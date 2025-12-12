Američtí demokraté zveřejnili fotky z Epsteinova sídla a avizují další

Demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled zveřejnili dalších devatenáct snímků ze sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na fotografiích se finančník, který před smrtí čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, objevuje po boku řady slavných osobností, včetně prezidentů Donalda Trumpa a Billa Clintona, britského prince Andrewa, miliardářů Billa Gatese a Richarda Bransona, konzervativního komentátora Steva Bannona a dalších, píše CNN.
Nyní zveřejněné snímky jsou jen zlomkem 95 tisíc fotografií, které zákonodárci obdrželi z Epsteinovy pozůstalosti, píše AP. Snímky nejsou součástí spisů ministerstva spravedlnosti o Epsteinově případu, jejichž zveřejnění se očekává poté, co prezident Trump po tlaku demokratů i republikánů v listopadu podepsal zákon, který to nařizuje.
Nově publikované fotografie byly vydány bez popisků a zahrnují mimo jiné fotografii Trumpa se šesti ženami, jejichž obličeje byly začerněny. Proč byl snímek takto upraven, výbor neupřesnil. Řada z fotek ze sbírky už je podle AP přitom veřejnosti známa. Zpravodajský server televize CNN kromě snímků řady známých osobností vedle Epsteina poznamenal, že mezi nově zveřejněnými fotografiemi je snímek zachycující kondomy s Trumpovou podobiznou, popiskem „Jsem obrovský“ a cenovkou 4,5 dolaru.
Demokraté uvedli, že budou v příštích dnech a týdnech zveřejňovat další snímky, podle AP tím chtějí vyvinout tlak na Trumpa a na jeho republikánskou administrativu kvůli jejich dřívějšímu odmítavému stanovisku ke zveřejnění spisů týkajících se Epsteinových kauz.
„Je načase ukončit toto zastírání skutečnosti ze strany Bílého domu a zajistit spravedlnost obětem Jeffreyho Epsteina a jeho mocných přátel,“ uvedl v prohlášení kongresman a přední demokrat ve výboru pro dohled Robert Garcia.
Vztahy se známými lidmi
Trump tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019.
Clinton připustil, že několikrát letěl Epsteinovým soukromým letadlem, ale prostřednictvím mluvčího uvedl, že o finančníkových zločinech nic nevěděl. Žádná z Epsteinových známých obětí nevznesla proti Clintonovi obvinění.
Britský král Karel III. letos zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů a poct poté, co se objevily nové informace o Andrewových vazbách na Epsteina.
Předtím než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku. Pořádal okázalé večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva klientů ve výši stovek milionů dolarů.
V roce 2005 rodiče čtrnáctileté dívky oznámili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen osmnáctiměsíční trest vězení. Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.
V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.