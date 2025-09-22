Muraly v Kosovu připomínají těžké chvíle i společenská témata
Místní i zahraniční umělci proměňují v rámci kosovské akce Mural Fest šedé zdi, pozůstatek komunistické minulosti, v živé nástěnné malby. Vzniklé muraly v kosovském městě Uroševac připomínají příběhy, sny a život v těžkých válečných dobách. V roce 2016 vznikl festival jako projekt propagující kulturu a sociální spravedlnost. Tři albánské umělkyně Lebibe Topalli, Pranvera Sylejmani a Antigona Heta, které za festivalem stojí, si kladou za cíl také posílit postavení umělkyň v zemi. Během deseti ročníků vzniklo přes dvě stě muralů.