V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho


29. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledů získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.

Lidé v Kosovu zamířili k volebním urnám letos už podruhé. Kurtiho uskupení v únoru nezískalo ve volbách většinu, následující měsíce koaličních jednání přiměly prezidentku Vjosu Osmaniovou k rozpouštění parlamentu v listopadu a k následnému vypsání termínu předčasných voleb na konec prosince.

Volební místnosti se v zemi uzavřely v neděli v 19 hodin. „Jakmile budou výsledky potvrzeny, měli bychom urychleně sestavit parlament a poté okamžitě sestavit novou vládu,“ prohlásil Kurti na tiskové konferenci v sídle své strany. „Nemáme času nazbyt a měli bychom se společně posunout vpřed co nejrychleji,“ dodal.

Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení
Sčítání hlasů v Kosovu

Dvě hlavní opoziční strany – Demokratická strana a Demokratická liga – získaly 21 procent, respektive 13,6 procenta hlasů.

Jednání o možné koalici

Kurti zároveň vyzval členy opozice, aby ho podpořili v hlasování o mezinárodních úvěrových dohodách, které ke schválení vyžadují dvoutřetinovou většinu.

Podle analytiků je „těžké předpovědět“, zda bude Kurti schopen sestavit vládu sám bez koalice, která by zajistila potřebnou většinu 61 křesel ve 120členném parlamentu. Prozatím chybí sečíst hlasy kosovské diaspory v zemích západní Evropy. Ismet Kryeziu z think-tanku Kosovo Democratic Institute podotýká, že pro Kurtiho bude „velmi snadné“ vládnout s malou koalicí.

Strana kosovského premiéra Kurtiho vyhrála volby, bude ale potřebovat spojence
Kosovský premiér Albin Kurti

Kryeziu dodal, že Kurti potřebuje k sestavení nového kabinetu jen málo hlasů od albánských nebo menšinových stran.

Opoziční strany odmítají s levicovým hnutím Sebeurčení spolupracovat. Viní ho z eskalace napětí na severu země, kde žijí zejména etničtí Srbové a kde se vláda snaží prosadit kosovské zákony a omezit vliv Bělehradu. To opakovaně vedlo k násilným střetům.

Opozice chce také usilovat o rychlejší integraci do mezinárodních společenství. „Naše cesta je jasná: Evropská unie a NATO jako vojenská aliance, bez sankcí, bez izolace, bez konfliktů se spojenci, bez dobrodružství, která nás nechávají osamocené,“ prohlásil předseda Demokratického svazu Kosova Lumir Abdixhiku. V kampani se strany ale zaměřily také na ekonomickou situaci země. I tu současná opozice kritizuje.

Muraly v Kosovu připomínají těžké chvíle i společenská témata
V kosovském městě Ferizaj probíhá další ročník Mural Festu

Výběr redakce

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

před 33 mminutami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Domovy pro seniory mohou od ledna zdražit, už teď musí klienty odmítat

Domovy pro seniory mohou od ledna zdražit, už teď musí klienty odmítat

před 2 hhodinami
Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

před 2 hhodinami
V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V cestě k zastavení ruské války na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským o podmínkách možného zastavení ruské války proti Ukrajině nastal pokrok, uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Trump, Zelenskyj i francouzský prezident Emmanuel Macron zmínili posun v otázce bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
00:42Aktualizovánopřed 4 mminutami

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.
před 33 mminutami

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledů získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
06:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchajwanská prezidentská kancelář už vyzvala Čínu k „racionálnímu jednání, zdrženlivosti a okamžitému ukončení nezodpovědných provokací“.
03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Nedělní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil za báječná a uvedl také, že vedl dobrý rozhovor s evropskými představiteli. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

V několika syrských městech vyšly do ulic tisíce příslušníků alavitské menšiny poté, co při pátečním teroristickém útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs zahynulo osm lidí. Protestující se na mnoha místech střetli se svými odpůrci ze sunnitské většiny, kteří podporují vládu vedenou bývalými islamistickými povstalci. Vládní síly při rozhánění davů zabily dva lidi, napsala v neděli agentura AFP s odvoláním na Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

Lidé v Kosovu v nedělních předčasných parlamentních volbách rozhodovali o novém vedení země. Podle bleskového průzkumu provedeného televizní stanicí Dukagjini zvítězilo hnutí Sebeurčení, které vyhrálo i předchozí volby, ale ani na druhý pokus nesestavilo vládu. Prezidentka Vjosa Osmaniová proto vyhlásila nový termín voleb právě na konec prosince. Kosovo nemá funkční parlament od února a balkánská země doufá, že nové volby vyřeší patovou situaci, napsal už dříve web Deutsche Welle.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová ikona Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let, uvedla v neděli dopoledne agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V nedávné době se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...