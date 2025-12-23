Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona


Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa musí umožnit návrat skupiny Venezuelanů, které bez řádného procesu deportovala ze Spojených států do věznice v Salvadoru na základě válečného zákona, rozhodl americký federální soudce James Boasberg. Podle soudce jim musí být umožněno u soudu v USA své vyhoštění napadnout. Skupina vězněných se v létě dostala na základě dohody se Salvadorem do Venezuely.

Soudcovo pondělní rozhodnutí se vztahuje na 137 mužů, které Trumpova administrativa nařkla z členství ve zločinecké organizaci Tren de Aragua a které v březnu deportovala do nechvalně proslulé salvadorské věznice CECOT (Středisko pro zadržování teroristů).

Učinila tak na základě válečného zákona o znepřátelených cizincích z 18. století, který má být používán proti příslušníkům nepřátelského cizího státu pouze v době vyhlášené války nebo vojenské invaze.

Skupina mužů, na které se rozsudek vztahuje, byla součástí 252 Venezuelanů, které americká vláda do CECOTu umístila. Někteří z nich však byli do Salvadoru vyhoštěni v rámci tradičních imigračních postupů.

Salvadorská vláda v rámci dohody oznámené v červenci vrátila všechny tyto Venezuelany do jejich vlasti, kde jsou na svobodě. Venezuela výměnou americkým úřadům předala pět amerických občanů a pět osob s trvalým pobytem v USA.

Soudce: Nad migranty má stále jurisdikci americký soud

I když byli venezuelští migranti posláni zpět do Venezuely, podle Boasberga nad nimi má stále jurisdikci americký soud. Vláda musí podle soudce do dvou týdnů předložit plán, jak návrat těchto Venezuelanů umožní.

Boasberg se opakovaně střetává s Trumpovou administrativou od chvíle, kdy jí neúspěšně nařídil otočit zpět letadla s migranty, která 15. března mířila z USA do Salvadoru. Letadla na rozhodnutí ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové pokračovala v cestě do středoamerické země.

Nejvyšší soud USA potvrdil Boasbergovo rozhodnutí, že zadržení Venezuelané měli být o plánu svého vyhoštění informováni dopředu a měli mít možnost rozhodnutí napadnout u soudu.

Kritika za stažení reportáže o věznici

Sledovaný migrační případ se v pondělí opět objevil v médiích poté, co stanice CBS News čelila kritice kvůli stažení reportáže o věznici CECOT a deportovaných migrantech jen několik hodin před jejím plánovaným vysíláním. Reportérka a autorka reportáže Sharyn Alfonsiová tvrdí, že segment byl z pořadu 60 Minutes na poslední chvíli odebrán z politických důvodů.

Reportáž s názvem Uvnitř CECOTu se objevila na internetu, když ji odvysílala kanadská televizní síť Global Television Network, informovala stanice NBC News. Obsahuje rozhovory s Venezuelany deportovanými z USA do salvadorské věznice. Muži v nich popisují fyzické a sexuální násilí, kterému byli ve vězeňském komplexu podrobeni.

„Když jsme tam přišli, ředitel CECOTu nám řekl, že už nikdy neuvidíme denní světlo,“ říká podle NBC News v reportáži Luis Muňoz Pinto, vysokoškolský student, který v USA žádal o azyl. „Vítejte v pekle. Ujistím se, že se odsud už nedostanete,“ sdělil podle Pinta Venezuelanům šéf věznice.

