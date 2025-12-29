V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledů získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
Lidé v Kosovu zamířili k volebním urnám letos už podruhé. Kurtiho uskupení v únoru nezískalo ve volbách většinu, následující měsíce koaličních jednání přiměly prezidentku Vjosu Osmaniovou k rozpouštění parlamentu v listopadu a k následnému vypsání termínu předčasných voleb na konec prosince.
Volební místnosti se v zemi uzavřely v neděli v 19 hodin. „Jakmile budou výsledky potvrzeny, měli bychom urychleně sestavit parlament a poté okamžitě sestavit novou vládu,“ prohlásil Kurti na tiskové konferenci v sídle své strany. „Nemáme času nazbyt a měli bychom se společně posunout vpřed co nejrychleji,“ dodal.
Dvě hlavní opoziční strany – Demokratická strana a Demokratická liga – získaly 21 procent, respektive 13,6 procenta hlasů.
Jednání o možné koalici
Kurti zároveň vyzval členy opozice, aby ho podpořili v hlasování o mezinárodních úvěrových dohodách, které ke schválení vyžadují dvoutřetinovou většinu.
Podle analytiků je „těžké předpovědět“, zda bude Kurti schopen sestavit vládu sám bez koalice, která by zajistila potřebnou většinu 61 křesel ve 120členném parlamentu. Prozatím chybí sečíst hlasy kosovské diaspory v zemích západní Evropy. Ismet Kryeziu z think-tanku Kosovo Democratic Institute podotýká, že pro Kurtiho bude „velmi snadné“ vládnout s malou koalicí.
Kryeziu dodal, že Kurti potřebuje k sestavení nového kabinetu jen málo hlasů od albánských nebo menšinových stran.
Opoziční strany odmítají s levicovým hnutím Sebeurčení spolupracovat. Viní ho z eskalace napětí na severu země, kde žijí zejména etničtí Srbové a kde se vláda snaží prosadit kosovské zákony a omezit vliv Bělehradu. To opakovaně vedlo k násilným střetům.
Opozice chce také usilovat o rychlejší integraci do mezinárodních společenství. „Naše cesta je jasná: Evropská unie a NATO jako vojenská aliance, bez sankcí, bez izolace, bez konfliktů se spojenci, bez dobrodružství, která nás nechávají osamocené,“ prohlásil předseda Demokratického svazu Kosova Lumir Abdixhiku. V kampani se strany ale zaměřily také na ekonomickou situaci země. I tu současná opozice kritizuje.