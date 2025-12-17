Personální šéfka Bílého domu se pustila do Trumpa, Vance i Muska. Výroky hýbou USA

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová časopisu Vanity Fair poodhalila vnitřní napětí v zákulisí administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Hlavu státu popsala jako abstinenta, který má osobnost alkoholika a mstí se nepřátelům. Viceprezidenta J.D. Vance označila za konspiračního teoretika. Ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou zkritizovala za přístup ke kauze Jeffreyho Espteina. Bílý dům i prezident se po zveřejnění článku Wilesové zastali.
„Má osobnost alkoholika,“ řekla Wilesová o Trumpovi. Zdůraznila, že Trump alkohol nepije, ale je přesvědčený, „že není nic, co by nedokázal udělat. Nic, nula, nic,“ uvedla.
Viceprezidenta Vance popsala Wilesová jako někoho, kdo deset let věří konspiračním teoriím, a jeho přeměnu z Trumpova odpůrce na stoupence označila za víceméně spíše politicky než zásadami motivovanou.
Vance: Věřím jen těm konspiračním teoriím, které jsou pravdivé
Sama personální šéfka, která tuto funkci zastává jako první žena v USA, článek označila za zavádějící a postrádající kontext. Pravost výroků však nepopřela. Wilesová poskytla autorovi Chrisovi Whippleovi dohromady jedenáct rozhovorů od Trumpova lednového návratu do Bílého domu.
Trump se později v rozhovoru s bulvárním deníkem New York Post Wilesové zastal: „Ne, ona měla na mysli, že já – víte, já nepiju alkohol. To ví každý – ale často jsem říkal, že kdybych pil, byla by u mě velká pravděpodobnost, že bych se stal alkoholikem. Říkal jsem to o sobě mnohokrát, opravdu.“ Dodal, že článek nečetl.
I Vance Wilesovou hájil a novinářům v Pensylvánii řekl, že vždy obdivoval, jak je autentická a názorově konzistentní. „Nikdy jsem nepozoroval, že by byla k prezidentovi USA neloajální,“ řekl. Prohlásil také, že věří jen těm konspiračním teoriím, které jsou pravdivé.
Časopis také uveřejnil řadu nelichotivých fotek z Bílého domu.
Kauza Epstein
V rozhovorech Wilesová uvedla, že ministryně spravedlnosti Bondiová „zcela zpackala“ své počáteční zacházení s Epsteinovými spisy. Bondiová na síti X uvedla, že Wilesová neúnavně pracuje na prosazování Trumpovy agendy a je naprosto loajální. Dodala, že jakékoli pokusy zasévat rozkol uvnitř administrativy neuspějí a tým zůstává jednotný.
Wilesová v rozhovorech uvedla, že si dokumenty týkající se Epsteina přečetla a připustila, že Trumpovo jméno se v nich objevuje, ale zdůraznila, že „v těch spisech není nic, co by naznačovalo, že by dělal něco hrozného“.
Elon Musk
Wilesová také přiblížila, že ji šokoval způsob, jakým Elon Musk rozložil Agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), včetně jejích programů zahraniční pomoci, a jeho postup označila za „něco, co bych já rozhodně nedělala“.
Řekla, že se s Muskem střetla například kvůli tomu, že zaměstnancům zablokoval přístup do jejich kanceláří. Podle Whipplea Wilesová o Muskovi také řekla, že užívá ketamin. Ten se používá jako anestetikum, ale bývá také zneužíván jako rekreační droga.
Musk stál v čele Trumpova Úřadu pro vládní efektivitu, jehož cílem bylo na začátku Trumpova druhého funkčního období výrazně seškrtat rozpočet federální vlády a počet státních zaměstnanců. Na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagoval.