Epsteinova bývalá společnice Maxwellová žádá o propuštění z vězení


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Někdejší přítelkyně a dlouholetá spolupracovnice sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová ve středu požádala federální soud, aby zrušil její dvacetiletý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání a propustil ji na svobodu. Žádost zdůvodnila údajnými rozsáhlými novými důkazy v případu, které podle ní dokládají, že v jejím procesu došlo k porušení ústavního práva, informovala agentura AP.

Maxwellová v návrhu, jehož podání slibuje již od srpna, tvrdí, že informace, které by vedly k jejímu zproštění viny při procesu v roce 2021, byly zatajovány a že porotě byly předloženy nepravdivé výpovědi. V této souvislosti Maxwellová uvedla, že kumulativní účinek těchto porušení ústavních práv vedl k „naprostému selhání spravedlnosti“.

„Od skončení jejího procesu se v souvisejících civilních řízeních, vládou zveřejněných informacích, vyšetřovacích zprávách a dokumentech objevily významné nové důkazy, které prokazují porušení ústavních práv, což narušilo spravedlivost řízení,“ uvádí se v dokumentu podaném u federálního soudu na Manhattanu. „Ve světle kompletního důkazního záznamu by ji žádný rozumný porotce neshledal vinnou,“ dodává text.

Maxwellová se na soud s žádostí o své propuštění obrátila dva dny předtím, než mají být zveřejněny spisy z jejího případu na základě americkým prezidentem Donaldem Trumpem podepsaného zákona o transparentnosti v Epsteinovým spisech. Zákon Trump podepsal po několik měsíců trvajícím politickém a veřejném tlaku a vyžaduje od ministerstva spravedlnosti, aby spisy týkající se Epsteina zveřejnilo 19. prosince.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců. Trump tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019.

Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho Trumpových voličů je totiž přesvědčeno, že prezidentova administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.

