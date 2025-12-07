Turkovo pondělní jednání s Pavlem ohrožují poslancovy zdravotní problémy


Ministerský kandidát Motoristů Filip Turek podstupuje dle mluvčí strany Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci. Kvůli zdravotním problémům tak není jisté, zda zvládne absolvovat pondělní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Serveru iDNES Turek v neděli sdělil, že vyhlídky v tomto ohledu nejsou pozitivní a mluví se dle něj i o operaci.

„Lékaři dělají maximum,“ sdělila v neděli odpoledne Šťastná. Pavel se má s Turkem setkat jako s posledním adeptem do společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Jeho jmenování ministrem dříve prezident označil kvůli poslancovým kontroverzním výrokům a gestům za málo pravděpodobné. Sám Turek již dříve avizoval, že chce hlavě státu své kauzy vysvětlit a své argumenty případně podložit i dokumenty.

Portálu iDNES Turek sdělil, že se mu ozvalo staré zranění páteře a mluví se i o operaci. „Aktuálně řeší můj zdravotní stav lékaři, vidiny na zítřek (pondělí) nejsou pozitivní,“ napsal serveru kandidát na ministra životního prostředí. „Do pár hodin mi lékař dá vědět, zda se musím z Hradu omluvit,“ dodal.

Turkovu zdravotní indispozici zmínil v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě i předseda Motoristů Petr Macinka. Podle něj jeho kolegu několik dní trápí vyhřezlá ploténka. Jeho spolustraník Boris Šťastný řekl v Otázkách Václava Moravce, že Turek je aktuálně upoután na lůžko.

Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura
Kontroverzní kandidát

Čestný prezident Motoristů a místopředseda sněmovního zahraničního výboru Turek čelí kritice především za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých nicméně autorství odmítá.

Podle Macinky nejsou Turkovy kauzy překážkou pro jeho jmenování ministrem životního prostředí a prezident by jeho odmítáním neměl problematizovat své vztahy s Motoristy. „Uvidíme, jakým způsobem se k nám zachová,“ uvedl Macinka s dodatkem, že jeho vyjádření není výhrůžkou.

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají
Motoristé původně chtěli Turka v čele resortu zahraničí, nakonec ale tuto nominaci prohodili s Macinkovou. Motoristé dle předsedy strany navíc nehledají za Turka ani prozatímní náhradu.

Pavel ve čtvrtek řekl, že občané by měli mít na ministry náročnější kritéria než jen to, že nejsou trestně stíhaní. Mluvil o jejich definování etikou nebo morálkou. Podle prezidenta by bylo možná užitečné, pokud by se nová vládní koalice obrátila na Ústavní soud s kompetenční žalobou, zda hlava státu musí či nemusí navržené kandidáty na členy vlády jmenovat. Macinka v pátek řekl, že o žalobě neuvažuje, že upřednostňuje dialog.

Pavel o Turkovi: Kompetenční žaloba by byla užitečná
Prezident Petr Pavel

09:37
před 1 hodinou
11:34
14:53
08:44
01:08
05:53
včera

Turkovo pondělní jednání s Pavlem ohrožují poslancovy zdravotní problémy

Ministerský kandidát Motoristů Filip Turek podstupuje dle mluvčí strany Barbory Šťastné vyšetření a intenzivní medikaci. Kvůli zdravotním problémům tak není jisté, zda zvládne absolvovat pondělní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Serveru iDNES Turek v neděli sdělil, že vyhlídky v tomto ohledu nejsou pozitivní a mluví se dle něj i o operaci.
Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

„Je jasné, že polarizuje společnost,“ řekl v Otázkách Václava Moravce o nominantu na ministra životního prostředí Filipu Turkovi (za Motoristy) předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. To potvrzuje i výzkum Kantaru CZ pro Českou televizi, v němž většina respondentů uvedla, že Turek není vhodným kandidátem na ministra. Podle ministra průmyslu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) je Turek nekompetentní a do vlády nepatří. S europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) a místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem debatovali také o střetu zájmů Andreje Babiše (oba ANO) a rozpočtu.
Zavoral a Novák diskutovali o možných změnách financování médií veřejné služby

Budoucí koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů avizovala, že nahradí koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média přímou platbou ze státního rozpočtu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) by změna mohla vstoupit v platnost nejdříve od roku 2027. O možných dopadech této změny v Otázkách Václava Moravce hovořili generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral a předseda Rady České televize (ČT) Karel Novák. Pozvání do pořadu nepřijali dva kritici současného modelu financování médií veřejné služby – místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov a někdejší předseda Rady ČT a současný radní Pavel Matocha.
Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží

V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.
Čeští vědci by si měli více věřit, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

České start-upy i zavedené společnosti vyvíjejí špičkové technologie, se kterými jsou úspěšné v tuzemsku i na mezinárodním poli. Stát se je snaží motivovat přímo prostřednictvím různých dotací, ale i nepřímo skrze daňové odpočty na výzkum a vývoj. Navzdory tomu se česká ekonomika v takzvaném indexu inovativnosti spíše propadá. O příčinách poklesu a možnostech zlepšení v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali výzkumnice z Technické univerzity Liberec Markéta Hujerová, výkonná ředitelka Czechitas Senta Čermáková a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Debatou provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
Od kufru až po rakev. Web se ztrátami a nálezy funguje deset let

Přes 180 tisíc předmětů se za deset let objevilo na webu eZtráty. Ke svým majitelům se jich vrátila zhruba polovina. Ty ostatní musí instituce tři roky uschovávat, a pokud se nikdo nepřihlásí, připadnou právě jim. V Praze část míří na charitu, některé se draží v aukcích. V hlavním městě ročně evidují až šest tisíc nálezů. Byly mezi nimi i kuriozity – umělý chrup, protéza, kánoe či rakev. Dominují však kufry, kočárky nebo přepravky na zvířata. Část věcí pochází z letiště. Hlásit se o ně mohou lidé na pracovišti v ulici Karolíny Světlé. Přes 560 institucí a firem po celém Česku je zároveň inzeruje na webu eZtráty.
Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

Jako první svůj krok po nástupu do funkce hodlá pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předložit návrh zákona, podle něhož se přesune osm miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) do menších pojišťoven. Dalším opatřením má být i takzvaná předsunutá platba. Tato přechodná pomoc má dle Vojtěcha odvrátit hrozící platební neschopnost některých menších zaměstnaneckých pojišťoven. Dosluhující šéf resortu se nechal slyšet, že pojišťovny rozhodně nebankrotují a zmínil „malování čertů na zeď“.
Babišovo oznámení o Agrofertu Bendu uklidnilo. Muselo to být těžké, míní Malá

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek večer oznámil, jak hodlá vyřešit střet zájmů – chce se doživotně vzdát holdingu Agrofert. Předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Bendu prý oznámení uklidnilo. V Událostech, komentářích sdělil, že je rád, že se věci posouvají dopředu. Bude ale dle něj záležet také na samotné realizaci plánu. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO zvolil Babiš „nadstandardní řešení“, které pro něj „muselo být velmi těžké“. „Splnil to, co voliči očekávali po volbách – že udělá všechno pro to, aby mohl být premiérem. A stálo mu zato i vzdát se firmy, kterou tak dlouho budoval,“ uvedla Malá. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
