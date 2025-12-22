Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům


Američtí demokraté viní ministerstvo spravedlnosti, že ze zveřejněných složek o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi odstranilo několik dokumentů. Týká se to i fotografií prezidenta Donalda Trumpa. Resort musel do pátku zveřejnit spisy týkající se zemřelého finančníka. Úřad nicméně zatím zpřístupnil jen jejich zlomek, některé přitom zcela začerněné. Zbytek chce publikovat v následujících týdnech. Podle ministerstva jde totiž o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by zobrazovaly oběti nebo by ohrozily vyšetřování.

Jedna z fotografií, na které je i prezident Donald Trump, krátce po publikování zmizela, ale vzápětí se na stránkách ministerstva po kritice demokratů znovu objevila i s vysvětlením.

Ministerstvo na síti X sdělilo, že ji dočasně odstranilo k dalšímu přezkoumání.

Ve zveřejněných dokumentech také řada údajů zůstala začerněná, místy i celé strany nebo desítky fotografií. Vysvětlení požadují po ministryni spravedlnosti Pam Bondiové nejen demokraté, ale i někteří republikáni.

„Zákon jasně říká, že jakákoli editace musí být písemně odůvodněna,“ sdělil demokratický člen Sněmovny reprezentantů Ro Khanna. Jeho republikánský kolega Thomas Massie zase uvedl: „Nejrychlejší a podle mě i nejúčinnější způsob, jak se domoci spravedlnosti pro tyto oběti, je, aby Kongres uplatnil své vlastní donucovací pravomoci vůči Pam Bondiové. To by se obešlo bez soudů.“

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují
Jeffrey Epstein

Jen desetina z nařízeného množství

Uvolněná část spisů je dle odhadů jen asi desetinou množství, které nařizuje zveřejnit nový zákon. Na ten přistoupila republikánská vláda po měsících politických sporů a taky po vzpouře části stoupenců, kteří lpěli na Trumpově předvolebním slibu.

Američtí demokraté zveřejnili další snímky z Epsteinovy kauzy
Odsouzený sexuální delikvent Jeffrey Epstein (vpravo) s filozofem Noamem Chomskym

„Ochrana obětí vyžaduje redigování. Neexistuje absolutně žádný způsob, jak to obejít. Na druhou stranu je jistě velmi snadné a velmi pohodlné používat redigování nejen k ochraně obětí, ale taky dalších lidí. Lidí, jako je například Donald Trump,“ komentoval aktuální vývoj profesor politologie z Kansaské univerzity Nathaniel Birkhead.

Právě osobnosti, jako je Donald Trump, ale i třeba jeho předchůdce v Bílém domě Bill Clinton nebo britský princ Andrew, jsou důvodem, proč kauza stále poutá takovou pozornost. Sám Epstein spáchal před šesti lety ve vězení sebevraždu. Už tehdy byl odsouzen za sexuální zneužívání a čekal na další procesy týkající se zneužívání nezletilých a obchodování s lidmi.

