Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinští vojáci ovládají téměř devadesát procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.

Moskva v uplynulých dnech opakovaně oznámila dobytí obou zmíněných měst na východě Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany informovalo o dobytí obce Herasymivka v Dněpropetrovské oblasti. Tvrzení znepřátelených stran ale nelze ve válečných podmínkách bezprostředně a nezávisle ověřit.

„Díky aktivním pátracím a úderným akcím se nám podařilo vytlačit okupanty z Kupjansku a ovládnout téměř 90 procent území města,“ napsal Syrskyj na sociální síti.

„Nepřítel se snaží Pokrovsk dobýt již přes 17 měsíců. Ukrajinské jednotky však drží obranu a přebírají iniciativu. V důsledku protiútoků znovu získaly kontrolu nad 16 kilometry čtverečními v severní části města. Osvobodily také území o rozloze 56 kilometrů čtverečních u osad Hryšyne, Kotlyne a Udačne na západ od Pokrovsku,“ dodal Syrskyj.

Připomněl rovněž ukrajinské útoky na objekty kritické infrastruktury v hloubi Ruska, které podle generála od počátku roku způsobily Rusku škody a ztráty za 21,5 miliardy dolarů (asi 447 miliard korun).

Generál poukázal na zásadní význam západní podpory ukrajinských sil při obraně země před ruskou agresí a vyzval partnery ke zvýšení objemu vojenské pomoci, zejména pokud jde o posílení ukrajinské protiletecké a protiraketové obrany, jakož i posílení schopnosti podnikat útoky na velké vzdálenosti.

Načítání...

Výběr redakce

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

Vyhrožoval vystřílením redakci. Za propagaci terorismu půjde muž před soud

před 9 mminutami
Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

11:24Aktualizovánopřed 21 mminutami
Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

07:56Aktualizovánopřed 23 mminutami
Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

před 32 mminutami
Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy pro děti uprchlíků z Ukrajiny

09:38Aktualizovánopřed 37 mminutami
Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

před 40 mminutami
Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

10:15Aktualizovánopřed 50 mminutami
Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

04:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Británie se vrací k programu Erasmus

Británie a Evropská unie se ve středu dohodly, že britským studentům umožní opětovné zapojení do oblíbeného studentského výměnného programu Erasmus+. Jde o malý, ale symbolický signál zlepšení vztahů mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu, napsala agentura Reuters.
před 6 mminutami

Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová časopisu Vanity Fair poodhalila vnitřní napětí v zákulisí administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Hlavu státu popsala jako abstinenta, který má osobnost alkoholika a mstí se nepřátelům. Viceprezidenta J.D. Vance označila za konspiračního teoretika. Ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou zkritizovala za přístup ke kauze Jeffreyho Espteina. Bílý dům i prezident se po zveřejnění článku Wilesové zastali.
11:24Aktualizovánopřed 21 mminutami

Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a patnácti vražd

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a patnáctinásobné vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dvojice střelců, otec a syn, během oslav židovského svátku chanuka zabila patnáct lidí a čtyři desítky dalších zranila. Přes dvacet zraněných stále zůstává v nemocnici, informuje agentura AP. V Sydney již začali pohřbívat oběti nedělního útoku počínaje rabínem Eli Schlangerem.
07:56Aktualizovánopřed 23 mminutami

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu

Evropský parlament ve středu ve Štrasburku schválil zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu téhož roku.
před 32 mminutami

Ukrajinci znovu ovládli sever Pokrovsku, tvrdí ukrajinský generál

Ukrajinští vojáci ovládají téměř devadesát procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.
před 40 mminutami

Ukrajinu je třeba podporovat, EU by ji ale měla financovat jako dosud, řekl Babiš

Česko nezpochybňuje potřebu podpory Ukrajiny Evropskou unií. Měla by být ale financována jako dosud, žádné mimořádné garance Česká republika dávat nebude, řekl před nadcházejícím jednáním Evropské rady premiér Andrej Babiš (ANO). Koalice podle něj o pozici jednala v úterý řadu hodin.
10:15Aktualizovánopřed 50 mminutami

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí. Nový premiér ve středu dopoledne sdělil, že je za gratulaci od Trumpa rád.
04:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Spotřeba uhlí bude letos rekordní, předpovídá agentura IEA

Spotřeba uhlí bude letos opět rekordní, proti loňsku se zvýší o půl procenta a dosáhne 8,85 miliardy tun. Částečně je to způsobeno politikou vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve svém výhledu o vývoji poptávky po tomto palivu to píše Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Spalování uhlí je přitom jedním z největších zdrojů skleníkových plynů, které významně přispívají ke změně klimatu.
před 1 hhodinou
Načítání...