Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku, napsala agentura Reuters s odvoláním na unijní zdroje. Revize byla původně plánována až na rok 2026.
Evropská komise zřejmě posoudí revizi zákazu spalovacích motorů o rok dříve
Právě v pátek proběhlo v Bruselu již třetí jednání v rámci strategického dialogu o budoucnosti evropského automobilového průmyslu, kterého se zúčastnila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a vedoucí představitelé automobilek. Podle bruselského serveru Politico byl ústředním tématem tohoto setkání právě osud sporného zákazu spalovacích motorů. Uspíšení revize žádaly již dříve některé členské státy, včetně České republiky.
Podle představitelů automobilek cíle EU pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.
„Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí překročit hranice idealismu a připustit současnou průmyslovou a geopolitickou realitu. Splnění přísných cílů pro emise osobních a dodávkových automobilů pro roky 2030 a 2035 zkrátka není v dnešním světě proveditelné,“ uvedli letos v srpnu v dopise adresovaném von der Leyenové šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink.
Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová v pátek uvedla, že v souvislosti s revizí začaly již v červenci veřejné konzultace. „Potrvají do 10. října,“ dodala s tím, že poté budou následovat další kroky, jako například hodnocení dopadů legislativy.
- Svět
- Ekonomika
- Automobilky
- Evropská komise
- Evropská unie
- Brusel
- Automobilový průmysl
- Ursula von der Leyenová
- Spalovací motory
- Auta
- Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA
- Matthias Zink
- Anna-Kaisa Itkonenová
- Emise oxidu uhličitého
- Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA
- Evropský plán transformace automobilového průmyslu
- Ola Källenius
- Hlavní události
- Výběr
- Výběr redakce