Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který pracoval pro Sovětský svaz a následně pro Rusko. V noci na středu o tom informovala agentura AP. Amese v dubnu 1994 poslal americký soud na doživotí do vězení.

Pro Moskvu začal dobrovolně pracovat v dubnu 1985, oficiálně kvůli nespokojenosti s domácími poměry, ve skutečnosti mu ale šlo o peníze. Za více než osm let mu Rusové za jeho cenné služby zaplatili přes 2,5 milionu dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší špiony v historii tajných služeb.

Amesovy informace zmařily podle historiků asi třicet chystaných operací CIA, Moskvě Ames vyzradil přes dvacet vyzvědačů, z nichž bylo nejméně deset za sovětské éry popraveno. Mezi nimi byl i generál sovětské vojenské zpravodajské služby GRU Dmitrij Poljakov, který pracoval přes 25 let pro USA. Celý Amesův případ, po kterém rezignoval ředitel CIA James Woolsey, měl na CIA dalekosáhlý dopad a znamenal nový pohled na zajištění vnitřní bezpečnosti a prověrek zaměstnanců CIA.

Jak Rusko verbuje „agenty na jedno použití“ skrze AI boty
Logo GRU

Výběr redakce

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům

před 5 hhodinami
Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
„Nebezpečné místo“. Newyorské vězení bude na další měsíce Madurovým domovem

„Nebezpečné místo“. Newyorské vězení bude na další měsíce Madurovým domovem

před 7 hhodinami
Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav

Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav

před 7 hhodinami
Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí

Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině

Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA

Ve vězení v Marylandu ve Spojených státech zemřel ve věku 84 let Aldrich Ames, aktér jedné z největších špionážních afér v USA a někdejší vysoký činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA), který pracoval pro Sovětský svaz a následně pro Rusko. V noci na středu o tom informovala agentura AP. Amese v dubnu 1994 poslal americký soud na doživotí do vězení.
před 1 hhodinou

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, uvedl Trump

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na středu to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA. Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny.
01:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trumpova vláda podle Reuters pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra

Vláda prezidenta Spojených států Donalda Trumpa pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra Diosdadu Cabellovi, že by se mohl stát jedním z hlavních cílů, pokud nepomůže prozatímní prezidentce Venezuely Delcy Rodríguezové splnit americké požadavky a udržet v zemi pořádek. V noci na středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na tři zdroje obeznámené se situací. V sobotu se americké komando v Caracasu zmocnilo autoritářského vůdce Nicoláse Madura a odvezlo ho do USA.
před 2 hhodinami

Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu

Lídři Paříže, Londýna a Kyjeva podepsali na okraj úterního setkání koalice ochotných společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Jeden z bodů zmiňuje záměr po dosažení příměří nasadit na Ukrajině multinárodní síly, do nichž by přispěly země, které k tomu budou ochotné. Jednání se poprvé za Česko zúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který prohlásil, že Praha se svými vojáky podílet nebude.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům

Americký prezident Donald Trump a jeho tým zvažují různé možnosti k získání Grónska a využití americké armády je vždy možností, uvedl v úterý podle agentury Reuters Bílý dům. Trump podle něj dal jasně najevo, že zisk největšího světového ostrova, který je bohatý na nerostné suroviny, je prioritou pro národní bezpečnost.
před 5 hhodinami

Jihokorejský prezident vyzval k partnerství nové éry s Čínou

K partnerství mezi Jižní Koreou a Čínou vyzýval při své čtyřdenní návštěvě Pekingu jihokorejský prezident I Če-mjong. Po více než dekádě napjatých vztahů, poznamenaných rozdílnými pohledy na bezpečnost i obchodními spory, se Soul snaží o jejich plné obnovení. Je to první návštěva jihokorejské hlavy státu v Číně od roku 2019. Zlepšení vztahů může prospět třeba korejskému zábavnímu průmyslu, který Peking v posledních letech neoficiálně zakázal.
před 5 hhodinami

Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš

Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Napsal, že se tak rozhodl po dohodě s koaličními partnery. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

„Nebezpečné místo“. Newyorské vězení bude na další měsíce Madurovým domovem

Nicólas Maduro se nyní nachází v brooklynském vězení. V cele – minimálně zpočátku na samotce – stráví 23 hodin denně. Budovu věznice a poměry v ní označili za naprosto nehumánní a nehygienické známí zločinci, kteří jí v posledních letech prošli. Byl to například hudebník Sean Diddy Combs nebo Ghislaine Maxwellová, spolupachatelka zločinů kuplíře a pedofila Jeffreyho Epsteina.
před 7 hhodinami
Načítání...