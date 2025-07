Rozkol v MAGA. Část hnutí žádá detaily z Epsteinových spisů

Trump přitom případ podle svých slov považuje za „nudnou“ záležitost: „Nechápu, proč by měl případ Jeffreyho Epsteina někoho zajímat. Je to dost nudná záležitost. Je to špinavé, ale nudné a nechápu, proč to pořád pokračuje,“ vyjádřil se.

Šéf Bílého domu tvrdí, že na zveřejnění spisu tlačí zejména liberální média a demokratická opozice. Ta se ale brání, že téma využívali zejména pravicoví influenceři a politici z řad Republikánské strany.

„Americký lid si zaslouží znát pravdu, celou pravdu a nic než pravdu, pokud jde o celou tuto špinavou záležitost Jeffreyho Epsteina. Demokraté věc Jeffreyho Epsteina na veřejnost nedostali,“ prohlásil kongresman za demokratickou stranu Hakeem Jeffries.

Paradoxně tak může dojít k tomu, že v úsilí o zveřejnění podrobností z Epsteinovy kauzy se spojí nejtvrdší jádro Trumpových podporovatelů se zástupci opozice.