU, Pirátů nebo Starostů jsou to v podstatě nulová čísla,“ přiblížil spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.
Věříme, že se obhájí, říká Šťastný
„Věříme, že se Filip Turek bude moci u prezidenta obhájit a představí své vize. Doufáme, že dorazí, protože na tom není vůbec zdravotně dobře, prakticky je upoután na lůžko. Ale věříme, že ho lékaři dají dohromady v souvislosti s výhřezem plotýnky, která se před několika dny akutně objevila,“ sdělil Boris Šťastný k plánované pondělní schůzce na Hradě. Věří, že Turek od prezidenta dostane šanci. „A pokud nedostane, nastane koaliční jednání mezi Motoristy a předsedou ANO Babišem,“ nastínil. Náhradu za Turka Motoristé nehledají, a to ani dočasnou, řekl na Primě šéf strany Petr Macinka.
V rozhovoru pro Novinky.cz se před pár dny kandidát na ministra školství Robert Plaga (za ANO) nechal slyšet, že Turkovo případné jmenování do nového kabinetu neschvaluje. Kontroverze kolem něj označil za příliš závažné. Jak soudržná by byla vláda, když se ještě před Turkovým jmenováním proti němu vymezil jeden z jeho potenciálních vládních kolegů?
„Já jsem o tom s budoucím ministrem Plagou hovořil, znám ho z koaličních vyjednávání, která byla vřelá, konstruktivní a naprosto přátelská. Nějakou disbalanci nevidím, nechci to z jednoho prohlášení ‚globalizovat‘,“ uvedl Šťastný.
Nacher Plagův názor na Filipa Turka nesdílí. „Nemáme důvod, abychom znevažovali nominanty Motoristů, stejně jako oni to nedělají nám. Mediální tlak, který na Turka je, je obrovský a je nesrovnatelný s někým jiným,“ míní. Moderátor upozornil, že jiné nominanty neprovází tak závažné kauzy, jako je tomu u tohoto kandidáta Motoristů.
Je nekompetentní, míní Vlček
Kontroverze před třemi lety provázely také Petra Hladíka (KDU-ČSL), který se i přes odpor tehdejšího prezidenta Miloše Zemana stal ministrem životního prostředí. Hladík figuroval v kauze přidělování městských bytů v Brně, kvůli ní policie zasahovala i v jeho kanceláři. Z ničeho jej ovšem neobvinila.
„Tehdy jsme se proti Zemanovi ozývali. Ale v této situaci je v rámci nominací do vlády zodpovědnost na budoucím premiérovi a samozřejmě na panu prezidentovi. Teď jsme opozice, ta nadcházející vláda není naše. Kdybych měl ale kádrovat, těch ‚hříšníků‘ tam bude více,“ poznamenal Vondra. „Když byl ale ještě Filip Turek nominantem na ministra zahraničí, vyjádřil jsem se k němu. Při vší úctě k němu, na post šéfa diplomacie se nehodí. Provokatér je přesný opak toho, jaký by měl šéf diplomacie být,“ myslí si.
Podle ministra průmyslu v demisi Vlčka je Turek nekompetentní osobou, která by neměla být členem vlády. „Věřím v nějakou politickou kulturu, profesionalitu a výkon a myslím si, že za člověka primárně mluví činy. A když řekne, že něco je už deset let staré… To si pak musí člověk rozmyslet, jestli chce do takové vysoké pozice jít. Pokud je tady někdo, kdo si myslí, že je chlapácké hajlovat, tak… Moje vnímání politiky je prostě jiné,“ řekl Vlček.