Putin trvá na podrobení Ukrajiny a tvrdí, že Kyjev nechce jednat


před 33 mminutami|Zdroj: BBC, TASS, FOM, Stanford Center on Democracy, Development and the Rule of Law, ČT24, ČTK

Šéf Kremlu Vladimir Putin dal opět najevo, že Rusko trvá na zničení nezávislé Ukrajiny a jejím podrobení se Moskvě. Zároveň obvinil Kyjev, že sabotuje mírová vyjednávání. Putin o tom mluvil ve svém výročním televizním vystoupení, takzvané přímé lince, v němž reaguje na vybrané dotazy diváků a novinářů.

„Zatím opravdu nevidíme (na ukrajinské straně) takovou připravenost (přijmout ruské podmínky pro ukončení války),“ prohlásil v pátek Putin. Opět tvrdil, že Ukrajina není připravena jednat o územních ústupcích, zatímco Rusko prý chce konflikt ukončit mírovými prostředky – ale zároveň za podmínky odstranění „hlavních příčin konfliktu“.

Za „hlavní příčiny konfliktu“ však Moskva označuje skutečnosti, jejichž odstranění by vedlo k likvidaci nezávislé Ukrajiny a k oslabení Západu. Skrývá se pod nimi totiž požadavek na odstranění současné ukrajinské vlády, zákaz rozšiřování NATO a také konec údajného útisku ruskojazyčných obyvatel a ruské pravoslavné církve na Ukrajině.

Jak ale vysvětlují experti, Moskvě ve skutečnosti nejde o NATO, ale o přetvoření Ukrajiny ve svůj loutkový stát. Také tvrzení o diskriminaci rusky mluvících obyvatel napadené země je nepravdivé, stejně jako údajný útlak ruské pravoslavné církve

Požadavky Kremlu do určité míry odrážel původní návrh 28bodového mírového plánu, který vznikl ve spolupráci Moskvy a Washingtonu a který se podle expertů rovnal kapitulaci Ukrajiny.

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

Moskva přitom otevřeně říká, že nepřistoupí na žádné územní kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku. Jde o Krym a dále Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se přitom invazním vojskům ani za téměř čtyři roky plnohodnotné agrese vůči sousednímu státu nepodařilo dobýt.

Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině a obecně odmítá poskytnout Kyjevu jakékoliv bezpečnostní garance v případě zastavení bojů.

Ve středu Putin zdůraznil, že Rusko svých cílů dosáhne v případě potřeby i vojenskými prostředky. Navzdory tomu v pátek ruský vládce označil za nekorektní tvrdit, že Moskva mír odmítá.

„Míč je zcela a úplně na straně našich západních odpůrců, především pohlavárů kyjevského režimu a také jejich, v daném případě především evropských, sponzorů. My jsme připraveni na jednání a ukončení konfliktu mírovými prostředky,“ prohlásil v ruské televizi ve zřejmém rozporu s realitou.

Ukrajina bude jednat v USA o mírovém plánu, Putin trvá na její kapitulaci
Ilustrační foto – ukrajinská delegace při jednání s USA v Římě v červenci 2025

Naaranžovaná „přímá linka“

Přímá linka se koná od roku 2001. Akci organizuje Kreml a vysílají ji státní média. Na úplném začátku ji přitom přenášela i soukromá prorežimní média, než byla zestátněna. Oficiálně se jedná o pořad, ve kterém šéf Kremlu Putin v přímém přenosu odpovídá na otázky občanů z celé země a v posledních letech i novinářů.

Letos ale Kreml přímé vstupy z terénu zrušil. Zdůvodnil to tím, „že přímý vstup si může zorganizovat kterýkoli občan Ruské federace s chytrým telefonem“, a že jich proto není třeba. Zodpovídané dotazy tak letos organizátoři vybírají z předem nahraných videovzkazů od občanů.

Diváci však i dosud posílali své dotazy předem a organizátoři z nich vybírali, aby se vyloučily ty, které by mohly režim ohrozit, upozorňují i výzkumníci. Navíc lidé, kteří se do akce zapojí, jsou pravděpodobně podporovatelé či sympatizanti režimu.

Toto „zdánlivě absurdní cvičení státní propagandy“ je dle expertů důležitým způsobem legitimizace Putinovy ​​vlády. Režimu poskytuje informace o společenských preferencích a zdrojích nespokojenosti a občanům dává pocit, že jejich stížnosti jsou slyšet – a že je dokonce někdo řeší živě v televizi.

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov
Sergej Lavrov

Nacvičování otázek

Jak přípravy na Putinovu televizní show v minulosti vypadaly, popsala v roce 2016 stanice BBC. Desítky vybraných diváků absolvovaly v předstihu zhruba týdenní pobyt v penzionu nedaleko Moskvy, kde kladení otázek nacvičovaly.

Někteří účastníci uvedli, že do poslední chvíle nevěděli, kam přesně jedou a do čeho přesně se mají zapojit. Jeden z pozvaných vědců popsal, jak mu organizátoři několikrát volali a zvali ho do jakési „talkshow“, aniž by mu sdělili podrobnosti. Dotyčnému se moc nechtělo a přesvědčil ho až telefonát od starosty jeho domovského města.

Někteří popsali, že jim sice organizátoři jejich otázky pochválili, ale nakonec je stejně nenechali dotazy položit. Tuto zkušenost měl kromě výše zmíněného vědce i učitel z Burjatska, kterému dle jeho slov prostě zavolali a oznámili, že na akci pojede.

Sloučení s Putinovou výroční tiskovou konferencí

Akce se od roku 2001 nekonala jen třikrát – v letech 2004, 2012 a 2022. Putin ji pořádal i v letech, kdy vykonával funkci premiéra.

V roce 2020 byla – oficiálně kvůli omezením souvisejícím s pandemií – sloučena s velkou Putinovou výroční tiskovou konferencí, která dříve probíhala zvlášť. Od roku 2023 byl tento formát zaveden trvale a pořad od té doby nese název „Rok v kostce s Vladimirem Putinem“.

Nejkratší bylo první vydání v roce 2001, které trvalo dvě hodiny a dvacet minut. Rekordní bylo vysílání z roku 2013, které zabralo čtyři hodiny a 47 minut, připomněl web Vědomosti.

Ruské státní centrum veřejného mínění FOM ve svém loňském průzkumu tvrdí, že 66 procent obyvatel považuje sledování pořadu za zajímavé. Celý ho ale loni podle jím zveřejněných dat nějakým způsobem – buď v televizi, nebo třeba čtením odpovědí či jejich posloucháním v rádiu – sledovalo jen šestnáct procent dotázaných, zatímco 41 procent sledovalo část a 43 procent ho nesledovalo vůbec.

Zelenskyj: Mírový plán zatím není hotov, Ukrajina neuzná Donbas za ruský
Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

Cestující znovu mohou využívat stanici metra C Pankrác

před 3 mminutami
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 25 mminutami
Putin trvá na podrobení Ukrajiny a tvrdí, že Kyjev nechce jednat

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a tvrdí, že Kyjev nechce jednat

před 33 mminutami
Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

před 53 mminutami
Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

03:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

před 1 hhodinou
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dle jeho předchůdce Petra Fialy (ODS) na unijní úrovni staví po bok Slovenska a Maďarska a Česko v tomto novém kurzu zahraniční politiky ztratí důstojnost, respekt, a nakonec i peníze. Fiala tak reagoval na to, že se zmíněná trojice států nepřipojí ke garancím spojeným s unijní půjčkou pro Ukrajinu. Český postoj kritizují i další opoziční politici, výsledek summitu obšírně komentuje i řada médií. Ta německá píší o tvrdé ráně pro autoritu německého kancléře Friedricha Merze a černém dni pro EU.
11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, píše Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Informace nelze nezávisle ověřit.
12:32Aktualizovánopřed 25 mminutami

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a tvrdí, že Kyjev nechce jednat

Šéf Kremlu Vladimir Putin dal opět najevo, že Rusko trvá na zničení nezávislé Ukrajiny a jejím podrobení se Moskvě. Zároveň obvinil Kyjev, že sabotuje mírová vyjednávání. Putin o tom mluvil ve svém výročním televizním vystoupení, takzvané přímé lince, v němž reaguje na vybrané dotazy diváků a novinářů.
před 33 mminutami

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie (EU) poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
03:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

Jihoukrajinská Oděsa v noci na pátek čelila dalšímu rozsáhlému ruskému útoku, hlásí na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poničený je blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. V části ruské Rostovské oblasti jsou v důsledku dronového útoku problémy s dodávkami elektřiny, tvrdí úřady v regionu sousedícím s okupovanými částmi Ukrajiny.
před 1 hhodinou

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
před 2 hhodinami

Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře

Španělská policie od čtvrtka prověřuje laboratoř v Katalánsku. Cílem vyšetřování je objasnit, jestli za vznikem ohnisek afrického moru prasat, který v regionu zabil přinejmenším 26 divočáků, nestojí právě toto pracoviště nebo jiná z pěti laboratoří v této oblasti, které s virem pracují.
před 2 hhodinami

V Bangladéši vypukly násilné nepokoje po úmrtí vůdce protestního hnutí

Násilné nepokoje vypukly v noci na pátek v Bangladéši. Protestující při nich zničili redakce dvou bangladéšských listů a jednu z budov zapálili. Příčinou nepokojů bylo úmrtí Šarífa Osmana Hadiho, vůdce studentského protestního hnutí, které v loňském roce vedlo k sesazení tehdejší premiérky šajch Hasíny Vadžídové, informovaly tiskové agentury.
před 3 hhodinami
Načítání...