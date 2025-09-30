Navzdory zásahům regulátorů pokračuje v Číně cenová válka automobilového průmyslu. Úřady řeší přehnané reklamy i on-line útoky mezi značkami. Hlavní problém jsou státní podmínky a nadměrná kapacita automobilek. Rostoucí krize ovlivňuje čínskou ekonomiku – automobilový průmysl a související služby tvoří desetinu tamního hrubého domácího produktu.
V Číně zuří cenová válka automobilek. Hrozí krachy
Loni čínské automobilky vyrobily 27 milionů aut, ale kapacity mají dvojnásobné. Cílem čínské vlády bylo udělat ze země automobilovou velmoc a lídra v elektromobilech. Díky dotacím se to povedlo – zahraniční značky prodají v Číně polovinu toho, co před pěti lety. Jenže výroba předběhla poptávku. Čínských značek je víc, než trh unese, nevydělávají tak výrobci ani prodejci.
Někteří si pomáhají spornými praktikami. Vozy registrují a pojišťují, takže automobilky je vykážou jako prodané a dealeři dosáhnou na tovární bonusy. Auta končí u překupníků, ve výprodejích na internetu nebo se přeznačí na „ojetá“ a míří do zahraničí.
„Takzvané ojeté vozy s nulou kilometrů jsou nová auta s registrací. Zdánlivě jsou prodaná, ale hned se vrací na trh s ojetými vozy,“ popsal situaci předseda Great Wall Motors Wej Ťien-ťün.
Vlády v provinciích upřednostňují zaměstnanost a hospodářský růst před ziskovostí a konkurenceschopností. Automobilkám nabízejí levné pozemky a dotace za pracovní místa a placení daní. Nadměrná kapacita tak dál roste. „Výrobci dostávají mnoho pobídek – od finanční podpory až po výhodné úvěry,“ řekl analytik Hongkongské univerzity vědy a technologií Min-chua Šao.
Největší přebytek je u spalovacích motorů. „Hybridní auta a elektromobily tvoří sedmdesát procent prodejů. Prodej benzinových aut jde neustále dolů,“ uvedl dealer s vozy Čchaj-wang z Pekingu. Situace trvá už třetí rok a části výrobců nyní hrozí krach.