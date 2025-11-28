Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). O změnách informoval předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.

Podle aktuálního rozhodnutí ERÚ regulovaná složka ceny elektřiny na hladině nízkého napětí, tedy zejména u domácností, vzroste o 1,1 procenta. To znamená růst v průměru asi o 29 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh), přičemž průměrná spotřeba domácností je kolem tří MWh za rok. Pro větší odběratele na hladině vysokého napětí naopak regulovaná cena klesne o 5,8 procenta a na hladině velmi vysokého napětí o 11,8 procenta. To by představovalo pokles o vyšší desítky korun za MWh.

U plynu ERÚ rozhodl o navýšení regulované složky o 4,7 procenta pro maloodběratele, tedy kolem 22 korun za MWh. Pro velké odběratele regulovaná část ceny plynu stoupne o 4,5 procenta, tedy zhruba deset korun za MWh.

Koncové ceny energií, které odběratelé platí, se skládají z obchodní a regulované složky. Obchodní část určují dodavatelé, regulovanou naopak stát prostřednictvím ERÚ. U elektřiny bude regulovaná složka pro domácnosti v příštím roce tvořit 45 procent výsledné ceny, u plynu asi 25 procent. U velkých odběratelů bude podíl regulované složky na konečné ceně nižší. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny nyní také příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026
Elektrárna Chvaletice

Hnutí ANO, vítěz sněmovních voleb, už dříve avizovalo, že v případě sestavení vlády bude chtít přesunout veškeré výdaje na POZE na stát, což by snížilo výdaje odběratelů zhruba o dvacet miliard korun.

„Při stanovení regulovaných cen se musíme řídit aktuálně platným usnesením vlády, které vyčleňuje ze státního rozpočtu dotaci na POZE ve výši 24,6 miliardy korun. Pokud v budoucnu dojde k rozhodnutí o přenesení celé podpory POZE na stát, jsme připraveni neprodleně vydat změnový cenový výměr,“ řekl Šefránek.

Při změnách by regulovaná cena elektřiny na nízkém napětí podle současných propočtů ERÚ klesla o více než patnáct procent, na vysokém napětí o 21 procent a na velmi vysokém napětí, na které jsou připojeny především energeticky náročné provozy, o více než 34 procent.

Výběr redakce

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

V řadě věcí jsme se shodli, řekl Plaga po jednání s Pavlem

10:01Aktualizovánopřed 15 mminutami
Orbán bude s Putinem jednat o energiích a rusko-ukrajinské válce

Orbán bude s Putinem jednat o energiích a rusko-ukrajinské válce

před 18 mminutami
Sezona hurikánů byla letos výjimečná. I tím, že USA žádný nezasáhl

Sezona hurikánů byla letos výjimečná. I tím, že USA žádný nezasáhl

před 20 mminutami
Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

08:46Aktualizovánopřed 30 mminutami
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

09:23Aktualizovánopřed 46 mminutami
Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

před 50 mminutami
Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka

před 2 hhodinami
Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností

Hrubý domácí produkt stoupl ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad ve svém zpřesněném odhadu. Je to více, než zveřejnil ve svém říjnovém předběžném odhadu. Meziroční růst HDP byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěla spotřeba domácností.
09:23Aktualizovánopřed 46 mminutami

Domácnosti si v roce 2026 připlatí za regulované ceny energií desítky korun

Domácnosti si příští rok za regulovanou část ceny energií připlatí desítky korun. Rozhodl o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). O změnách informoval předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.
před 50 mminutami

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní dvacet dní na úpravy.
26. 11. 2025Aktualizovánovčera v 01:09

„Reálný rozpočet se musí navrhnout i za cenu zvýšení schodku,“ míní Schillerová

Místopředsedkyně ANO a nominantka na ministryni financí Alena Schillerová v Interview ČT24 hovořila o plánech nastupujícího kabinetu na konsolidaci rozpočtu. Návrh vlády v demisi je podle ní potřeba zpřesnit a k tomu dodala, že reálný návrh se musí sestavit i za cenu zvýšení schodku. Rozhovor vedla moderátorka Tereza Řezníčková.
26. 11. 2025

V Británii poprvé v historii unikl návrh rozpočtu

Britská labouristická ministryně financí Rachel Reevesová v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde počítá s dalším zvýšením daní. To ostře kritizuje opozice. Dokument o necelou hodinu dříve unikl na veřejnost, což se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost se omluvil a oznámil, že věc vyšetří.
26. 11. 2025

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW. Vypnutí neohrozí české domácnosti, uvedl pro ČT ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN).
26. 11. 2025Aktualizováno26. 11. 2025

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
26. 11. 2025
Načítání...