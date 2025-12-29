V cestě k míru na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezident Ukrajiny Volodymyrem Zelenským nastal pokrok v mírovém jednání. Na síti X to napsala šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Evropa se dle ní chce podílet na upevnění tohoto pokroku. Spojené státy se snaží zprostředkovat ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko z rozkazu ruského vládce Vladimira Putina.

„Nastal dobrý pokrok, který vítáme,“ uvedla von der Leyenová po nedělním jednání na Floridě. Šéfka EK podotkla, že s Trumpem, Zelenským a několika evropskými lídry o jednání hovořila.

„Evropa je připravena nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery na upevnění tohoto pokroku,“ poznamenala předsedkyně EK. Za prvořadné pak označila bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které jí musí poskytnout jistotu od prvního dne zastavení bojů.

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Bílého domu Donald Trump

Zelenskyj po nedělním setkání s americkým prezidentem řekl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté ze sta procent, podle Trumpa z 95 procent. Zelenskyj usiluje o to, aby případná mírová smlouva obsahovala takové bezpečnostní záruky, aby se Rusko znovu neodvážilo rozpoutat další ozbrojený konflikt.

Bezpečnostní záruky jsou podle Zelenského hlavním milníkem pro dosažení trvalého míru. Poznamenal, že Ukrajinci a Evropané na této věci nadále spolupracují a že se v nadcházejících týdnech sejdou, aby projednané záležitosti dokončili. Trump dodal, že v lednu bude týmy vyjednavačů hostit ve Washingtonu.

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Aktuálně z rubriky Svět

