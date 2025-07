Trump chce po tlaku veřejnosti zveřejnit některé dokumenty z kauzy Epstein

Americký prezident Donald Trump, který čelí tlaku kvůli postupu v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, chce nechat zveřejnit část soudních dokumentů o případu, uvedla agentura DPA. Podle ní je ale otázkou, zda to bude stačit jeho stoupencům, z nichž značná část za celou kauzou vidí spiknutí. Deník The Wall Street Journal (WSJ) přišel v pátek s informací, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám údajně poslal „oplzlé“ přání s obrysem nahé ženy.

Trump na sociální síti Truth Social napsal, že zmocňuje ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby „na základě schválení soudem předložila veškerá svědectví před velkou porotou“ v rámci vyšetřování Epsteina. Zdůvodnil to „absurdním množstvím publicity, která je Jeffreymu Epsteinovi věnována“.

Sám Trump v případu dříve šířil konspirační teorie

Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem. Nyní se veřejně postavil za Bondiovou, která dříve slibovala zveřejnit důležité informace o Epsteinovi, včetně mnoha jmen, a za slabochy označil ty republikány, kteří zpochybňují postup jeho administrativy. Tlak ze strany vlivných představitelů strany i krajní pravice a části veřejnosti ale neustal.

Nyní WSJ přinesl informaci o více než dvacet let starém narozeninovém přání pro Epsteina, na němž je několik řádků psaných na stroji, orámovaných obrysem nahé ženy, který působí jako ručně nakreslený silným fixem. Dva malé oblouky znázorňují ženská prsa a Trumpův podpis – vlnité „Donald“ – je umístěn pod jejími boky, napodobující ochlupení.

Dopis končí slovy „všechno nejlepší k narozeninám a ať je každý den dalším nádherným tajemstvím“, píše deník. V přání se rovněž píše o tom, že oba muži mají některé věci společné.

Americký prezident popřel, že by blahopřání psal. „Nikdy v životě jsem nenakreslil žádný obrázek. Nekreslím obrázky žen. To nejsou moje slova. To není můj styl,“ uvedl Trump. Prohlásil také, že se jedná o fake news a že bude žalovat deník i mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který ho vlastní.