Americké úřady zveřejnily další dokumenty ke kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek zveřejnilo novou várku dokumentů z vyšetřování zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ustoupilo tím tlaku zákonodárců, kteří jejich zveřejnění vynutili novým zákonem, napsala agentura Reuters. Ta nyní prověřuje obsah těchto dokumentů. Náměstek americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové Todd Blanche podle portálu BBC už dříve řekl, že jeho úřad plánuje zveřejnit několik stovek tisíc stran, zbytek chce zpřístupnit v nadcházejících týdnech.
Zveřejnění předcházely měsíce politických sporů a vzpoury některých příznivců prezidenta Donalda Trumpa kvůli neochotě jeho administrativy zveřejnit všechny záznamy související s vyšetřováním Epsteina.
Trump původně své republikánské kolegy v Kongresu vyzval, aby se postavili proti novému zákonu, a varoval, že zveřejnění potenciálně citlivých interních vyšetřovacích záznamů by mohlo vytvořit nebezpečný precedens. Mnoho Trumpových voličů však jeho administrativu obvinilo z utajování Epsteinových vazeb na vlivné osobnosti a zamlčování podrobností Epsteinovy smrti, která byla v roce 2019 v manhattanské věznici označena za sebevraždu.
Trump v rámci volební kampaně pro rok 2024 slíbil, že v případě zvolení vládní spisy týkající se sexuálního násilníka odtajní. Nyní se podle Reuters snaží tuto kauzu „překonat“ tvrzením, že se chce před dalšími volbami v roce 2026 soustředit na naléhavější problémy Američanů, například na jejich životní náklady.
Agentura Reuters ale uvedla, že podle nejnovějšího průzkumu Ipsos jen 44 procent amerických dospělých, kteří se hlásí k republikánům, schvaluje Trumpovo řešení Epsteinovy kauzy.
Demokraté v Sněmovně reprezentantů minulý měsíc zveřejnili tisíce e-mailů, včetně jednoho, ve kterém Epstein napsal, že Trump „věděl o dívkách“, aniž by upřesnil, co tím myslel. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zveřejnili ve stejný den další e-maily, včetně jednoho, ve kterém se píše, že Trump Epsteinův dům navštívil mnohokrát, ale „nikdy nedostal masáž“.
Dva dny po těchto odhaleních Trump nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby vyšetřilo Epsteinovy vazby na bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona a banku JPMorgan. Následující týden, navzdory tlaku Bílého domu na odložení hlasování, američtí zákonodárci zákon, který nařizuje zveřejnění záznamů, drtivou většinou schválili. Trump jej poté podepsal.
Trump opakovaně popřel, že by věděl o Epsteinově obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, ale přiznal, že byli s finančníkem přátelé, dokud se před Epsteinovým odsouzením v roce 2008 nerozešli.
BBC už dříve upozornilo, že spisy nemusí být zveřejněny celé, ministerstvo spravedlnosti může anonymizovat osobní údaje o Epsteinových obětech a také zadržet obsah, jehož uvolnění by ohrozilo probíhající vyšetřování, který je klasifikován jako tajný nebo se týká obrany či zahraniční politiky země.