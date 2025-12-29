Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

Energetický trh nabízí do nového roku příznivý výhled. Řada dodavatelů avizuje zlevnění elektřiny, zejména u smluv na dobu neurčitou. Na účtech odběratelů se má pozitivně projevit i rozhodnutí převést poplatky za podporované zdroje energie na stát. Změnu odsouhlasila vláda a Energetický regulační úřad teď rozhodnutí zpracovává. U plynu se systém poplatků nemění.
Podle staronového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) se měl systém financování obnovitelných zdrojů změnit už dříve. „Poplatky za obnovitelné zdroje už dávno neměly být na zádech spotřebitelů a firem. Ty se díky tomu stávají nekonkurenceschopnými a domácnosti útrpně přihlíží,“ uvedl.
„Viděli jsme to v období covidové krize, kdy se bohužel peníze daňových poplatníků vyhazovaly z vrtulníku velmi nesystematicky, to samé ať se prosím neopakuje v oblasti energetiky,“ reagoval poslanec STAN a exministr průmyslu Lukáš Vlček.
Někteří dodavatelé plánují na začátku roku zlevnit elektřinu především zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou. Další firmy snižovaly ceny už v průběhu letošního roku, a to i u fixovaných produktů. Ceny se ale podle zástupců trhu postupně stabilizují, a pokles je proto mírnější než v předchozích letech.
Dodavatelům umožnil zlevňování vývoj na trhu
Dopady cen energií řeší i podniky. Restauratérka Martina Kubíčková, která provozuje dva podniky v Praze, popsala, že během energetické krize musela hledat způsoby, jak spotřebu snížit. „Z dlouhodobého hlediska jsme zjistili, že nám nejlépe vychází spotové ceny, máme energetického poradce a ten nám ty ceny opravdu hlídá,“ popsala. Při spotovém tarifu se cena energií odvíjí od aktuální situace na trhu, není fixní.
Právě vývoj na velkoobchodních trzích umožnil většině dodavatelů v uplynulém roce zlevnit. Pražská energetika zlevnila elektřinu ke konci letoška zhruba o deset procent. ČEZ plánuje od 1. ledna zlevnit pro 1,6 milionu zákazníků produkty na dobu neurčitou – v případě elektřiny by dle mluvčího firmy Romana Gazdíka mělo jít o zlevnění o zhruba desetinu.
E.ON uvádí, že od nového roku budou zákazníci s nefixovanými cenami platit za dodávku megawatthodiny elektřiny i plynu o deset procent méně než ve většině roku končícího. Centropol pak avizuje zlevnění elektřiny na dobu neurčitou od ledna 2026 o jedenáct procent.
Ceny energií jsou přitom oproti krizovému období výrazně níž. Na trhu se megawatthodina elektřiny aktuálně prodává zhruba za 90 eur (přibližně 2190 korun), megawatthodina plynu přibližně za 30 eur (730 korun). Podle dodavatelů roste zájem hlavně o fixované produkty, zejména na dva roky. Ty zároveň analytici v současnosti doporučují.
Nové ceny by mohly platit od ledna
Další úsporu má přinést už zmíněný převod poplatků za podporované zdroje energie na stát. Opatření má veřejné rozpočty dodatečně zatížit více než 17 miliardami korun. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) upozornil, že u podobných kroků je klíčové i jejich financování: „Pro nás je vždycky související otázka, na čí úkor nebo jak to bude vypadat, protože každý takový výdaj z veřejného rozpočtu znamená, že musíte mít pokrytou i příjmovou stránku,“ zdůraznil.
Rozhodnutí vlády má do cen zapracovat Energetický regulační úřad. Pokud úpravu stihne do konce roku, nové ceny by mohly začít platit už od ledna.
Převedení poplatků dopadne na domácnosti různě – podle jejich spotřeby. U nejběžnější sazby pro byty, kde se elektřina využívá hlavně ke svícení a vaření a spotřeba se pohybuje kolem tří megawatthodin ročně, může roční platba klesnout zhruba o 2400 korun.
Větší domácnosti, které elektřinou ohřívají vodu a mají tak vyšší spotřebu, mohou počítat s úsporou kolem 4700 korun. Nejvíc pak ušetří odběratelé, kteří elektřinou i vytápějí. Při roční spotřebě přes dvanáct megawatthodin jim náklady mohou klesnout o třináct procent, tedy o více než deset tisíc.
