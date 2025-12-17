Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

Ukrajinští vojáci ovládají téměř devadesát procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.
Moskva v uplynulých dnech opakovaně oznámila dobytí obou zmíněných měst na východě Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany informovalo o dobytí obce Herasymivka v Dněpropetrovské oblasti. Tvrzení znepřátelených stran ale nelze ve válečných podmínkách bezprostředně a nezávisle ověřit.
„Díky aktivním pátracím a úderným akcím se nám podařilo vytlačit okupanty z Kupjansku a ovládnout téměř 90 procent území města,“ napsal Syrskyj na sociální síti.
„Nepřítel se snaží Pokrovsk dobýt již přes 17 měsíců. Ukrajinské jednotky však drží obranu a přebírají iniciativu. V důsledku protiútoků znovu získaly kontrolu nad 16 kilometry čtverečními v severní části města. Osvobodily také území o rozloze 56 kilometrů čtverečních u osad Hryšyne, Kotlyne a Udačne na západ od Pokrovsku,“ dodal Syrskyj.
Připomněl rovněž ukrajinské útoky na objekty kritické infrastruktury v hloubi Ruska, které podle generála od počátku roku způsobily Rusku škody a ztráty za 21,5 miliardy dolarů (asi 447 miliard korun).
Generál poukázal na zásadní význam západní podpory ukrajinských sil při obraně země před ruskou agresí a vyzval partnery ke zvýšení objemu vojenské pomoci, zejména pokud jde o posílení ukrajinské protiletecké a protiraketové obrany, jakož i posílení schopnosti podnikat útoky na velké vzdálenosti.
