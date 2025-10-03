Ruská vojenská rozvědka GRU spustila nový program na nábor diverzantů na sabotáže v Evropě i USA, odhalila investigace serveru Current time a RFE/RL. Prokremelští blogeři v telegramových kanálech, například těch, které sdružují evropské ultrapravicové radikály, sdílejí náborové AI boty, kteří vyzývají k pomoci v „konfrontaci se západním zlem“. Novináři z RFE/RL se podařilo skrze takový chatbot spojit s operátorem rozvědky. Jeden z botů přezdívaný „Oko Saurona“ mohl verbovat i Čechy.
Jak Rusko verbuje „agenty na jedno použití“ skrze AI boty
„Zaznamenáváme rostoucí počet (osob), které bychom mohli označit jako ‚proxies‘ (prostředníky), najímaných zahraničními zpravodajskými službami,“ uvedla na konci září britská policie poté, co oznámila zatčení tří lidí, kteří čelí obvinění ze spolupráce s ruskou tajnou službou. Policisté z protiteroristické centrály v této souvislosti připomněli odsouzení tří mladých mužů, kteří byli najati z Ruska, aby zapálili sklad spojený s Ukrajinou. Odsouzené naverbovala ruská Wagnerova skupina, část takových lidí ale nabírá přímo vojenská rozvědka GRU.
Moskva skrze tajné služby, včetně zmiňované jednotky GRU i další spřízněné skupiny i jednotlivce, podniká v Evropě útoky s cílem vyvolat strach ve společnosti, případně odradit západní země od podpory Ukrajiny. Ruskou stopu vidí tajné služby západních států u řady žhářských útoků, ke kterým v nedávné době došlo v Evropě i v Česku.
Zapojení Ruska dokládá i zpráva Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS), která mezi lety 2022 a polovinou roku 2025 dokumentuje více než padesát případů sabotáže v Evropě, které byly s velkou pravděpodobností řízeny z Moskvy. Podle dat v loňském roce došlo ke čtyřnásobnému nárůstu oproti roku 2023. NATO letos označilo míru sabotáží v Evropě za „rekordně vysokou“ a varovalo, že ruská subverzní kampaň je výraznou bezpečnostní hrozbou.
Takové útoky mají podle západních zpravodajských služeb většinou na svědomí právě takzvaní „agenti na jedno použití“ či „na volné noze“, které ruské tajné služby a různé skupiny přímo nebo nepřímo napojené na režim v Kremlu najímají, organizují a platí. Za úplatu nebo z přesvědčení podnikají špionáž, žhářské útoky, různé sabotáže, ale také šíří dezinformace ve prospěch Ruska.
Že k praxi najímání cizinců k páchání trestné činnosti dochází, ostatně již dříve upozornil například ředitel tuzemské Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, který ji označil za „novou taktiku Ruska“. Útočník přitom podle šéfa české kontrarozvědky nemusí ani vědět, že ho najala ruská strana.
Litevští státní zástupci vyšetřující loňské výbuchy balíčků DHL uvedli, že útočníci byli ruskou rozvědkou naverbováni prostřednictvím aplikace Telegram, jejich verbíři jim slíbili odměnu v kryptoměně a jednotlivé členy sítě drželi přísně oddělené, aby zachovali mlčenlivost. Přes Telegram měli být najati i žháři, kteří útočili v Česku i v Polsku.
Rekrutování, které podle odborníků probíhá zejména právě skrze šifrovanou sociální síť Telegram, již dlouho dělá vrásky západním a ukrajinským tajným službám. Zejména proto, že je velmi obtížné ho vůbec detekovat nebo monitorovat, natož pak zmařit potencionální sabotáže.
Kampaně, vytvořené lidmi napojenými na GRU, se šíří částečně pomocí spřízněných nebo podobně smýšlejících jednotlivců a „influencerů“ hlásících se k ruskému nacionalismu a pohledu na svět, ukázala investigace ruské redakce Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL).
„Pomoz nám čelit západnímu zlu!“ Pozornost upoutají videa
Pozornost potencionálních diverzantů mají upoutat silně stylizovaná videa. To, na které narazil i novinář RFE/RL, se začalo šířit na začátku srpna na telegramových kanálech známých pro své ruské nacionalistické a proválečné postoje.
Rozostřené a filtrem upravené záběry ekonomického chaosu Ruska v devadesátých letech přecházejí v symboly pravoslavné církve a ruské imperiální velikosti zobrazené v kontrastu se západními lídry, kteří jsou vykresleni jako slabí a nepřátelští, objevuje se i postava ruského vládce Vladimira Putina. „Drazí krajané žijící mimo Rusko, obracíme se na vás,“ ozve se najednou robotizovaný ženský hlas. „Ruská federace je v nejaktivnější fázi konfrontace se západním zlem. Nastal váš čas stát se hrdiny a zapsat se do historie. Napište nám a my vám pomůžeme bránit vaše právo na život, svobodu a budoucnost. Pomůžeme vám bránit vlast,“ zní ve videu, které očividně cílí zejména na Rusy žijící v zahraničí.
„Vaše pomoc může hrát klíčovou roli ve vítězství nad zlem. Důvěrnost a bezpečnost zaručena,“ pokračuje asi minutu a půl dlouhé video, které se redakci ČT24 podařilo dohledat. „S úctou, vojenská rozvědka ozbrojených sil Ruské federace,“ objeví se na konci na obrazovce spolu s odkazem na náborového bota GRU – automatizovaný program v rámci aplikace Telegram.
AI boti fungují jako předprogramované interaktivní účty v rámci sociální sítě. Lze s nimi chatovat a oni budou reagovat, mohou provádět konkrétní úkoly nebo poskytovat služby, aniž by je v danou chvíli ovládal člověk. Nabízejí širokou škálu funkcí, jako je automatizace úkolů, hraní her, poskytování informací, překládání zpráv, často jsou integrované s jinými webovými službami. Takového bota si může v rámci aplikace naprogramovat prakticky kdokoliv.
Po rozkliknutí linku v příspěvku s videem a spuštění bota byl novinář uvítán zprávou v ruštině s nabídkou poskytnout ruské vojenské rozvědce „pomoc“ v boji za „kulturu a hodnoty“ proti „bandě vzteklých šmejdů z řad vlád západních zemí“. Následně je zájemce vyzván k výběru preferovaného jazyka – ruštiny, nebo angličtiny. Po zvolení jazyka se na obrazovce objeví krátký dotazník. Dotazy směřují k tomu, kdo daný zájemce je, v jaké zemi a městě se nachází, čím se živí a také na důvody, proč se rozhodl vyhledat tento kontakt.
Korespondent RFE/RL se vydával za obyvatele Rigy „s přístupem k různým zařízením“. Obyvatelé pobaltských států jsou totiž vzhledem k velké ruské menšině jednou z hlavních cílových skupin ruských tajných služeb. Po odeslání dotazníku přišla automatická odpověď: „Vaše zpráva byla odeslána GRU.“
Testovací úkol: dodejte fotky
Za několik minut novináři přišla odpověď od osoby, která působila již jako skutečná. „Dobrý večer. Jsme rádi, že ještě existují ruští vlastenci. Jak nám můžete pomoci?“ napsala.
Na dotaz, co by mohl utajený reportér nabídnout, osoba okamžitě odpověděla: „Ukrajinské vozy na přepravu paliva. Víte, kde je najít?“ zněla prvotní instrukce. „V přístavu (v Rize). Jsou civilní. Potřebujeme vědět, kde jsou, a abyste je vyfotil,“ dodala osoba.
Dosavadní scénář odpovídá postupu, jak jsou „agenti na jedno použití“ z evropských zemí typicky nabíráni, který byl již v médiích popsán. Anonymní operátor na dálku zadá potencionálnímu diverzantovi relativně jednoduchý úkol – například vyfotografovat civilní objekt nebo napsat proruský slogan na zeď obytného domu. Pokud je úkol úspěšně splněn, dostane adept finanční odměnu a složitější úkol (například žhářství) za vyšší odměnu. Toto pokračuje, dokud „agenta na volné noze“ neodhalí orgány v zemi, kde diverzní akce podniká.
Například vojenský analytik a vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn pro pořad Reportéři ČT řekl: „Většinou to není jeden jednoduchý kontakt, ale poté, co se ten zájemce chytí na nějakou nabídku; a to bude zpravidla jeden z několika desítek, ne-li set; tak je s ním nějakou dobu pracováno právě prostřednictvím chatu,“ vysvětluje Foltýn s tím, že následně zpravidla přichází nějaký jednodušší úkol, který potenciálního vykonavatele otestuje. Třeba ho požádají, aby vyfotil součást kritické infrastruktury dané zemi.
V případě novináře RFE/RL se ale na ověření jeho schopností v terénu nedostalo. Když se totiž reportér operátora GRU zeptal na finanční odměnu za focení kamionů s palivem, bylo mu řečeno, že peníze nejsou potřeba a měla by ho pohánět láska k vlasti „To vážně žádáte o peníze za fotku? Jen v Rize jsou desítky lidí, jako jste vy. Nikoho z nich nenapadlo žádat o peníze za fotku. Na shledanou,“ ukončil konverzaci.
Za kampaní stojí ruský válečný bloger a neonacista
Nejprve se video s chatbotem „náborářem“ šířilo hlavně v ruskojazyčných proválečných kanálech, později také v těch ukrajinských. Pro Ukrajince je podle studie Internews Network totiž Telegram nejdůležitějším zdrojem zpráv, a prokremelské síly tak mají značnou šanci nalézt pro své úsilí nějaké diverzanty přímo v zemi, kterou se již čtvrtým rokem pokouší dobýt.
„Další bot pro ty, kteří chtějí pomáhat ruské armádě a předávat důležitá data o nepříteli,“ napsal podle RFE/RL koncem srpna 2025 na svém telegramovém kanálu bývalý proruský ukrajinský poslanec Oleg Carev, přičemž zprávě předcházel odkaz na bota GRU. Nyní zřejmě žije v Rusku a jeho telegramový kanál odebírá asi 400 tisíc lidí. Kromě Careva šířili výzvu k použití bota i další vlivní ruští váleční blogeři, kteří mají dohromady miliony odběratelů.
Za tímto konkrétním videem a s ním spojeným „náborovým botem“ podle investigace s RFE/RL spřízněné ruskojazyčné televize Current Time stojí jeden z nich. Má jít o zástupce šéfa zpravodajské jednotky Melodia, přímo napojené na GRU a známého ruského válečného blogera a neonacisty Jevgenije Rasskazova, přezdívaného Topaz. Je známý mimo jiné svými brutálními výroky o jeho „vášni“ v zabíjení Ukrajinců. Právě on má být hlavním tvůrcem a šiřitelem nové kampaně.
„Topaz“ který bojuje na Ukrajině na straně proruských milicí nejméně od roku 2015, byl totiž první, kdo na svém kanále zmiňovaného bota zveřejnil. Redakci webu ČT24 se podařilo příspěvek dohledat. „Představujeme vám oficiálního bota Vojenské rozvědky ruských ozbrojených sil. Byl vytvořen pro bezpečnou komunikaci s agenturou,“ napsal bloger 4. srpna 2025.
Verbíři působí napříč Evropou
Již o týden později se odkazy na „náborového bota“ se stejným videem objevily také v kanálech sdružujících evropské ultrapravicové radikály, které podporují agresivní kremelskou politiku.
S příspěvkem s upraveným zněním přizpůsobeným neruskému publiku ho sdílel například správce anglického kanálu Lord of War, který propaguje protiukrajinskou, protiimigrantskou, euroskeptickou a obecně krajně pravicovou agendu.
Výzvu k použití náborového bota GRU šířil i ruskojazyčný telegramový kanál „Antifašisté Pobaltí“, který vznikl krátce po rozpoutání plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu a okamžitě začal zveřejňovat výzvy k připojení k regionálním chatům vytvořeným speciálně pro „koordinaci diverzantů“ v Pobaltí. Příspěvky s odkazem na „náboráře“ se ale objevily i na bulharských či amerických kanálech.
Na nábor diverzantů v Česku i USA dohlíželo „Sauronovo oko“
Podobná kampaň se na Telegramu objevila už dříve. Bot, jehož název odkazuje na Tolkienovu fantasy trilogii Pán prstenů, se objevil v září 2024. Technicky se neliší od nynějšího chatbota GRU, „Sauronovo oko“ je však již neaktivní, na zprávy novináře z RFE/RL nereagovalo, s největší pravděpodobností bylo nahrazeno novým botem.
Na Telegramu v západních zemích se však šířilo mnohem více než nynější chatbot. Odkaz si rozklikli lidé na Ukrajině a v devíti dalších evropských zemích včetně Španělska, Nizozemska, USA, Polska i Česka. Sympatizanti Kremlu se snažili nábor skrze bota propagovat i mezi britskými fotbalovými fanoušky.
Jednou z největších platforem cílících na proruské publikum v Evropě a šířících odkaz na „Sauronovo oko“ je španělsky psaný telegramový kanál Los Sombreros Blancos s více než 33 tisíci odběrateli. Ve skupině se objevují příspěvky s antiglobalistickým a proruským vyzněním, vojenská a geopolitická témata, jeho hlavní zaměření je však protiukrajinské.
Kanál vytvořený pouhé tři týdny po 24. únoru 2022 se stal součástí velké ruské dezinformační sítě v Evropě Portal Combat, kde se publikuje obsah ruských státních a prokremelských médií a telegramových kanálů v různých evropských jazycích.
Los Sombreros Blancos však zdaleka není jediný mezi údajně evropskými kanály, které se objevily téměř okamžitě po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a později šířily odkaz na „Sauronovo oko“. Investigace objevila i kanály v nizozemštině, srbštině, rumunštině, bulharštině, polštině nebo češtině. Odkaz se objevil i v kanále „Selský rozum“, který je jedním z největších v Česku a sdílí i 95 příspěvků denně.
Boty se rozvědka netají
Po začátku velké ruské invaze na Ukrajinu byla v GRU vytvořena nová jednotka, takzvaná Služba speciálních aktivit, ta se má podle informací Dossier Center zaměřovat právě na organizování sabotáží a podvratných akcí na Západě. Samotní důstojníci GRU však většinou řídí operace z Ruska právě díky špionům najatým přímo v daných zemích. „Jsou použiti a pak se jich zbaví,“ popsala osud takových agentů německá policie.
Najmout si sabotéra skrze telegramového bota nebo falešný účet na facebookovém messengeru je totiž pro verbíře nejpohodlnější a nejjednodušší metodou. Pokud je takový „agent“ odhalen, je nepravděpodobné, že by poskytl místním orgánům činným v trestním řízení důležité informace, při přijetí instrukcí k úkolu totiž vidí pouze chat a avatara účtu nebo bota. Někdy si najatý sabotér ani nemusí uvědomit, že pracuje pro ruskou rozvědku.
Tvůrci dvou zmiňovaných botů na nábor agentů se přitom netají tím, že spolupracují s GRU. Popis účtu prvního zmiňovaného bota, který je dokonce v angličtině, jasně uvádí: „Oficiální telegramový bot vojenské rozvědky Ruské federace.“ I vojenští zpravodajové Kremlu ve svých příspěvcích píší, že tento bot je skutečně napojen na GRU. A bot „Sauronovo oko“ byl v ruských státních médiích (například TASS) prezentován jako společný výtvor ruské vojenské rozvědky a dalších aktérů, například dobrovolnických sil.