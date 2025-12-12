Salvadorec, který se stal symbolem migrační politiky Trumpa, je na svobodě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Salvadorec Kilmar Ábrego García, jehož v březnu administrativa prezidenta Donalda Trumpa protiprávně deportovala, aby se pak do země vrátil, byl propuštěn z detenčního zařízení pro migranty. Stalo se tak na základě čtvrtečního rozhodnutí americké soudkyně, píše agentura AP. Garcíovi však nadále hrozí druhá deportace. Bílý dům oznámil, že se proti rozhodnutí soudu odvolá.

Několik hodin po rozhodnutí soudkyně byl García propuštěn, uvedl podle agentur AP a AFP jeho advokát Simon Sandoval-Moshenberg. García se bude moci alespoň dočasně vrátit do svého domova v Marylandu navzdory tomu, že vládní činitelé opakovaně tvrdili, že na území Spojených států už nikdy nebude svobodným. Advokát uvedl, že chystá obhajobu Garcíy v dalším řízení, které se jeho klienta týká.

Rozhodnutí soudkyně je podle Reuters dalším zásadním vývojem v příběhu, který začal v březnu, kdy byl García deportován do vězení ve svém rodném Salvadoru, přestože soudní rozhodnutí z roku 2019 zakázalo jeho vyhoštění kvůli riziku pronásledování gangy.

Do USA se třicetiletý stavební dělník, který má v Marylandu ženu i děti s americkým občanstvím, vrátil v červnu až poté, co proti němu byla vznesena obžaloba, podle které se podílel na fungování pašerácké sítě spojené s gangem MS-13. García vinu a jakékoliv napojení na gangy odmítá. Jeho právníci obvinili vládu, že obžalobu využívá jako zástěrku k porušování Garcíových práv.

Do USA se vrátil neprávem deportovaný přistěhovalec
Kilmar Abrego Garcia na archivním snímku

V detenčním zařízení pro migranty byl García od srpna. Americké úřady tvrdí, že nadále představuje nebezpečí, a chtějí ho deportovat do afrického Svazijska.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová později ve čtvrtek uvedla, že se Trumpova administrativa staví proti aktivistickým soudcům a dodala, že se vláda proti rozhodnutí odvolá.

Americké úřady opět zadržely Salvadorce, kterého dříve protiprávně deportovaly
Kilmar Abrego Garcia u baltimorské kanceláře Amerického migračního úřadu (ICE)

