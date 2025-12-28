Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
6 minut
Události: Výroba tuzemských automobilek
Zdroj: ČT24

Automobilky v Česku letos vyrobí skoro půl druhého milionu osobních vozů. Vyrovnaly by tím loňský rekord, kdy se produkce zastavila na zhruba 1,45 milionech kusů. Rok 2026 označují zástupci odvětví za klíčový. Na firmy dopadnou evropské regulace a jejich fungování budou dál ovlivňovat třeba vysoké náklady, celní politika nebo čínská konkurence. I proto už nepředpokládají, že by dál výrazněji rostly.

Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jahna je množství vyrobených aut v současné době a při aktuálních kapacitách na maximu. „Možná to může o nějaké desítky tisíc ještě vzrůst, ale jsme na velmi vysoké, historicky vysoké úrovni,“ popisuje. Tuzemsko je dle něj z hlediska výroby vozů na hlavu druhé v Evropě, v celkové výrobě pak třetí. „Pro zajímavost vyrábíme víc vozů než Francie a Itálie dohromady,“ dodal Jahn.

Česko bylo loni třetím největším výrobcem aut v EU
Ilustrační foto

Závod jedné ze tří automobilek v Česku v Nošovicích od ledna do listopadu vyrobil přes 260 tisíc vozů. „Na podzim příštího roku plánujeme vyrábět nový model, bohužel víc detailů vám zatím nemůžu sdělit,“ nastínil mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Jan Rodek.

Produkce tam nicméně meziročně poklesla o šestnáct procent. Ovlivnily ji i častější odstávky, za kterými podle vedení závodu stála nižší poptávka po autech. Zatímco loni se zde vyrobilo 40 procent elektrifikovaných vozů, letos už to bylo procent 51. V příštím roce bude jejich podíl zhruba stejný.

„Zájem nedosahuje plánovaných cílů, které byly na začátku, proto regulace, které budou, musí reflektovat, jak se situace na trhu skutečně vyvíjí,“ podotkl Rodek.

Výroba aut v Česku se mění
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, Ovčáry, Kolínsko, 12. 11. 2025

Odklon od spalovacích motorů

Výrobu vozů se spalovacími motory letos v listopadu zcela ukončil kolínský závod Toyoty. Nově tak produkuje pouze hybridy. „Toto je technologie, kterou – myslím – v Čechách už zákazníci nejen objevili, ale už si ji i oblíbili a poměr aut s touto technologií stoupá,“ říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

I tato firma chce příští rok přijít s novými modely. Situace ohledně cen nových vozů na trhu je zároveň dle jejího zástupce příznivější. „Je to vidět například i na nově uváděných autech, která přichází na trh. Jsou plus minus na stejné cenové úrovni jako předchozí generace,“ vysvětlil Peleška.

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto pak předpokládá, že letos vyprodukuje i prodá přes milion vozů. Ve výrobních kapacitách se blíží svému maximu. „Rok byl velmi úspěšný, dostali jsme se na třetí pozici v Evropě, což je historický úspěch. Rosteme i v Indii,“ vyjmenoval člen představenstva společnosti a prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory
Ilustrační foto

Prosazování elektromobility

Stále větší podíl na vyrobených autech mají ta elektrifikovaná. Statistiky prodaných vozů ale pořád ovládají spalovací motory.

Firma chce na trh uvést dva nové elektrické vozy. Evropská komise upravila zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Emise oxidu uhličitého by se nově měly snížit o 90 procent, nikoli o procent sto. Dál prodávat by se tak mohly třeba takzvané plug-in hybridy.

Automobilky v Česku se obrací k elektroautům
Ilustrační fotografie

„Fakticky se jedná o devadesát plus deset, pouze u těch deseti procent si automobilky mohou nahradit elektromobily nějakou jinou technologií – například použitím zelené evropské oceli, která ovšem dneska neexistuje,“ popisuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Mezi dalšími náhradami zmínil i uhlíkově neutrální paliva, která prý „opět nejsou na trhu“.

„Jsme jednoznačně pro to, aby se datum 2035 definitivně zrušilo,“ nechal se slyšet ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle jeho předchůdce ve funkci Lukáše Vlčka (STAN) by se měl nechat trh „volně dýchat, ať k nějakým věcem dospěje sám“.

Čínská konkurence

Brusel chce také podpořit třeba malé bateriové elektrovozy vyráběné v Evropské unii. Ohrožení pro trh sedmadvacítky představuje třeba Čína. „To nejsou jen automobilky, ale i jejich dodavatelské řetězce, které přichází s cenami, které jsou o dvacet, třicet procent nižší,“ upozornil odborník společnosti EY pro automobilový sektor Petr Knap.

„Někdy dokonce slyšíme i toto porovnání – nedokážeme ani nakoupit materiál za ceny, za které nabízí hotové produkty Číňané,“ dodává Knap. Teď se čínská auta na celkových evropských prodejích podílejí jednotkami procent. Jejich zastoupení se ale dle analytiků může v budoucnu výrazně navyšovat.

Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové
Ekonomové Radek Špicar a Petr Knap

Letos do konce listopadu vyrobily automobilky v tuzemsku zhruba milion a 350 tisíc osobních vozů. Vozidla s elektrickým pohonem se na celkové produkci podílela téměř dvaceti procenty. Z montážních linek sjelo 208 tisíc čistých elektromobilů a 57 tisíc plug-in hybridů.

Nejvíc aut vyprodukovala společnost Škoda: přes 880 tisíc. Následoval závod automobilky Hyundai – ten se dostal na 260 tisíc, a o něco nižší čísla má kolínská Toyota. Víc aut také lidé v Česku koupili. Za prvních jedenáct měsíců roku celkem 227 tisíc – to je meziročně o šest procent víc. Největší zájem je o benzinové vozy – dva ze tří prodaných využívají právě toto palivo. Elektroauta se blíží k šesti procentům.

V Číně zuří cenová válka automobilek. Hrozí krachy
Elektromobil čínské značky BYD

Automobilkám má pomoct také rozložení pokut za neplnění emisních cílů do tří let – namísto každoročního vykazování. Jeden horší rok tak můžou napravit lepším následujícím obdobím. Změna letos prošla schvalovacím procesem Evropské unie. I toto ale zástupci výrobců aut považují za nedostatečné.

„Pokud třeba pokuty zůstanou na stejné výši, tak dojde jenom ke kumulaci a k o to větší pokutě po třech nebo pěti letech. Je to spíš jenom odsunutí toho problému z nynějška na později s naději, že se možná snad podíl elektromobilů zvýší,“ míní Peleška z Toyota a Lexus ČR.

Petzl podotýká, že návrh cílů týkajících se oxidu uhličitého byl „jednoznačně formulován“ ve zcela jiné epoše. „V době, kdy byl dostatek energie za nízké ceny, kdy nebyla válka, (…) kdy nebyly geopolitické tenze, které zažíváme s Amerikou či Čínou. Ten svět je bohužel dávno minulostí,“ podotkl.

Škoda Auto zvýšila zisky, Volkswagen si pohoršil
Vůz automobilky Škoda na autosalonu v Indii, ilustrační snímek

Výběr redakce

Praha místo novoročního ohňostroje nabídne zvýhodněné vstupné na řadu míst

Praha místo novoročního ohňostroje nabídne zvýhodněné vstupné na řadu míst

před 31 mminutami
Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

před 56 mminutami
V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

V Myanmaru proběhly první „volby“ od převratu. Podle kritiků jsou nesvobodné

05:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

10:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí

Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí

10:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Lidé v Kosovu jdou podruhé v roce k parlamentním volbám

Lidé v Kosovu jdou podruhé v roce k parlamentním volbám

09:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně

Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně

před 4 hhodinami
„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

„Miliardy lidé utratí jinde.“ Cestovní ruch v USA oslabují i kroky Trumpa

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

Automobilky v Česku letos vyrobí skoro půl druhého milionu osobních vozů. Vyrovnaly by tím loňský rekord, kdy se produkce zastavila na zhruba 1,45 milionech kusů. Rok 2026 označují zástupci odvětví za klíčový. Na firmy dopadnou evropské regulace a jejich fungování budou dál ovlivňovat třeba vysoké náklady, celní politika nebo čínská konkurence. I proto už nepředpokládají, že by dál výrazněji rostly.
před 56 mminutami

Na silnicích v celém Česku hrozí od nedělního večera náledí

V celém Česku se může od nedělního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by tak měli být opatrní. Meteorologové také avizovali, že v příštím týdnu bude v tuzemsku hodně sněžit.
10:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Armáda chce novou výzbroj, ochránit má i před balistickými střelami

Tuzemská armáda chce posílit protivzdušnou obranu. Nejen navýšením kapacit, ale i novými prostředky dalekého dosahu, které by chránily Česko před balistickými střelami. Vojáci to uvádějí v doporučení, jak systémy proti vzdušným hrozbám rozvíjet po roce 2030. Materiál právě dokončují. Reagují v něm na ruskou válku na Ukrajině i na požadavky NATO.
před 8 hhodinami

Na severu Čech platila výstraha před ledovkou

Na severu Čech se mohla v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten varoval před úrazy a komplikacemi v dopravě. Během noci na neděli má riziko mrznoucích srážek pominout.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Lidé po Vánocích vyrazili za sportem. Nejen na hory, ale i do měst

Mnozí lidé volné dny využívají k aktivnímu odpočinku – a to nejen na horách, ale i ve městech. Třeba v Praze zájemci už po sedmnácté využívají akci Týden sportu zdarma. Vybírat mohou ze čtyř desítek možností, mezi nimiž nechybí plavání, tenis nebo tanec. Organizátoři doporučují si místo rezervovat. V Ostravě je pak bezplatně přístupné Vánoční kluziště a v Brně mají zase k dispozici Masarykův okruh běžci i pěší.
před 16 hhodinami

Od ledna stoupnou živnostníkům odvody, vzrostou i daně z tabáku a alkoholu

Daňové změny a úprava odvodů od ledna dopadnou hlavně na živnostníky. Minimální sociální odvody se jim mají dočasně zvýšit o 960 korun a zdravotní o zhruba 160 korun měsíčně. Důvodem je především úsporný balíček, který v minulém volebním období prosadil kabinet Petra Fialy (ODS). Koalice ANO, SPD a Motoristů chce růst poslaneckým návrhem zpomalit se zpětnou platností. Od ledna platí také změny u paušální daně a vzroste i spotřební daň na tabák a alkohol.
před 18 hhodinami

Hasiči měli o Vánocích přes tisíc zásahů. V meziročním srovnání jde o nadprůměr

Hasiči v tuzemsku měli o Vánocích 1163 výjezdů, z toho 178 bylo k požárům. Podle počtu událostí tak byly letošní svátky mírně nadprůměrné, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Nejvíce práce měli hasiči na Štědrý den, kdy bylo zásahů 515. Některé požáry během svátků přitom způsobily mnohamilionové škody.
včera v 09:14

Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

Věda, hudba či sport patří mezi obory, v nichž Češi uspěli ve světě v roce 2025. A to například díky vědci Tomáši Cihlářovi či dirigentovi Jakubu Hrůšovi.
včera v 06:00
Načítání...