Automobilky v Česku mohou vyrovnat výrobní rekord. Chystají se ale na nová omezení

Automobilky v Česku letos vyrobí skoro půl druhého milionu osobních vozů. Vyrovnaly by tím loňský rekord, kdy se produkce zastavila na zhruba 1,45 milionech kusů. Rok 2026 označují zástupci odvětví za klíčový. Na firmy dopadnou evropské regulace a jejich fungování budou dál ovlivňovat třeba vysoké náklady, celní politika nebo čínská konkurence. I proto už nepředpokládají, že by dál výrazněji rostly.
Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jahna je množství vyrobených aut v současné době a při aktuálních kapacitách na maximu. „Možná to může o nějaké desítky tisíc ještě vzrůst, ale jsme na velmi vysoké, historicky vysoké úrovni,“ popisuje. Tuzemsko je dle něj z hlediska výroby vozů na hlavu druhé v Evropě, v celkové výrobě pak třetí. „Pro zajímavost vyrábíme víc vozů než Francie a Itálie dohromady,“ dodal Jahn.
Závod jedné ze tří automobilek v Česku v Nošovicích od ledna do listopadu vyrobil přes 260 tisíc vozů. „Na podzim příštího roku plánujeme vyrábět nový model, bohužel víc detailů vám zatím nemůžu sdělit,“ nastínil mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Jan Rodek.
Produkce tam nicméně meziročně poklesla o šestnáct procent. Ovlivnily ji i častější odstávky, za kterými podle vedení závodu stála nižší poptávka po autech. Zatímco loni se zde vyrobilo 40 procent elektrifikovaných vozů, letos už to bylo procent 51. V příštím roce bude jejich podíl zhruba stejný.
„Zájem nedosahuje plánovaných cílů, které byly na začátku, proto regulace, které budou, musí reflektovat, jak se situace na trhu skutečně vyvíjí,“ podotkl Rodek.
Odklon od spalovacích motorů
Výrobu vozů se spalovacími motory letos v listopadu zcela ukončil kolínský závod Toyoty. Nově tak produkuje pouze hybridy. „Toto je technologie, kterou – myslím – v Čechách už zákazníci nejen objevili, ale už si ji i oblíbili a poměr aut s touto technologií stoupá,“ říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
I tato firma chce příští rok přijít s novými modely. Situace ohledně cen nových vozů na trhu je zároveň dle jejího zástupce příznivější. „Je to vidět například i na nově uváděných autech, která přichází na trh. Jsou plus minus na stejné cenové úrovni jako předchozí generace,“ vysvětlil Peleška.
Největší tuzemská automobilka Škoda Auto pak předpokládá, že letos vyprodukuje i prodá přes milion vozů. Ve výrobních kapacitách se blíží svému maximu. „Rok byl velmi úspěšný, dostali jsme se na třetí pozici v Evropě, což je historický úspěch. Rosteme i v Indii,“ vyjmenoval člen představenstva společnosti a prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.
Prosazování elektromobility
Stále větší podíl na vyrobených autech mají ta elektrifikovaná. Statistiky prodaných vozů ale pořád ovládají spalovací motory.
Firma chce na trh uvést dva nové elektrické vozy. Evropská komise upravila zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Emise oxidu uhličitého by se nově měly snížit o 90 procent, nikoli o procent sto. Dál prodávat by se tak mohly třeba takzvané plug-in hybridy.
„Fakticky se jedná o devadesát plus deset, pouze u těch deseti procent si automobilky mohou nahradit elektromobily nějakou jinou technologií – například použitím zelené evropské oceli, která ovšem dneska neexistuje,“ popisuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Mezi dalšími náhradami zmínil i uhlíkově neutrální paliva, která prý „opět nejsou na trhu“.
„Jsme jednoznačně pro to, aby se datum 2035 definitivně zrušilo,“ nechal se slyšet ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Podle jeho předchůdce ve funkci Lukáše Vlčka (STAN) by se měl nechat trh „volně dýchat, ať k nějakým věcem dospěje sám“.
Čínská konkurence
Brusel chce také podpořit třeba malé bateriové elektrovozy vyráběné v Evropské unii. Ohrožení pro trh sedmadvacítky představuje třeba Čína. „To nejsou jen automobilky, ale i jejich dodavatelské řetězce, které přichází s cenami, které jsou o dvacet, třicet procent nižší,“ upozornil odborník společnosti EY pro automobilový sektor Petr Knap.
„Někdy dokonce slyšíme i toto porovnání – nedokážeme ani nakoupit materiál za ceny, za které nabízí hotové produkty Číňané,“ dodává Knap. Teď se čínská auta na celkových evropských prodejích podílejí jednotkami procent. Jejich zastoupení se ale dle analytiků může v budoucnu výrazně navyšovat.
Letos do konce listopadu vyrobily automobilky v tuzemsku zhruba milion a 350 tisíc osobních vozů. Vozidla s elektrickým pohonem se na celkové produkci podílela téměř dvaceti procenty. Z montážních linek sjelo 208 tisíc čistých elektromobilů a 57 tisíc plug-in hybridů.
Nejvíc aut vyprodukovala společnost Škoda: přes 880 tisíc. Následoval závod automobilky Hyundai – ten se dostal na 260 tisíc, a o něco nižší čísla má kolínská Toyota. Víc aut také lidé v Česku koupili. Za prvních jedenáct měsíců roku celkem 227 tisíc – to je meziročně o šest procent víc. Největší zájem je o benzinové vozy – dva ze tří prodaných využívají právě toto palivo. Elektroauta se blíží k šesti procentům.
Automobilkám má pomoct také rozložení pokut za neplnění emisních cílů do tří let – namísto každoročního vykazování. Jeden horší rok tak můžou napravit lepším následujícím obdobím. Změna letos prošla schvalovacím procesem Evropské unie. I toto ale zástupci výrobců aut považují za nedostatečné.
„Pokud třeba pokuty zůstanou na stejné výši, tak dojde jenom ke kumulaci a k o to větší pokutě po třech nebo pěti letech. Je to spíš jenom odsunutí toho problému z nynějška na později s naději, že se možná snad podíl elektromobilů zvýší,“ míní Peleška z Toyota a Lexus ČR.
Petzl podotýká, že návrh cílů týkajících se oxidu uhličitého byl „jednoznačně formulován“ ve zcela jiné epoše. „V době, kdy byl dostatek energie za nízké ceny, kdy nebyla válka, (…) kdy nebyly geopolitické tenze, které zažíváme s Amerikou či Čínou. Ten svět je bohužel dávno minulostí,“ podotkl.
