Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy

Média se po zveřejnění dokumentů a e-mailů spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina pustila do jejich rozboru. Server Canadian Broadcasting Corporation (CBC) uvedl, že jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve zveřejněných dokumentech sice vyskytuje nejméně patnáctsetkrát, ale většina z toho nepřináší nic nového. Epstein také ve zveřejněných e-mailech například tvrdí, že jednoho z ruských diplomatů připravoval na jednání s Trumpem. Americká média ovšem upozornila i na Epsteinovy sklony zveličovat svůj vliv.
Republikáni z Výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili tento týden dvacet tisíc stran dokumentů, které obdrželi z pozůstalosti Epsteina. Stalo se tak poté, co demokratičtí zákonodárci publikovali jeho elektronickou korespondenci, která mimo jiné naznačuje, že Trump strávil několik hodin v Epsteinově domě s obětí sexuálního zneužívání. Republikánský šéf Bílého domu v pátek prohlásil, že bude chtít po ministerstvu spravedlnosti a FBI, aby prošetřily vazby demokratů na Epsteina.
Dokumenty zveřejněné výborem obsahují kopie e-mailů, které Epstein poslal a přijal, stejně jako přepisy výpovědí, výňatky z knih a výstřižky z novin. Server CBC je analyzoval pomocí aplikace Google Pinpoint, která převádí obrazové soubory na dokumenty umožňující textové vyhledávání.
Značná část zmínek o Trumpovi ve zveřejněných dokumentech pochází ze souhrnu novinových článků z roku 2016 a následujících let, které se týkají jeho první prezidentské kampaně a prvního funkčního období v Bílém domě. Trumpovo jméno se například v desítkách případů objevuje v rozsáhlém katalogu příspěvků na sociálních sítích o výsledcích referenda o brexitu v roce 2016, popsal server CBC.
Trumpovo jméno se objevuje i ve veřejně dostupné stostránkové finanční zprávě, kterou nově inaugurovaný prezident předložil Úřadu pro vládní etiku USA v roce 2017. Do zveřejněných složek se pak dostala kvůli tomu, že byla přiložena k e-mailové korespondenci z dubna 2018 mezi Epsteinem a publicistou Michaelem Wolffem.
Brífink pro Rusy
Epstein ale také v jednom ze zveřejněných e-mailů napsal, že poradil bývalému ruskému velvyslanci při OSN Vitaliji Čurkinovi, jak jednat s Trumpem.
„Čurkin byl skvělý,“ napsal Epstein v e-mailu z června 2018 bývalému norskému premiérovi Thorbjornu Jaglandovi, který v té době působil jako předseda lidskoprávní organizace Rada Evropy. „Po našich rozhovorech Trumpa pochopil. Není to složité. Musí být vidět, že něco dostane, je to tak jednoduché,“ dodal americký finančník.
Ve stejné e-mailové konverzaci Epstein sdělil Jaglandovi, že by podobně mohl poradit ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi. „Myslím, že byste mohl (ruskému vládci Vladimiru) Putinovi navrhnout, že Lavrov by v rozhovoru se mnou získal přehled,“ napsal Epstein.
Jagland uvedl, že se následující den setká s Lavrovovým asistentem a navrhne mu spojení s Epsteinem. Nicméně ve zveřejněných souborech nebyly žádné další e-maily, které by naznačovaly, zda Epsteinův podnět vedl k dalšímu kontaktu s Rusy.
Summit s Putinem „otřesný i na Trumpa“
Epstein se o několik týdnů později vyjádřil k Trumpovu setkání s Putinem, ke kterému došlo v červenci 2018 v Helsinkách. Kritické hlasy tehdy summit označovaly za kapitulaci amerického prezidenta před šéfem Kremlu, připomněl server Politico.
„Mají Rusové na Trumpa něco? Dnešek byl otřesný i na jeho poměry,“ napsal bývalý ministr financí z vlády prezidenta Billa Clintona a ekonomický poradce z vlády prezidenta Baracka Obamy Larry Summers v e-mailu Epsteinovi.
„Můj e-mail je plný podobných komentářů. Páni,“ odpověděl Epstein následující den. „Jsem si jistý, že podle něj to šlo skvěle. Myslí si, že svého protivníka okouzlil... Je pravda, že nemá ponětí o symbolice. Nemá ponětí o většině věcí,“ dodal. Trumpovo jednání na summitu s Putinem také označil za „předvídatelné“. Server Politico oslovil Summerse s žádostí o komentář, ale ten neodpověděl.
O několik dní později se Epstein chlubil svými zahraničními kontakty v e-mailové korespondenci s bývalým Trumpovým poradcem Stevem Bannonem ze dne 23. července 2018. Epstein kladl Bannonovi na srdce, že musí být fyzicky přítomen v Evropě, aby na kontinentu mohl uplatňovat svůj vliv. „Pokud se chcete zapojit, budete muset strávit nějaký čas v Evropě, na dálku to nefunguje,“ napsal dnes už zesnulý finančník.
Epstein sdělil Bannonovi, že může zorganizovat osobní setkání se zahraničními lídry, ale že bude muset zůstat několik dní. „Existuje obava, že vzbudíte jejich naděje a emoce a pak je opustíte. Myslím, že chcete být insider, ne outsider, který přilétá a odlétá,“ dodal. Bannovův tiskový zástupce se k věci pro server Politico odmítl vyjádřit.
NYT: Epstein předstíral kontakt na vlivné lidi
Server The New York Times varuje v souvislosti s materiály před povahou zesnulého finančníka. „Víme, že Epstein se neustále snažil vykreslovat sám sebe jako člověka, který má přístup k lidem, ke kterým ve skutečnosti přístup neměl, nebo s nimiž nebyl tak blízký, jak se snažil předstírat,“ upozornila novinářka Rachel Abrams v podcastu The Daily.
Její kolega David Enrich dodal, že Epstein má vzorce chování, „kdy manipuluje s lidmi pro svůj vlastní prospěch a přehání své kontakty s mocnými lidmi“.
Ze zveřejněných dokumentů však podle něj vyplývá, že i roky poté, co Trump přerušil své vztahy s Epsteinem, se o něj zesnulý sexuální delikvent dál zajímal. Jedním z možných důvodů mohlo být, že se snažil Trumpovi škodit. Zároveň „se Epstein zdál být přesvědčený, že má na Trumpa potenciální páku“, dodal Enrich.
Massie: Trump se kvůli Epsteinově kauze „odpoutal od základny MAGA“
Ve Spojených státech amerických každopádně pokračuje širší debata o takzvaných Epsteinových spisech. Existují spekulace, že mezi nimi je i údajný seznam Epsteinových klientů, které podpořily i palubní záznamy jeho soukromého letounu, přezdívaného Lolita Express.
Ten létal poblíž jednoho z center kauzy – ostrova Little Saint James v Karibiku. Bohatí a slavní hosté se na něj dostávali většinou lodí ze sousedního Svatého Tomáše nebo helikoptérou. Hlavně sem měl Epstein údajně přepravovat i nezletilé dívky objednané na sex.
Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen čtrnáct let. Finančník veškerá obvinění odmítal. Trump připouští, že se s Epsteinem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich přátelství skončilo okolo roku 2004. Epstein spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, kde čekal na pokračování soudního procesu.
Trump dříve požadoval zveřejnění Epsteinových spisů, ale Trumpova administrativa se v létě 2025 začala zdráhat k tomuto kroku přistoupit a prohlásila, že žádný seznam klientů neexistuje. Následně Trump kritizoval své příznivce, kteří na danou kauzu upozorňovali, a prohlásil, že již nechce jejich podporu.
„Odpoutal se od základny MAGA,“ řekl republikánský kongresman Thomas Massie z Kentucky, jenž spolupředložil petici, která má za cíl vynutit ve Sněmovně reprezentantů hlasování o zveřejnění Epsteinových spisů, napsal server The Washington Post.
Petici ve Sněmovně reprezentantů podpořily další tři republikánky, Nancy Maceová, Lauren Boebertová a Marjorie Taylor Greeneová, která dosud zastávala Trumpovu linii. Trump v listopadu napsal, že Greeneová „vyhovuje druhé straně“. „Je to milá žena, ale nevím, co se stalo,“ dodal.
Ticho mezi konzervativními influencery
I když dříve řada prominentních konzervativních či krajně pravicových politických influencerů a komentátorů požadovala zveřejnění Epsteinových spisů, tak v tomto případě obrátili. Někteří se snažili bagatelizovat nově zveřejněné e-maily Jeffreyho Epsteina s argumentem, že jsou součástí širšího podvodu Demokratické strany zaměřeného proti Trumpovi.
„To jen dokazuje, že tam nic není,“ řekl ke zveřejněným dokumentům moderátor Alex Jones ve své show a následně obhajoval Trumpovu nevinu.
Rogan O'Handley, který na internetu vystupuje pod přezdívkou DC_Draino, napsal na sociálních sítích: „Tato odhalení demokratů nejsou nic jiného než snaha odvést pozornost a znovu pošpinit jméno dobrého člověka.“ Velkou část dokumentů přitom zveřejnili republikánští členové Výboru pro dohled a vládní reformu Sněmovny reprezentantů USA.
Epsteinovy spisy jsou Trumpovo slabé místo, ukazují průzkumy
I přes výroky zmíněných influencerů ukazují průzkumy pořízené před listopadovým zveřejněním dokumentů, že Trumpův přístup k Epsteinovým spisům americká veřejnost vnímá jako jednou z jeho nejslabších stránek, napsal server The Newsweek.
V říjnu zveřejněný průzkum instituce Marist Poll ukázal, že pouze dvacet procent dospělých Američanů schvaluje Trumpovy kroky v této kauze, zatímco dvacet procent tvrdí, že nemá dost informací, aby se mohlo rozhodnout, a 60 procent s nimi přímo nesouhlasí.
Většina Američanů chce, aby byly Epsteinovy spisy zveřejněny. 77 procent chce, aby byly zveřejněny všechny spisy s odstraněnými jmény obětí, a třináct procent chce, aby byly zveřejněny pouze některé spisy. Jen devět procent chce, aby nebyly zveřejněny žádné spisy.
Z oslovených republikánů 45 procent schvaluje Trumpovy kroky, 25 procent neschvaluje a 30 procent si není jistých. Průzkum Marist Poll byl proveden mezi 1477 dospělými ve dnech 22. až 26. září a měl statistickou chybu plus minus 3,1 procentního bodu.