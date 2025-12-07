Turkovo pondělní jednání s Pavlem ohrožují poslancovy zdravotní problémy

Ministerský kandidát Motoristů Filip Turek podstupuje dle mluvčí strany Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci. Kvůli zdravotním problémům tak není jisté, zda zvládne absolvovat pondělní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Serveru iDNES Turek v neděli sdělil, že vyhlídky v tomto ohledu nejsou pozitivní a mluví se dle něj i o operaci.
„Lékaři dělají maximum,“ sdělila v neděli odpoledne Šťastná. Pavel se má s Turkem setkat jako s posledním adeptem do společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Jeho jmenování ministrem dříve prezident označil kvůli poslancovým kontroverzním výrokům a gestům za málo pravděpodobné. Sám Turek již dříve avizoval, že chce hlavě státu své kauzy vysvětlit a své argumenty případně podložit i dokumenty.
Portálu iDNES Turek sdělil, že se mu ozvalo staré zranění páteře a mluví se i o operaci. „Aktuálně řeší můj zdravotní stav lékaři, vidiny na zítřek (pondělí) nejsou pozitivní,“ napsal serveru kandidát na ministra životního prostředí. „Do pár hodin mi lékař dá vědět, zda se musím z Hradu omluvit,“ dodal.
Turkovu zdravotní indispozici zmínil v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě i předseda Motoristů Petr Macinka. Podle něj jeho kolegu několik dní trápí vyhřezlá ploténka. Jeho spolustraník Boris Šťastný řekl v Otázkách Václava Moravce, že Turek je aktuálně upoután na lůžko.
Kontroverzní kandidát
Čestný prezident Motoristů a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Turek čelí kritice především za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých nicméně autorství odmítá.
Podle Macinky nejsou Turkovy kauzy překážkou pro jeho jmenování ministrem životního prostředí a prezident by jeho odmítáním neměl problematizovat své vztahy s Motoristy. „Uvidíme, jakým způsobem se k nám zachová,“ uvedl Macinka s dodatkem, že jeho vyjádření není výhrůžkou.
Motoristé původně chtěli Turka v čele resortu zahraničí, nakonec ale tuto nominaci prohodili s Macinkovou. Motoristé dle předsedy strany navíc nehledají za Turka ani prozatímní náhradu.
Pavel ve čtvrtek řekl, že občané by měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou trestně stíhaní. Mluvil o jejich definování etikou nebo morálkou. Podle prezidenta by bylo možná užitečné, pokud by se nová vládní koalice obrátila na Ústavní soud s kompetenční žalobou, zda hlava státu musí či nemusí navržené kandidáty na členy vlády jmenovat. Macinka v pátek řekl, že o žalobě neuvažuje, že upřednostňuje dialog.