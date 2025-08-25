Americký migrační úřad (ICE) znovu zadržel Salvadorce Kilmara Abregu Garciu, jehož protiprávní deportace se stala symbolem přístupu k migrantům administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to agentura Reuters. Nyní muži hrozí podle jeho právníka deportace do Ugandy.
Americké úřady opět zadržely Salvadorce, kterého dříve protiprávně deportovaly
Podle agentur AP a Reuters se García v pondělí dostavil do kanceláře ICE. Jeho právník sdělil, že úřad nechal muže zadržet. Salvadorce do budovy ICE doprovázeli rodinní příslušníci, kteří později místo opustili bez něj, píše Reuters.
Úřady podle právníka muži nabídly deportaci do Kostariky, pokud se přizná k převaděčství, kvůli čemuž je García souzen ve státě Tennessee. Pokud bude trvat na své nevině, bude podle právníka deportován do Ugandy. V pátek soud rozhodl o propuštění Salvadorce na svobodu po složení kauce.
Případ Garcíi vzbudil širokou pozornost v době, kdy Trumpova administrativa tvrdě postupuje proti milionům lidí žijících ve Spojených státech nelegálně. Stavební dělník García, který žil v Marylandu, byl v březnu deportován a uvězněn v Salvadoru, a to i přesto, že soudní rozhodnutí z roku 2019 zakázalo jeho vyhoštění kvůli riziku pronásledování gangy.
Trumpova administrativa přivezla Garcíu zpět do USA až v červnu poté, co byla proti němu vznesena obžaloba, podle které se podílel na pašerácké síti spojené s gangem MS-13, jež převáděla migranty do USA. García vinu a jakékoliv napojení na gangy odmítá. Jeho právníci obvinili vládu, že obžalobu využívá jako zástěrku k porušování Garcíových práv.