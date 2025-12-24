V Epsteinově spisu lze část cenzury snadno obejít

Tisíce stran dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti v případu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina obsahují mnoho začerněných pasáží. Některé z nich lze ale odkrýt pomocí softwaru na úpravu fotek či pouhým zvýrazněním textu a vložením do textového editoru. Podle The New York Times jednoduchost, s jakou lze části dokumentů odkrýt, naznačuje, že byly cenzurovány narychlo.
Zákon o transparentnosti Epsteinových spisů umožňuje ministerstvu spravedlnosti „zatajit určité informace, například osobní údaje obětí a materiály, které by ohrozily aktivní federální vyšetřování“. Některé pasáže lze ale jednoduchou úpravou odtajnit. V některých dokumentech lze také v začerněných pasážích vyhledávat. Vyhledat výraz „Trump“ nelze, ale v případě zadání „Trump “ (s mezerou) lze jeho jméno v některých dokumentech bez problémů nalézt.
„Snadnost naznačuje, že alespoň několik materiálů v hromadě dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti bylo narychlo cenzurováno,“ píší The New York Times. Mluvčí ministerstva spravedlnosti se podle listu k situaci odmítl vyjádřit.
The New York Times také upozorňují, že informace, které byly začerněné, nevnášejí nové světlo do Epsteinova případu a jeho vazeb na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jsou tam ale další příklady toho, jak Epstein zneužíval své oběti a ukrýval peníze prostřednictvím finančních a korporátních struktur.
Ministerstvo žádá o dobrovolníky
Server CNN také přinesl informaci o tom, že vedení ministerstva spravedlnosti požádalo státní zástupce na Floridě, aby se v „příštích několika dnech“ dobrovolně přihlásili k pomoci s redigováním Epsteinových spisů.
„Potřebujeme, aby zástupci státního zástupce provedli vzdálenou kontrolu a redigování dokumentů souvisejících s Epsteinovými spisy,“ uvádí se v e-mailu dozorového státního zástupce, který píše o „naléhavé žádosti“. Podle CNN to také naznačuje, že v nadcházejících dnech budou zveřejněny další materiály.
Ministerstvo spravedlnosti také v úterý na sociální síti X upozornilo, že některé z dokumentů obsahují nepravdivá tvrzení o prezidentu Trumpovi, která postrádají důvěryhodnost. Tvrzení o Trumpovi byla podle ministerstva předložena Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) těsně před prezidentskými volbami v roce 2020.
Podle ministerstva „jsou nepodložená a nepravdivá, a pokud by měla špetku důvěryhodnosti, jistě by již byla použita jako zbraň proti prezidentu Trumpovi“. Ministerstvo neupřesnilo, jaká konkrétní tvrzení o šéfovi Bílého domu má na mysli.
Stovky tisíc dokumentů
Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý zveřejnilo doposud největší sadu dokumentů. Jedná se o více než jedenáct tisíc souborů, mezi kterými jsou soudní záznamy, e-maily, výstřižky z novin, fotografie, zvukové soubory a stovky videí.
Kongres schválil zákon, který ministerstvu spravedlnosti nařídil zveřejnit všechny spisy o Epsteinově případu do 19. prosince. Úřad dokumenty v pátek začal zpřístupňovat, zatím ale ne všechny. Napravit to chce v nadcházejících týdnech. Zpoždění vysvětlil tím, že jde o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by ukazovaly na oběti či by ohrozily vyšetřování.
Trump v pondělí řekl, že zveřejnění tisíců fotografií z vládních spisů o Epsteinovi z minulého týdne by mohlo ohrozit „vysoce respektované“ osoby, které nemají s trestnými činy sexuálního delikventa co dočinění. Šéf Bílého domu řekl, že Epstein se pohyboval po celé Palm Beach a že s ním mnoho lidí přišlo do styku. Za strašné označil také zveřejnění fotografií, na kterých je bývalý demokratický prezident Bill Clinton.